El extra de ANSES de hasta $149.425 que se cobra en agosto: quiénes lo reciben

En agosto de 2026, los valores son:

Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

De esta manera, el monto máximo alcanza a los hogares que tienen tres o más hijos y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Quiénes pueden cobrar el extra de ANSES

La Prestación Alimentar está destinada a determinados grupos que ya reciben prestaciones de la Seguridad Social.

Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) desde el tercer mes de gestación.

desde el tercer mes de gestación. Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

El organismo utiliza la información registrada para verificar el cumplimiento de los requisitos y determinar quiénes están alcanzados por el beneficio.

El extra de ANSES se paga sin hacer un trámite

Una de las principales ventajas de la Prestación Alimentar es que no es necesario inscribirse ni presentar una solicitud específica.

Cuando ANSES verifica que una persona cumple con las condiciones, incorpora automáticamente el beneficio a su liquidación mensual.

Por este motivo, tampoco es necesario completar formularios adicionales para acceder al monto de hasta $149.425.

Cuándo se cobra la Prestación Alimentar en agosto

El pago se realiza junto con la prestación principal y sigue el calendario establecido por ANSES para cada beneficio.

En el caso de la AUH y la AUE, las fechas correspondientes a los últimos números de DNI son:

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Los titulares con DNI terminados del 0 al 4 cobraron entre el 10 y el 14 de agosto.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el calendario de pagos se desarrolló entre el 10 y el 14 de agosto, de acuerdo con la terminación del documento.

Cómo consultar si ANSES paga el extra de $149.425

Los titulares pueden verificar si tienen liquidada la Prestación Alimentar a través de Mi ANSES.

Para realizar la consulta deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la información relacionada con las prestaciones vigentes, la liquidación y el medio de cobro.

También es importante mantener actualizados los datos personales y familiares registrados en ANSES, ya que esa información se utiliza para determinar el acceso a las distintas prestaciones.

En caso de cumplir con las condiciones, el beneficio se incorpora de manera automática. No hay que realizar un trámite específico para cobrar la Prestación Alimentar.