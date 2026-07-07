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COMUNICADO OFICIAL

La Hidrovía ya tiene concesión: el Gobierno firmó el contrato con Jan De Nul e inicia una nueva etapa de gestión privada

El Ministerio de Economía informó la firma del nuevo contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, que marca el inicio de la gestión privada de la principal vía fluvial del comercio exterior argentino.

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El Gobierno informó la firma del contrato. (Foto: archivo).

El Gobierno informó la firma del contrato. (Foto: archivo).

El Gobierno nacional firmó el nuevo contrato de concesión para la Vía Navegable Troncal, en un paso que el Ministerio de Economía definió como "un importantísimo paso para la modernización de la principal vía fluvial de transporte del comercio exterior argentino".

Leé también Fuerte reclamo del sector privado para la adjudicación de la Hidrovía
Reclamo de privados por la hidrovía y su adjudicación. (foto: PP)

De acuerdo con el comunicado oficial, con el inicio de la nueva concesión "se activa automáticamente la rebaja del 13,5% en el valor del peaje de la vía", al tiempo que comenzarán las obras de profundización e incorporación de tecnología para lograr "una navegación más moderna, segura, permitiendo a los buques salir en menos tiempo con mayor carga desde los puertos de origen, lo que reducirá sensiblemente los costos de las exportaciones, impactando de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos".

La cartera que conduce Luis Caputo sostuvo además que "la privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80% del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada".

En ese sentido, aseguró que "el gobierno de Javier Milei logra resolver lo que por años no pudieron otros y concluye una de las licitaciones técnicamente más complejas del país y que no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes".

El comunicado precisó que el consorcio ganador, Jan de Nul - Servimagnus, cumplió con todos los requisitos para la firma del contrato, incluida "la conformación de una sociedad específica Vía Navegable Argentina S.A., así como el traspaso de activos de la gestión estatal que finaliza y el contrato de los trabajadores necesarios para realizar el dragado, balizamiento y registro hidrométrico de la vía".

Asimismo, indicó que el Gobierno nacional ejercerá "su función de autoridad de control" y avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, con participación de usuarios privados y representantes de las provincias ribereñas, que supervisará el desarrollo de la concesión.

El Ministerio de Economía afirmó además que el proceso estuvo "marcado por la transparencia y la participación", con mesas técnicas de debate junto a usuarios privados, especialistas, productores, industriales, sectores navieros y portuarios, universidades y provincias involucradas.

También destacó que "todo el proceso estuvo acompañado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que garantizó el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales para la licitación".

Por último, el comunicado señaló que el sector privado "respaldó y destacó el avance que significa la nueva concesión", al calificarla como "un hito histórico para la producción".

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