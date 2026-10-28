La ANSES confirmó las escalas y topes del SUAF para noviembre: cuánto se cobra por hijo

Categoría A: cobra un valor líquido directo de $79.816 .

Categoría B: cobra $53.841 de bolsillo.

Categoría C: cobra $32.566 por hijo.

Categorías D, E, F y G: perciben $16.806 mensuales.

Jubilados y AUH: ANSES confirma el nuevo aumento para noviembre

¿Qué montos liquida la ANSES por las Asignaciones de Pago Único?

Las prestaciones extraordinarias por acontecimiento que abona la ANSES por única vez se actualizaron con el mismo porcentaje de movilidad del 1,93%. Rige para todos los beneficiarios cuyo ingreso del grupo familiar no supere el tope bruto de $6.543.628:

Asignación por Nacimiento: abonará un monto total de $93.035 .

Asignación por Adopción: otorgará una suma líquida de $556.217 .

Asignación por Matrimonio: liquidará $139.300 .

Ayuda Escolar Anual: se fijó en $55.672 por hijo, beneficio que se cobra de manera íntegra sin tope de ingreso familiar.

¿Cuándo se cobra el SUAF de la ANSES en noviembre según el DNI?

El cronograma de acreditaciones bancarias para los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del sistema SUAF se desplegará de forma correlativa conforme a la terminación del documento: