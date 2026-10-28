La ANSES confirmó las escalas y topes del SUAF para noviembre: cuánto se cobra por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó, a través de la Resolución 303 publicada en el Boletín Oficial, un incremento del 1,93% en las escalas salariales y topes máximos de ingreso del sistema CUNA (ex SUAF).
Tras la publicación de la Resolución 303 en el Boletín Oficial, el organismo previsional determinó el nuevo techo para el grupo familiar y desglosó los montos netos que se pagarán por hijo en noviembre.
La ANSES confirmó las escalas y topes del SUAF para noviembre: cuánto cobran los trabajadores por hijo (Foto: archivo)
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó, a través de la Resolución 303 publicada en el Boletín Oficial, un incremento del 1,93% en las escalas salariales y topes máximos de ingreso del sistema CUNA (ex SUAF).
A partir del penúltimo mes del año, los trabajadores en relación de dependencia con hijos a cargo accederán al beneficio mensual siempre que su ingreso individual bruto no supere los $3.271.814, mientras que el límite de cobro para la suma de los ingresos del grupo familiar se fijó en $6.543.628 brutos.
El esquema de cobro mensual para los empleados registrados y titulares de la Asignación Familiar Prenatal se segmenta estrictamente según el nivel de ingresos brutos que perciba el grupo familiar:
Ingresos familiares de hasta $1.235.699: perciben un cobro neto en mano de $79.816 por cada menor.
Ingresos familiares entre $1.235.699,01 y $1.812.272: perciben $53.841 por hijo.
Ingresos familiares entre $1.812.272,01 y $2.092.326: perciben $32.566 por hijo.
Ingresos familiares entre $2.092.326,01 y $6.543.628: perciben $16.806 por hijo.
Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado percibirán el beneficio familiar ajustado según la categoría en la que se encuentren encuadrados ante la AFIP:
Categoría A: cobra un valor líquido directo de $79.816.
Categoría B: cobra $53.841 de bolsillo.
Categoría C: cobra $32.566 por hijo.
Categorías D, E, F y G: perciben $16.806 mensuales.
Las prestaciones extraordinarias por acontecimiento que abona la ANSES por única vez se actualizaron con el mismo porcentaje de movilidad del 1,93%. Rige para todos los beneficiarios cuyo ingreso del grupo familiar no supere el tope bruto de $6.543.628:
Asignación por Nacimiento: abonará un monto total de $93.035.
Asignación por Adopción: otorgará una suma líquida de $556.217.
Asignación por Matrimonio: liquidará $139.300.
Ayuda Escolar Anual: se fijó en $55.672 por hijo, beneficio que se cobra de manera íntegra sin tope de ingreso familiar.
El cronograma de acreditaciones bancarias para los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del sistema SUAF se desplegará de forma correlativa conforme a la terminación del documento:
DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre
DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre
DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre
DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre
DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre
DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre
DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre
DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre
DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre