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DOBLE EXTRA para AUH en agosto: cómo superar los $400.000 en agosto

La AUH se complementa con distintos programas alimentarios según la edad y cantidad de hijos. Todos los montos que pueden cobrar las familias durante este mes.

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DOBLE EXTRA para AUH en agosto: cómo superar los $400.000 en agosto

DOBLE EXTRA para AUH en agosto: cómo superar los $400.000 en agosto

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder durante agosto a distintos beneficios de ANSES que se depositan de manera conjunta o complementaria. Según la cantidad de hijos y sus edades, el ingreso mensual puede incluir la asignación, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

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Con el aumento del 1,89% aplicado en agosto, el monto de la AUH quedó actualizado. A esto pueden sumarse los beneficios destinados a garantizar el acceso a la alimentación de niños y niñas.

Por eso, el monto final que recibe cada familia no es igual y depende principalmente de la cantidad de hijos, sus edades y las condiciones para acceder a cada programa.

AUH de ANSES: cuánto se cobra en agosto 2026

En agosto, el monto de la AUH es de $150.848 por hijo en su valor bruto. Sin embargo, ANSES abona mensualmente el 80% de la asignación, mientras que el 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente contra la presentación de la Libreta AUH, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

De esta manera, el monto mensual que se acredita por cada hijo es de aproximadamente $120.678,40.

El 20% retenido representa un monto adicional que no se cobra todos los meses, sino que se liquida una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el programa.

Tarjeta Alimentar: cuánto reciben las familias en agosto

Las familias que cumplen con los requisitos también pueden recibir la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar.

En agosto de 2026, los montos son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

El beneficio se deposita automáticamente y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Complemento Leche: quiénes reciben el extra de $56.897

Otro de los beneficios que puede sumarse a la AUH es el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En agosto, el monto asciende a $56.897 por cada hijo que cumpla con las condiciones del programa.

Está destinado a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo con niños de hasta 3 años inclusive.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo.

El pago es automático y no requiere una inscripción específica. ANSES determina quiénes cumplen con las condiciones de acuerdo con la información registrada en sus bases de datos.

Cuánto puede cobrar una familia con un hijo menor de 3 años

Una familia que recibe AUH y tiene un hijo menor de 3 años puede reunir distintos beneficios durante agosto.

Tomando los montos correspondientes al mes, el cálculo es:

  • AUH neta: $120.678,40.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.
  • Complemento Leche: $56.897.

En total, la familia puede recibir $249.825,40 durante agosto por estos tres conceptos.

Este cálculo corresponde a una familia con un hijo que cumple con las condiciones para recibir tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche.

Cuánto puede cobrar una familia con dos hijos

En el caso de una familia con dos hijos, el monto depende de las edades de los niños.

Por ejemplo, si ambos son menores de 3 años, el hogar puede recibir:

  • AUH neta por dos hijos: $241.356,80.
  • Tarjeta Alimentar: $113.299.
  • Complemento Leche por dos hijos: $113.794.

El total alcanza los $468.449,80.

Si solo uno de los hijos tiene hasta 3 años, el Complemento Leche se aplica únicamente sobre ese niño, por lo que el monto total será menor.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

Además de los pagos mensuales, los titulares de AUH pueden acceder al dinero que ANSES retiene mensualmente en concepto del 20% de la asignación.

Para cobrarlo es necesario presentar la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación correspondientes.

Por eso, el monto retenido no debe sumarse como un pago mensual de agosto, ya que se trata de una suma que se acumula y se abona posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones.

Cuándo se paga la AUH en agosto

El calendario de pagos de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas de agosto son:

  • DNI terminado en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminado en 9: 24 de agosto.

La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se acreditan de acuerdo con las condiciones de cada prestación y forman parte del esquema de asistencia alimentaria destinado a las familias con niños pequeños.

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