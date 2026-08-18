La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante agosto de 2026 con el pago de la Prestación Alimentar, una asistencia destinada a determinados titulares de asignaciones y prestaciones sociales.
El beneficio alcanza hasta $149.425 para familias con tres hijos o más. Quiénes pueden cobrarlo y cómo consultar la liquidación en Mi ANSES.
El extra de ANSES de hasta $149.425 que se cobra en agosto: quiénes lo reciben
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante agosto de 2026 con el pago de la Prestación Alimentar, una asistencia destinada a determinados titulares de asignaciones y prestaciones sociales.
El beneficio puede alcanzar los $149.425 por mes para las familias con tres hijos o más. Una de sus principales características es que no requiere realizar un trámite previo: ANSES determina automáticamente quiénes cumplen con las condiciones a partir de la información registrada en sus bases de datos.
El dinero se acredita junto con la prestación correspondiente y se deposita en la misma cuenta en la que el titular cobra habitualmente.
El monto de la Prestación Alimentar varía de acuerdo con la composición del grupo familiar.
En agosto de 2026, los valores son:
De esta manera, el monto máximo alcanza a los hogares que tienen tres o más hijos y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.
La Prestación Alimentar está destinada a determinados grupos que ya reciben prestaciones de la Seguridad Social.
Pueden acceder:
El organismo utiliza la información registrada para verificar el cumplimiento de los requisitos y determinar quiénes están alcanzados por el beneficio.
Una de las principales ventajas de la Prestación Alimentar es que no es necesario inscribirse ni presentar una solicitud específica.
Cuando ANSES verifica que una persona cumple con las condiciones, incorpora automáticamente el beneficio a su liquidación mensual.
Por este motivo, tampoco es necesario completar formularios adicionales para acceder al monto de hasta $149.425.
El pago se realiza junto con la prestación principal y sigue el calendario establecido por ANSES para cada beneficio.
En el caso de la AUH y la AUE, las fechas correspondientes a los últimos números de DNI son:
Los titulares con DNI terminados del 0 al 4 cobraron entre el 10 y el 14 de agosto.
En el caso de las Pensiones No Contributivas, el calendario de pagos se desarrolló entre el 10 y el 14 de agosto, de acuerdo con la terminación del documento.
Los titulares pueden verificar si tienen liquidada la Prestación Alimentar a través de Mi ANSES.
Para realizar la consulta deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la información relacionada con las prestaciones vigentes, la liquidación y el medio de cobro.
También es importante mantener actualizados los datos personales y familiares registrados en ANSES, ya que esa información se utiliza para determinar el acceso a las distintas prestaciones.
En caso de cumplir con las condiciones, el beneficio se incorpora de manera automática. No hay que realizar un trámite específico para cobrar la Prestación Alimentar.