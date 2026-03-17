La inflación de febrero fue del 2,9%, porcentaje que se trasladará a los haberes. Con este incremento, el monto de la AUH se actualizará y pasará a $136.666 por hijo.

El esquema de liquidación mantiene el mismo criterio: ANSES paga el 80% de forma mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Con estos valores, el ingreso se distribuye de la siguiente manera:

Monto total: $136.666

Pago directo: $109.332

Monto retenido: $27.333

El dinero retenido se acumula y se paga una vez que se acreditan los controles obligatorios de salud y educación.

Cómo queda el ingreso con la Tarjeta Alimentar

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar El ajuste de ANSES impacta en abril y modifica el valor de la AUH

El ingreso de muchas familias no depende solo de la asignación, sino también del refuerzo alimentario que se paga junto con la prestación.

La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores actuales, ya que no se actualiza con la fórmula de movilidad.

Los montos vigentes son:

$52.250 para un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres hijos o más

Al combinar ambos beneficios, el ingreso mensual puede superar los $161.000 en hogares con un hijo y escalar por encima de los $430.000 en familias numerosas.

Por qué se aplica una retención en la AUH

El sistema de pago de la asignación incluye una retención del 20% que se libera posteriormente.

Este mecanismo está vinculado al cumplimiento de requisitos obligatorios que deben acreditar los titulares.

Para cobrar ese monto, es necesario presentar la Libreta AUH, que certifica:

Controles de salud

Vacunación al día

Asistencia escolar

Una vez presentada la documentación, el organismo liquida el dinero retenido correspondiente al período anterior.

Qué pasa con jubilaciones y otros pagos en abril

El mismo ajuste del 2,9% también se aplicará a jubilaciones y pensiones.

Según estimaciones, la jubilación mínima se ubicará en torno a $380.286, a lo que se suma el bono de $70.000 que continúa vigente.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo recibirán un ingreso cercano a $450.000 en abril.

El incremento también alcanza a otras prestaciones del sistema previsional, que se actualizan de manera mensual en función de la inflación.