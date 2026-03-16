La ANSES aplicará en abril de 2026 una actualización en distintas prestaciones sociales luego de conocerse el último dato de inflación publicado por el INDEC. El incremento impactará tanto en jubilaciones y pensiones como en asignaciones familiares.
Las prestaciones que administra ANSES tendrán una nueva actualización en abril de 2026. El último dato de inflación permite anticipar cambios en la AUH y en otros pagos del sistema, mientras muchas familias siguen de cerca cómo queda el ingreso junto con la Tarjeta Alimentar.
ANSES confirma el aumento de abril y actualiza la AUH
La ANSES aplicará en abril de 2026 una actualización en distintas prestaciones sociales luego de conocerse el último dato de inflación publicado por el INDEC. El incremento impactará tanto en jubilaciones y pensiones como en asignaciones familiares.
Entre los beneficios que se ajustan aparece la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación que reciben millones de familias en todo el país. El nuevo monto comenzará a regir con el calendario de pagos correspondiente al cuarto mes del año.
Además del valor de la asignación, muchos hogares también perciben el complemento de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado a la compra de alimentos que se acredita junto con la prestación.
El incremento previsto para abril surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
La inflación registrada en febrero fue del 2,9%, porcentaje que se trasladará a los haberes que paga ANSES durante abril. Con este ajuste, el monto de la AUH pasará de $132.814 a $136.666 por hijo.
Sin embargo, el sistema de pago establece que el organismo liquida solo el 80% del beneficio cada mes, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta AUH.
De esta forma, los valores estimados quedan de la siguiente manera:
Monto total de AUH: $136.666
Pago mensual directo: $109.332
Retención mensual: $27.333
Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se paga posteriormente cuando se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.
En muchos casos, el ingreso mensual incluye además el programa Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación.
Este refuerzo no se actualiza por la fórmula de movilidad, por lo que mantiene los valores vigentes.
Los montos actuales del beneficio son:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para hogares con dos hijos
$108.062 para familias con tres hijos o más
Al sumar la asignación con este complemento, el ingreso mensual puede superar los $161.000 en hogares con un hijo, mientras que en familias con tres hijos el monto total puede superar los $430.000.
El esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo incluye una retención mensual del 20% del beneficio.
El objetivo de este sistema es verificar el cumplimiento de ciertos requisitos vinculados a la salud y educación de los niños.
Para cobrar el monto retenido, el titular debe presentar la Libreta AUH, documento que certifica:
Controles médicos
Calendario de vacunación
Asistencia escolar
Una vez presentada la documentación, ANSES paga el total retenido correspondiente al período anterior.
El mismo incremento del 2,9% también se aplicará a jubilaciones y pensiones del sistema previsional.
Según estimaciones preliminares, la jubilación mínima pasará de $369.600 a alrededor de $380.286. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de los haberes más bajos.
Con ese complemento, quienes perciben la mínima recibirán en abril un ingreso cercano a $450.286.
El aumento alcanzará además a otras prestaciones del sistema de seguridad social administrado por ANSES, que se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución de la inflación.