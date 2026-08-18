La jubilación mínima de ANSES tendrá un nuevo aumento en septiembre de 2026 luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el dato de inflación correspondiente a julio.
La jubilación mínima pasará a $428.591,11 en septiembre. Además, se actualizarán la PUAM, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares.
Jubilación mínima de ANSES: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en septiembre
La jubilación mínima de ANSES tendrá un nuevo aumento en septiembre de 2026 luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el dato de inflación correspondiente a julio.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en julio, porcentaje que, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente, será utilizado para actualizar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares durante septiembre.
De esta manera, el haber mínimo jubilatorio pasará a $428.591,11. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarían $498.591,11 en total.
La actualización de septiembre surge de la aplicación de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que determina aumentos mensuales de acuerdo con la variación del IPC de dos meses anteriores.
Como el IPC de julio fue del 2,1%, ese porcentaje se aplicará sobre los haberes previsionales correspondientes a septiembre.
Así, la jubilación mínima quedará en:
El bono extraordinario todavía debe ser confirmado oficialmente para septiembre. Si se mantiene el mismo monto otorgado en meses anteriores, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzaría los $498.591,11.
El aumento también alcanzará a las distintas pensiones que paga ANSES.
Los valores estimados para septiembre son:
En todos los casos, el bono de $70.000 queda sujeto a la confirmación oficial correspondiente al mes de septiembre.
La actualización de septiembre también impactará en las asignaciones familiares y prestaciones que se ajustan mediante el mismo mecanismo de movilidad.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $154.011,11 por hijo, mientras que la AUH para personas con discapacidad alcanzará los $501.473,96.
Los nuevos valores son:
El INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, lo que significó una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio.
El dato interrumpió la tendencia descendente observada durante los tres meses anteriores. En términos interanuales, la inflación acumuló un 33,8%, mientras que la variación acumulada entre enero y julio llegó al 19,3%.
Este indicador es clave para los beneficiarios de ANSES porque, bajo el esquema de movilidad vigente, determina el porcentaje de actualización que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre.