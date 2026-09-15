Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 15) × 5 - 16 ÷ 4 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 15) × 5 - 16 ÷ 4 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
15 + 15 = 30
La expresión queda así: 30 × 5 - 16 ÷ 4 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
30 × 5 = 150 | 16 ÷ 4 = 4
La expresión queda así: 150 - 4 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
150 - 4 = 146 |
146 + 19 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este juego, hacer primero el paréntesis y después atender la multiplicación y la división evita el error más común. Practicar desafíos de este estilo ayuda a mantener ágil el cálculo mental, mejora la concentración y suma una pausa entretenida para entrenar la lógica cotidiana.