Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

15 + 15 = 30

La expresión queda así: 30 × 5 - 16 ÷ 4 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

30 × 5 = 150 | 16 ÷ 4 = 4

La expresión queda así: 150 - 4 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

150 - 4 = 146 |

146 + 19 = (?)

Resultado final: 165

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este juego, hacer primero el paréntesis y después atender la multiplicación y la división evita el error más común. Practicar desafíos de este estilo ayuda a mantener ágil el cálculo mental, mejora la concentración y suma una pausa entretenida para entrenar la lógica cotidiana.