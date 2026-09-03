CONFIRMADO: así quedó el calendario de pagos de ANSES para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 2,11% para jubilados, pensionados y asignaciones en septiembre de 2026, ajustado según la inflación del INDEC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización del 2,11% en todos los haberes del sistema previsional. Conocé las escalas con el bono de $70.000 y el calendario por DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 2,11% para jubilados, pensionados y asignaciones en septiembre de 2026, ajustado según la inflación del INDEC.
Con esta actualización y la suma del bono extraordinario de $70.000, el haber mínimo para jubilados alcanza un total neto consolidado de $498.633,20 de bolsillo ($428.633,20 de haber básico más el refuerzo), liquidados a partir del martes 8 de septiembre según la terminación del DNI.
El haber mínimo garantizado se actualiza junto al refuerzo de $70.000 otorgado por el Poder Ejecutivo para contener los ingresos del sector previsional. Quienes perciban montos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional.
Los ingresos totales netos de bolsillo quedan consolidados en los siguientes montos:
Jubilaciones Mínimas: Haber actualizado de $428.633,20 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $498.633,20.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber actualizado de $342.872,97 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $412.872,97.
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: Haber actualizado de $300.013,85 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $373.013,85.
PNC para Madres de 7 hijos: Haber actualizado de $428.591,22 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $499.591,22.
Jubilación Máxima: Escala actualizada que alcanza los $2.884.296 (sin aplicación de bono de refuerzo).
La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares (SUAF) reciben la misma actualización del 2,11%. Sobre la AUH se aplica la retención obligatoria del 20%, la cual se liquida de manera acumulada tras la entrega de la Libreta AUH.
La distribución de montos brutos y haberes en mano se compone de la siguiente forma:
AUH General y AUE (Monto bruto): $154.031 por cada hijo o embarazo.
AUH Neto en mano (80%): $123.224,80 abonados de forma mensual directa.
AUH Retención acumulada (20%): $30.806,20 retenidos mensualmente.
AUH por Hijo con Discapacidad (Monto bruto): $501.537 ($401.229,60 netos al 80% y $100.307,40 retenidos al 20%).
Asignación Familiar por Hijo (SUAF Primer Rango): $77.025 en mano.
El cronograma oficial de pagos de la ANSES inicia el martes 8 de septiembre y se distribuye según el último número del Documento Nacional de Identidad del beneficiario.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre
DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre
DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre
DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre
DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre
DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre
DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre
DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre
DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre
DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre
Las demás prestaciones que liquida la ANSES poseen fechas fijadas a lo largo de todo el mes de septiembre ordenadas de acuerdo con la terminación del DNI.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
DNI 0: 8 de septiembre
DNI 1: 9 de septiembre
DNI 2: 10 de septiembre
DNI 3: 11 de septiembre
DNI 4: 14 de septiembre
DNI 5: 15 de septiembre
DNI 6: 16 de septiembre
DNI 7: 17 de septiembre
DNI 8: 18 de septiembre
DNI 9: 21 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
DNI 0 y 1: Martes 8 de septiembre
DNI 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre
DNI 4 y 5: Jueves 10 de septiembre
DNI 6 y 7: Viernes 11 de septiembre
DNI 8 y 9: Lunes 14 de septiembre
Prestación por Desempleo:
DNI 0 y 1: Martes 22 de septiembre
DNI 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre
DNI 4 y 5: Jueves 24 de septiembre
DNI 6 y 7: Viernes 25 de septiembre
DNI 8 y 9: Lunes 28 de septiembre