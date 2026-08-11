DOBLE EXTRA para AUH en agosto: cómo superar los $400.000 en agosto

De esta manera, el monto mensual que se acredita por cada hijo es de aproximadamente $120.678,40.

El 20% retenido representa un monto adicional que no se cobra todos los meses, sino que se liquida una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el programa.

Tarjeta Alimentar: cuánto reciben las familias en agosto

Las familias que cumplen con los requisitos también pueden recibir la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar.

En agosto de 2026, los montos son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

$149.425. Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

El beneficio se deposita automáticamente y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Complemento Leche: quiénes reciben el extra de $56.897

Otro de los beneficios que puede sumarse a la AUH es el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En agosto, el monto asciende a $56.897 por cada hijo que cumpla con las condiciones del programa.

Está destinado a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con niños de hasta 3 años inclusive .

. Titulares de la Asignación por Embarazo.

El pago es automático y no requiere una inscripción específica. ANSES determina quiénes cumplen con las condiciones de acuerdo con la información registrada en sus bases de datos.

Cuánto puede cobrar una familia con un hijo menor de 3 años

Una familia que recibe AUH y tiene un hijo menor de 3 años puede reunir distintos beneficios durante agosto.

Tomando los montos correspondientes al mes, el cálculo es:

AUH neta: $120.678,40.

$120.678,40. Tarjeta Alimentar: $72.250.

$72.250. Complemento Leche: $56.897.

En total, la familia puede recibir $249.825,40 durante agosto por estos tres conceptos.

Este cálculo corresponde a una familia con un hijo que cumple con las condiciones para recibir tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche.

Cuánto puede cobrar una familia con dos hijos

En el caso de una familia con dos hijos, el monto depende de las edades de los niños.

Por ejemplo, si ambos son menores de 3 años, el hogar puede recibir:

AUH neta por dos hijos: $241.356,80.

$241.356,80. Tarjeta Alimentar: $113.299.

$113.299. Complemento Leche por dos hijos: $113.794.

El total alcanza los $468.449,80.

Si solo uno de los hijos tiene hasta 3 años, el Complemento Leche se aplica únicamente sobre ese niño, por lo que el monto total será menor.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

Además de los pagos mensuales, los titulares de AUH pueden acceder al dinero que ANSES retiene mensualmente en concepto del 20% de la asignación.

Para cobrarlo es necesario presentar la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación correspondientes.

Por eso, el monto retenido no debe sumarse como un pago mensual de agosto, ya que se trata de una suma que se acumula y se abona posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones.

Cuándo se paga la AUH en agosto

El calendario de pagos de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas de agosto son:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminado en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminado en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminado en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminado en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminado en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminado en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminado en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se acreditan de acuerdo con las condiciones de cada prestación y forman parte del esquema de asistencia alimentaria destinado a las familias con niños pequeños.