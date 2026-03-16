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ANSES paga AUH en marzo con TARJETA ALIMENTAR: los montos actualizados

La ANSES confirmó cómo se pagará la AUH en marzo de 2026 y qué ocurre con el complemento de la Tarjeta Alimentar. El calendario de pagos ya comenzó y muchos titulares buscan saber cuánto dinero se deposita finalmente en la cuenta.

ANSES paga AUH en marzo con TARJETA ALIMENTAR: los montos actualizados

ANSES paga AUH en marzo con TARJETA ALIMENTAR: los montos actualizados

La AUH que paga ANSES vuelve a ser uno de los temas más consultados durante marzo de 2026. Con el inicio del calendario de pagos, los titulares buscan conocer cuánto se cobra este mes y cómo impacta el complemento de la Tarjeta Alimentar en el ingreso total.

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La Asignación Universal por Hijo se actualizó nuevamente por la fórmula de movilidad vinculada a la inflación. Al mismo tiempo, continúa vigente el programa de Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la prestación para reforzar el acceso a alimentos.

De esta manera, muchas familias reciben cada mes un ingreso combinado que incluye la asignación con la retención correspondiente y el beneficio alimentario que administra el Estado.

Cuánto paga ANSES por AUH en marzo de 2026

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ANSES paga AUH en marzo con TARJETA ALIMENTAR: los montos actualizados

ANSES paga AUH en marzo con TARJETA ALIMENTAR: los montos actualizados

El valor actualizado de la Asignación Universal por Hijo se ubica en marzo de 2026 en $132.814 por cada hijo.

Sin embargo, el sistema de ANSES establece que el organismo deposita todos los meses el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH.

Ese documento permite acreditar tres requisitos obligatorios:

  • Controles de salud

  • Calendario de vacunación actualizado

  • Asistencia escolar

Por este motivo, el monto que se acredita mensualmente ronda los $106.251 por hijo, mientras que el porcentaje retenido se libera una vez presentada la documentación correspondiente.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es mayor y se paga completo, sin retención mensual.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en marzo

Además del pago de la asignación, muchos titulares reciben el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares con hijos.

El beneficio se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la asignación y no requiere realizar una inscripción adicional.

Los montos vigentes para marzo son:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para familias con tres hijos o más

Este complemento se mantiene sin cambios y forma parte del ingreso mensual que reciben los hogares alcanzados por el programa.

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar

El beneficio alimentario está dirigido a determinados titulares de prestaciones sociales.

Entre quienes pueden acceder se encuentran:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 18 años

  • Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad

  • Personas desocupadas o trabajadores informales

  • Titulares del monotributo social

  • Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo

Para recibir el pago es necesario que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema de ANSES.

Cuándo se cobra la AUH en marzo de 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas establecidas para marzo son:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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