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La ANSES confirmó las escalas y topes del SUAF para noviembre: cuánto se cobra por hijo

Tras la publicación de la Resolución 303 en el Boletín Oficial, el organismo previsional determinó el nuevo techo para el grupo familiar y desglosó los montos netos que se pagarán por hijo en noviembre.

La ANSES confirmó las escalas y topes del SUAF para noviembre: cuánto cobran los trabajadores por hijo (Foto: archivo)

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A partir del penúltimo mes del año, los trabajadores en relación de dependencia con hijos a cargo accederán al beneficio mensual siempre que su ingreso individual bruto no supere los $3.271.814, mientras que el límite de cobro para la suma de los ingresos del grupo familiar se fijó en $6.543.628 brutos.

¿Cuáles son las nuevas escalas y montos del salario familiar por hijo?

El esquema de cobro mensual para los empleados registrados y titulares de la Asignación Familiar Prenatal se segmenta estrictamente según el nivel de ingresos brutos que perciba el grupo familiar:

  • Ingresos familiares de hasta $1.235.699: perciben un cobro neto en mano de $79.816 por cada menor.

  • Ingresos familiares entre $1.235.699,01 y $1.812.272: perciben $53.841 por hijo.

  • Ingresos familiares entre $1.812.272,01 y $2.092.326: perciben $32.566 por hijo.

  • Ingresos familiares entre $2.092.326,01 y $6.543.628: perciben $16.806 por hijo.

¿Cuánto cobra cada categoría del monotributo en noviembre?

Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado percibirán el beneficio familiar ajustado según la categoría en la que se encuentren encuadrados ante la AFIP:

  • Categoría A: cobra un valor líquido directo de $79.816.

  • Categoría B: cobra $53.841 de bolsillo.

  • Categoría C: cobra $32.566 por hijo.

  • Categorías D, E, F y G: perciben $16.806 mensuales.

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¿Qué montos liquida la ANSES por las Asignaciones de Pago Único?

Las prestaciones extraordinarias por acontecimiento que abona la ANSES por única vez se actualizaron con el mismo porcentaje de movilidad del 1,93%. Rige para todos los beneficiarios cuyo ingreso del grupo familiar no supere el tope bruto de $6.543.628:

  • Asignación por Nacimiento: abonará un monto total de $93.035.

  • Asignación por Adopción: otorgará una suma líquida de $556.217.

  • Asignación por Matrimonio: liquidará $139.300.

  • Ayuda Escolar Anual: se fijó en $55.672 por hijo, beneficio que se cobra de manera íntegra sin tope de ingreso familiar.

¿Cuándo se cobra el SUAF de la ANSES en noviembre según el DNI?

El cronograma de acreditaciones bancarias para los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del sistema SUAF se desplegará de forma correlativa conforme a la terminación del documento:

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre

  • DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre

  • DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: Se aplicó un incremento del 1,93% en las escalas salariales y topes del sistema CUNA.
  • Nuevos montos: Se detallan los cobros por hijo según ingresos familiares y categorías de Monotributo.
  • Asignaciones y cronograma: Se informan montos para Nacimiento, Adopción, Matrimonio, Ayuda Escolar y fechas de pago de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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