ANSES confirma el aumento de abril y actualiza la AUH

La inflación registrada en febrero fue del 2,9%, porcentaje que se trasladará a los haberes que paga ANSES durante abril. Con este ajuste, el monto de la AUH pasará de $132.814 a $136.666 por hijo.

Sin embargo, el sistema de pago establece que el organismo liquida solo el 80% del beneficio cada mes, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta AUH.

De esta forma, los valores estimados quedan de la siguiente manera:

Monto total de AUH: $136.666

Pago mensual directo: $109.332

Retención mensual: $27.333

Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se paga posteriormente cuando se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Cuánto se cobra si se suma la Tarjeta Alimentar

En muchos casos, el ingreso mensual incluye además el programa Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

Este refuerzo no se actualiza por la fórmula de movilidad, por lo que mantiene los valores vigentes.

Los montos actuales del beneficio son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para hogares con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Al sumar la asignación con este complemento, el ingreso mensual puede superar los $161.000 en hogares con un hijo, mientras que en familias con tres hijos el monto total puede superar los $430.000.

Por qué ANSES retiene el 20% de la asignación

El esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo incluye una retención mensual del 20% del beneficio.

El objetivo de este sistema es verificar el cumplimiento de ciertos requisitos vinculados a la salud y educación de los niños.

Para cobrar el monto retenido, el titular debe presentar la Libreta AUH, documento que certifica:

Controles médicos

Calendario de vacunación

Asistencia escolar

Una vez presentada la documentación, ANSES paga el total retenido correspondiente al período anterior.

Qué pasa con jubilaciones y otras prestaciones en abril

El mismo incremento del 2,9% también se aplicará a jubilaciones y pensiones del sistema previsional.

Según estimaciones preliminares, la jubilación mínima pasará de $369.600 a alrededor de $380.286. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de los haberes más bajos.

Con ese complemento, quienes perciben la mínima recibirán en abril un ingreso cercano a $450.286.

El aumento alcanzará además a otras prestaciones del sistema de seguridad social administrado por ANSES, que se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución de la inflación.