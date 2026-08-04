¿Aumenta la Tarjeta Alimentar en agosto? Cuánto cobran los beneficiarios de ANSES

El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos y de la prestación de ANSES que tenga asignada. De esta manera, los beneficiarios pueden cobrar desde $72.250 hasta $149.425.

La prestación se deposita de manera automática junto con la asignación o pensión correspondiente.

Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en agosto

Los montos previstos para agosto varían según la cantidad de hijos o la situación del titular.

El esquema de pagos queda de la siguiente manera:

Personas que cobran la Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El monto más alto corresponde a las familias que tienen tres o más hijos y cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La prestación alimentaria está dirigida a determinados grupos de beneficiarios de ANSES.

Pueden acceder al beneficio:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas a partir de los tres meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social .

. Titulares de la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Personas que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

El acceso al beneficio depende de la situación registrada en ANSES y de los requisitos establecidos para cada prestación.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?

No. La Tarjeta Alimentar se asigna de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y ya se encuentran registrados como titulares de las prestaciones correspondientes.

Por este motivo, no es necesario realizar una inscripción específica ni presentar documentación adicional para solicitar el beneficio.

El monto se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha en que el titular cobra la prestación principal.

Cómo consultar si cobro la Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios pueden consultar la información relacionada con sus asignaciones a través de la plataforma Mi ANSES.

Para realizar la consulta, deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección: Mi ANSES, Hijos, Mis Asignaciones. Desde allí pueden verificar las prestaciones asignadas y consultar la información disponible sobre los pagos.

También es importante mantener actualizados los datos personales y familiares registrados ante ANSES.

Cómo actualizar los datos personales en ANSES

Para consultar o modificar la información registrada, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES y seleccionar la opción "Información personal".

Para acceder a la plataforma se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto permite que ANSES pueda verificar correctamente la situación de cada beneficiario y determinar el acceso a las prestaciones correspondientes.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en agosto

La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la prestación de ANSES correspondiente. Por eso, la fecha de cobro depende del calendario establecido para la AUH, la Asignación por Embarazo o la Pensión No Contributiva, según el caso.

Los titulares pueden consultar el día exacto del pago en el calendario oficial de ANSES o ingresar a Mi ANSES para revisar la información de sus asignaciones.

Por el momento, los beneficiarios deberán tener en cuenta que la Tarjeta Alimentar no presenta un aumento en agosto y mantiene los montos establecidos según la cantidad de hijos. El beneficio continúa acreditándose de manera automática para quienes cumplen con las condiciones previstas por ANSES.