El Gobierno cambia las condiciones para cobrar la AUH ANSES y las Becas Progresar

Con el incremento del SMVM, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará el pago de la AUH. Desde agosto, el beneficio se otorgará a aquellos solicitantes cuyos ingresos mensuales no superen el valor del SMVM, que en ese mes será de $262.432,93. Este ajuste supone un incremento del 4,6% respecto al mes anterior.

En cuanto a las Becas Progresar, la Secretaría de Educación mantendrá el pago a los estudiantes de categorías Obligatoria y Superior (Universitario y Universitario 5to año), siempre que los ingresos mensuales del solicitante y su grupo familiar no excedan tres veces el valor del SMVM. Este condicionante no aplicará a jóvenes con Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, otorgada según el artículo 9 de la Ley 13478.