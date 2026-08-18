ANSES: quiénes cobran hoy $249.822 o más en agosto y cómo se compone el pago

El calendario de pagos de agosto continúa de la siguiente manera:

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Los titulares con documentos terminados del 0 al 4 ya cobraron entre el 10 y el 14 de agosto.

Cuánto paga ANSES por la AUH en agosto

En agosto de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo es de $120.675,30 por cada hijo menor de edad.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto asciende a $392.935,68.

Sin embargo, algunos titulares pueden recibir además otros beneficios que se acreditan junto con la asignación principal.

ANSES habilitó el cobro de $405.820 en agosto: cómo saber si te corresponde

Prestación Alimentar: cuánto suma al pago de ANSES

La Prestación Alimentar se deposita automáticamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas por ANSES. No es necesario realizar un trámite específico para acceder al beneficio.

Los montos correspondientes a agosto son:

Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Por ejemplo, una familia con dos hijos que cobra AUH y tiene derecho a la Prestación Alimentar puede recibir $241.949,60 en concepto de AUH más Alimentar, sin contar otros complementos que pudieran corresponder.

En el caso de una familia con tres hijos, la suma de las tres AUH y la Prestación Alimentar alcanza los $511.450,90.

El extra que puede elevar todavía más el ingreso

Algunos titulares también pueden acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días, cuyo monto en agosto es de $56.897 por menor que cumpla con las condiciones.

Este beneficio alcanza a determinados titulares de la Asignación por Embarazo y de la AUH, de acuerdo con los requisitos establecidos para el programa.

Por eso, el monto final que recibe cada familia puede ser superior al correspondiente únicamente a la AUH y la Prestación Alimentar.

ANSES: cómo consultar cuánto cobrás en agosto

Los titulares pueden consultar la liquidación correspondiente a agosto a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma es posible consultar las prestaciones vigentes, los montos liquidados y el medio de pago informado.

También se recomienda verificar que los datos personales y familiares estén actualizados, ya que ANSES utiliza esa información para determinar el acceso a las distintas prestaciones y complementos.

Cuándo continúan los pagos de AUH y AUE

Después del feriado del lunes 17 de agosto, el calendario de ANSES continúa durante esta semana para los titulares cuyos DNI terminan en 5, 6, 7 y 8.

El último grupo, correspondiente a los documentos terminados en 9, cobrará el lunes 24 de agosto.

De esta manera, los titulares pueden revisar su liquidación en Mi ANSES para conocer el monto exacto que les corresponde cobrar durante agosto y verificar si tienen incorporada la Prestación Alimentar u otros complementos.