Día de la Primavera: por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

La escena y la canción quedaron asociadas a una generación que creció con Floricienta. Años después, volvieron a circular con fuerza en TikTok y otras redes sociales, donde comenzaron a vincularse con la llegada de la primavera.

De esta manera, aquella referencia de la televisión argentina pasó a formar parte de una tendencia que, en el país, quedó especialmente asociada al 21 de septiembre.

Qué simbolizan las flores amarillas

El color amarillo suele asociarse con la alegría, el optimismo, la energía y la amistad. Por eso, este tipo de obsequio puede utilizarse para expresar cariño, celebrar un vínculo o transmitir buenos deseos.

Con el tiempo, la tradición también adquirió un sentido romántico, aunque no queda limitada a las parejas. Amigos, familiares y otras personas cercanas pueden recibirlas como muestra de afecto.

El significado puede variar según la cultura y el tipo de especie, por lo que no existe una interpretación única. En el marco de esta tendencia, predominan las ideas de alegría, cariño y celebración.

Cuándo se regalan flores amarillas en otros países

La tendencia también se extendió a distintos países de América Latina, aunque la fecha cambia según el hemisferio.

En el hemisferio sur, como Argentina, la costumbre se relaciona con el 21 de septiembre, en coincidencia con la llegada de la primavera.

En el hemisferio norte, como ocurre en México, el intercambio de flores amarillas se vincula con el 21 de marzo, alrededor del comienzo de la primavera en esa región.

Así, una escena recordada de Floricienta terminó trascendiendo la pantalla y, años después, se convirtió en una de las principales referencias detrás de esta costumbre. Cada septiembre, los ramos amarillos vuelven a aparecer como una forma de expresar afecto, amistad y buenos deseos.