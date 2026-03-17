La ANSES aplicará en abril de 2026 un nuevo ajuste en distintas prestaciones sociales luego de la publicación del último índice de inflación. Este cambio impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Las prestaciones de ANSES tendrán una nueva actualización en abril de 2026 tras el último dato del INDEC. El cambio impacta en la AUH y en otros beneficios, mientras se recalcula el ingreso total de los hogares que también reciben la Tarjeta Alimentar.
El ajuste de ANSES impacta en abril y modifica el valor de la AUH
La ANSES aplicará en abril de 2026 un nuevo ajuste en distintas prestaciones sociales luego de la publicación del último índice de inflación. Este cambio impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Entre los beneficios alcanzados se encuentra la Asignación Universal por Hijo, que se actualiza de forma mensual según la evolución del costo de vida. El nuevo valor comenzará a pagarse con el calendario del cuarto mes del año.
Además, muchas familias complementan este ingreso con la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se acredita automáticamente y que influye en el monto total que reciben mes a mes.
El ajuste previsto para abril se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
La inflación de febrero fue del 2,9%, porcentaje que se trasladará a los haberes. Con este incremento, el monto de la AUH se actualizará y pasará a $136.666 por hijo.
El esquema de liquidación mantiene el mismo criterio: ANSES paga el 80% de forma mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
Con estos valores, el ingreso se distribuye de la siguiente manera:
Monto total: $136.666
Pago directo: $109.332
Monto retenido: $27.333
El dinero retenido se acumula y se paga una vez que se acreditan los controles obligatorios de salud y educación.
El ingreso de muchas familias no depende solo de la asignación, sino también del refuerzo alimentario que se paga junto con la prestación.
La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores actuales, ya que no se actualiza con la fórmula de movilidad.
Los montos vigentes son:
$52.250 para un hijo
$81.936 para dos hijos
$108.062 para tres hijos o más
Al combinar ambos beneficios, el ingreso mensual puede superar los $161.000 en hogares con un hijo y escalar por encima de los $430.000 en familias numerosas.
El sistema de pago de la asignación incluye una retención del 20% que se libera posteriormente.
Este mecanismo está vinculado al cumplimiento de requisitos obligatorios que deben acreditar los titulares.
Para cobrar ese monto, es necesario presentar la Libreta AUH, que certifica:
Controles de salud
Vacunación al día
Asistencia escolar
Una vez presentada la documentación, el organismo liquida el dinero retenido correspondiente al período anterior.
El mismo ajuste del 2,9% también se aplicará a jubilaciones y pensiones.
Según estimaciones, la jubilación mínima se ubicará en torno a $380.286, a lo que se suma el bono de $70.000 que continúa vigente.
De esta manera, quienes perciben el haber mínimo recibirán un ingreso cercano a $450.000 en abril.
El incremento también alcanza a otras prestaciones del sistema previsional, que se actualizan de manera mensual en función de la inflación.