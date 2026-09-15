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Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 15) × 5 - 16 ÷ 4 + 19.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

15 + 15 = 30

La expresión queda así: 30 × 5 - 16 ÷ 4 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

30 × 5 = 150 | 16 ÷ 4 = 4

La expresión queda así: 150 - 4 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

150 - 4 = 146 |

146 + 19 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis no se resuelve de un vistazo

Resultado final: 165

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este juego, hacer primero el paréntesis y después atender la multiplicación y la división evita el error más común. Practicar desafíos de este estilo ayuda a mantener ágil el cálculo mental, mejora la concentración y suma una pausa entretenida para entrenar la lógica cotidiana.

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