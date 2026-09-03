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CONFIRMADO: así quedó el calendario de pagos de ANSES para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización del 2,11% en todos los haberes del sistema previsional. Conocé las escalas con el bono de $70.000 y el calendario por DNI.

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Con esta actualización y la suma del bono extraordinario de $70.000, el haber mínimo para jubilados alcanza un total neto consolidado de $498.633,20 de bolsillo ($428.633,20 de haber básico más el refuerzo), liquidados a partir del martes 8 de septiembre según la terminación del DNI.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de la ANSES con el bono en septiembre?

El haber mínimo garantizado se actualiza junto al refuerzo de $70.000 otorgado por el Poder Ejecutivo para contener los ingresos del sector previsional. Quienes perciban montos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional.

Los ingresos totales netos de bolsillo quedan consolidados en los siguientes montos:

  • Jubilaciones Mínimas: Haber actualizado de $428.633,20 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $498.633,20.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber actualizado de $342.872,97 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $412.872,97.

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: Haber actualizado de $300.013,85 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $373.013,85.

  • PNC para Madres de 7 hijos: Haber actualizado de $428.591,22 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $499.591,22.

  • Jubilación Máxima: Escala actualizada que alcanza los $2.884.296 (sin aplicación de bono de refuerzo).

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¿Cuáles son los montos netos de la AUH y Asignaciones Familiares en septiembre?

La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares (SUAF) reciben la misma actualización del 2,11%. Sobre la AUH se aplica la retención obligatoria del 20%, la cual se liquida de manera acumulada tras la entrega de la Libreta AUH.

La distribución de montos brutos y haberes en mano se compone de la siguiente forma:

  • AUH General y AUE (Monto bruto): $154.031 por cada hijo o embarazo.

  • AUH Neto en mano (80%): $123.224,80 abonados de forma mensual directa.

  • AUH Retención acumulada (20%): $30.806,20 retenidos mensualmente.

  • AUH por Hijo con Discapacidad (Monto bruto): $501.537 ($401.229,60 netos al 80% y $100.307,40 retenidos al 20%).

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF Primer Rango): $77.025 en mano.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?

El cronograma oficial de pagos de la ANSES inicia el martes 8 de septiembre y se distribuye según el último número del Documento Nacional de Identidad del beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre

  • DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre

  • DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre

  • DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre

  • DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre

¿Cuál es el calendario de pago para AUH, Desempleo y Pensiones No Contributivas?

Las demás prestaciones que liquida la ANSES poseen fechas fijadas a lo largo de todo el mes de septiembre ordenadas de acuerdo con la terminación del DNI.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI 0: 8 de septiembre

  • DNI 1: 9 de septiembre

  • DNI 2: 10 de septiembre

  • DNI 3: 11 de septiembre

  • DNI 4: 14 de septiembre

  • DNI 5: 15 de septiembre

  • DNI 6: 16 de septiembre

  • DNI 7: 17 de septiembre

  • DNI 8: 18 de septiembre

  • DNI 9: 21 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0 y 1: Martes 8 de septiembre

  • DNI 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI 4 y 5: Jueves 10 de septiembre

  • DNI 6 y 7: Viernes 11 de septiembre

  • DNI 8 y 9: Lunes 14 de septiembre

Prestación por Desempleo:

  • DNI 0 y 1: Martes 22 de septiembre

  • DNI 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre

  • DNI 4 y 5: Jueves 24 de septiembre

  • DNI 6 y 7: Viernes 25 de septiembre

  • DNI 8 y 9: Lunes 28 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES actualiza: Se aplicará un aumento del 2,11% en todos los haberes previsionales en septiembre de 2026.
  • Bono y mínimo: El haber mínimo, con bono de $70.000, suma un total neto de $498.633,20.
  • Calendario de pago: El cronograma de cobros por terminación de DNI comienza el martes 8 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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