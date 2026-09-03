CONFIRMADO: así quedó el calendario de pagos de ANSES para septiembre

Jubilaciones Mínimas: Haber actualizado de $428.633,20 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $498.633,20 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber actualizado de $342.872,97 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $412.872,97 .

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: Haber actualizado de $300.013,85 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $373.013,85 .

PNC para Madres de 7 hijos: Haber actualizado de $428.591,22 más el bono de $70.000. Total de bolsillo: $499.591,22 .

Jubilación Máxima: Escala actualizada que alcanza los $2.884.296 (sin aplicación de bono de refuerzo).

Fechas de cobro de ANSES: qué jubilados cobran $498.591 en septiembre

¿Cuáles son los montos netos de la AUH y Asignaciones Familiares en septiembre?

La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares (SUAF) reciben la misma actualización del 2,11%. Sobre la AUH se aplica la retención obligatoria del 20%, la cual se liquida de manera acumulada tras la entrega de la Libreta AUH.

La distribución de montos brutos y haberes en mano se compone de la siguiente forma:

AUH General y AUE (Monto bruto): $154.031 por cada hijo o embarazo.

AUH Neto en mano (80%): $123.224,80 abonados de forma mensual directa.

AUH Retención acumulada (20%): $30.806,20 retenidos mensualmente.

AUH por Hijo con Discapacidad (Monto bruto): $501.537 ($401.229,60 netos al 80% y $100.307,40 retenidos al 20%).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF Primer Rango): $77.025 en mano.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?

El cronograma oficial de pagos de la ANSES inicia el martes 8 de septiembre y se distribuye según el último número del Documento Nacional de Identidad del beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre

¿Cuál es el calendario de pago para AUH, Desempleo y Pensiones No Contributivas?

Las demás prestaciones que liquida la ANSES poseen fechas fijadas a lo largo de todo el mes de septiembre ordenadas de acuerdo con la terminación del DNI.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI 0: 8 de septiembre

DNI 1: 9 de septiembre

DNI 2: 10 de septiembre

DNI 3: 11 de septiembre

DNI 4: 14 de septiembre

DNI 5: 15 de septiembre

DNI 6: 16 de septiembre

DNI 7: 17 de septiembre

DNI 8: 18 de septiembre

DNI 9: 21 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: Martes 8 de septiembre

DNI 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre

DNI 4 y 5: Jueves 10 de septiembre

DNI 6 y 7: Viernes 11 de septiembre

DNI 8 y 9: Lunes 14 de septiembre

Prestación por Desempleo: