El beneficio de ANSES que permite a jubilados acceder a descuentos de hasta 50%

Descuentos de ANSES para jubilados en supermercados

El programa contempla beneficios generales para jubilados y pensionados que utilizan la tarjeta vinculada a la cuenta donde cobran sus haberes.

En supermercados, los descuentos parten del 10% y, en algunos casos, no tienen un límite máximo de reintegro.

Además, algunas promociones contemplan hasta un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por cada comercio adherido.

A estos beneficios se pueden sumar las promociones especiales que ofrecen las entidades bancarias donde los jubilados y pensionados reciben sus haberes.

Banco Nación: reintegro adicional para jubilados

Los beneficiarios que cobran sus haberes a través del Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional del 5%.

El beneficio tiene un límite de $5.000 semanales y de $20.000 mensuales.

Para acceder, es necesario realizar el pago con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO, según las condiciones de la promoción.

Los supermercados incluidos son:

Carrefour.

Coto.

Josimar.

ChangoMás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Los beneficiarios deben verificar las condiciones vigentes y el medio de pago requerido antes de realizar la compra, ya que utilizar una modalidad diferente puede impedir el acceso al reintegro.

Banco Galicia: descuentos y cuotas sin interés

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en Banco Galicia pueden acceder a beneficios de hasta 25% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés, según la promoción y el comercio.

Los topes mensuales informados son de:

$20.000 para consumos en supermercados.

$12.000 para compras en farmacias y ópticas.

Para obtener el beneficio es necesario utilizar el medio de pago indicado por la entidad bancaria y cumplir con las condiciones específicas de cada promoción.

Supervielle: descuentos en supermercados y farmacias

Los clientes de Banco Supervielle cuentan con beneficios especiales en distintos comercios.

Los martes, pueden acceder a un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás.

El límite de reintegro es de:

$25.000 cuando se utiliza la tarjeta de débito física.

cuando se utiliza la tarjeta de débito física. $15.000 para operaciones realizadas mediante código QR.

Además, la entidad ofrece promociones de hasta 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de ahorro en combustibles, de acuerdo con los comercios participantes y las condiciones vigentes.

Banco Provincia: descuentos con Cuenta DNI

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Provincia pueden acceder a un 5% de descuento adicional en supermercados y comercios adheridos.

La promoción alcanza a establecimientos como:

Día.

Toledo.

ChangoMás.

Carrefour.

Nini.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse mediante Cuenta DNI, utilizando QR o Clave DNI. El reintegro cuenta con un límite de $5.000 semanales por persona.

Cómo acceder a los descuentos para jubilados

Para aprovechar las promociones, los jubilados y pensionados deben tener en cuenta que las condiciones varían según el beneficio y la entidad bancaria.

En el caso del programa general, es necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que se depositan los haberes previsionales.

Antes de realizar una compra, se recomienda verificar:

Si el comercio está adherido a la promoción.

Qué días se aplica el descuento.

Cuál es el porcentaje de ahorro.

Si existe un tope de reintegro.

Qué tarjeta o medio de pago se debe utilizar.

Cuándo se acredita el reintegro.

Un punto importante es que una misma cadena de supermercados puede ofrecer diferentes promociones dependiendo del banco con el que opere el beneficiario. Por eso, utilizar una tarjeta o aplicación distinta de la indicada puede hacer que la compra no quede alcanzada por el descuento.