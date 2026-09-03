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Andrés Gil enfrentó los rumores sobre Cande Vetrano y sorprendió con su respuesta

Tras haber quedado involucrado en la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Andrés Gil rompió el silencio y habló de su presente amoroso junto a Cande Vetrano.

3 sept 2026, 14:48
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Andrés Gil enfrentó los rumores sobre Cande Vetrano y sorprendió con su respuesta

A más de un año de la polémica separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Andrés Gil volvió a referirse públicamente a su presente personal y, en particular, a su relación con Cande Vetrano, después de las versiones que durante semanas lo ubicaron como un supuesto tercero en discordia entre sus colegas.

En aquel momento, el actor eligió mantener el silencio y evitar que los rumores siguieran creciendo. En lugar de involucrarse en la controversia, continuó con sus actividades y concentrado en su vida familiar y laboral. Sin embargo, ahora, frente a un nuevo proyecto profesional, volvió a hablar del tema y se refirió directamente a cómo atraviesa su vínculo con la actriz.

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Actualmente, Andrés Gil se encuentra próximo a estrenar La Ratonera, una obra que encabezará junto a Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Walter Quiroz, Carlos Santamaría, Malena Solda y Betiana Blum en el teatro Liceo.

En ese contexto, el actor brindó una entrevista a Ciudad Magazine y respondió sobre su relación con Cande Vetrano, con quien tiene a su hijo Pino. Ante la consulta sobre cómo se encuentra la pareja después de las distintas especulaciones que surgieron alrededor de ellos, fue contundente y llevó tranquilidad.

“Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, expresó Andrés Gil, dejando en claro que las versiones que circularon no modificaron su presente junto a la actriz.

Además, el actor explicó que su experiencia con la exposición pública le permitió atravesar este tipo de situaciones sin dejarse llevar por cada rumor que aparece en los medios. En ese sentido, remarcó que ya conoce la dinámica de la prensa y que eligió tomar aquella situación como algo pasajero.

“Por suerte, yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”, sostuvo Gil, al recordar el período en el que quedó involucrado en las versiones relacionadas con la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Finalmente, el actor puso el foco en su presente familiar y aseguró que actualmente disfruta de su vida cotidiana junto a Cande Vetrano y su hijo. Según contó, la prioridad está puesta en compartir tiempo en familia y rodeados de sus afectos.

“Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”, concluyó Andrés Gil.

Qué había dicho Andrés Gil cuando lo señalaron como el causante de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

En agosto de 2025, Andrés Gil decidió salir públicamente a aclarar los rumores que lo habían señalado como un supuesto tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, luego de 18 años de relación.

La actriz había confirmado al aire de Olga que le había sido infiel al actor y explicó que la persona involucrada no pertenecía al ambiente artístico. De esta manera, buscó despejar las versiones que apuntaban a Gil, su compañero de elenco en la obra En otras palabras.

Frente a la repercusión que tomó el tema, la pareja de Cande Vetrano utilizó sus redes sociales para desmentir de manera contundente cualquier vínculo con la separación.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso", expresó el actor en sus historias de Instagram.

Además, manifestó su malestar por cómo las versiones terminaron afectando el trabajo que había realizado junto a los protagonistas de la polémica: "Me duele todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".

Finalmente, Andrés Gil hizo un pedido a quienes continuaban difundiendo versiones sobre el tema: "Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias".

     

 

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