La Hidrovía ya tiene concesión: el Gobierno firmó el contrato con Jan De Nul e inicia una nueva etapa de gestión privada

El comunicado precisó que el consorcio ganador, Jan de Nul - Servimagnus, cumplió con todos los requisitos para la firma del contrato, incluida "la conformación de una sociedad específica Vía Navegable Argentina S.A., así como el traspaso de activos de la gestión estatal que finaliza y el contrato de los trabajadores necesarios para realizar el dragado, balizamiento y registro hidrométrico de la vía".

Asimismo, indicó que el Gobierno nacional ejercerá "su función de autoridad de control" y avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, con participación de usuarios privados y representantes de las provincias ribereñas, que supervisará el desarrollo de la concesión.

El Ministerio de Economía afirmó además que el proceso estuvo "marcado por la transparencia y la participación", con mesas técnicas de debate junto a usuarios privados, especialistas, productores, industriales, sectores navieros y portuarios, universidades y provincias involucradas.

También destacó que "todo el proceso estuvo acompañado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que garantizó el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales para la licitación".

Por último, el comunicado señaló que el sector privado "respaldó y destacó el avance que significa la nueva concesión", al calificarla como "un hito histórico para la producción".