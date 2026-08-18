Jubilación mínima de ANSES: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en septiembre

Como el IPC de julio fue del 2,1%, ese porcentaje se aplicará sobre los haberes previsionales correspondientes a septiembre.

Así, la jubilación mínima quedará en:

Jubilación mínima: $428.591,11.

$428.591,11. Jubilación mínima con bono de $70.000: $498.591,11.

El bono extraordinario todavía debe ser confirmado oficialmente para septiembre. Si se mantiene el mismo monto otorgado en meses anteriores, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzaría los $498.591,11.

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Cuánto cobrarán las pensiones de ANSES en septiembre

El aumento también alcanzará a las distintas pensiones que paga ANSES.

Los valores estimados para septiembre son:

PUAM: $342.872,88.

$342.872,88. PUAM con bono: $414.349,88.

$414.349,88. Pensiones No Contributivas: $300.015,36.

$300.015,36. PNC con bono: $370.015,36.

$370.015,36. Pensión para Madres de 7 Hijos: $428.591,11.

$428.591,11. Pensión para Madres de 7 Hijos con bono: $498.591,11.

En todos los casos, el bono de $70.000 queda sujeto a la confirmación oficial correspondiente al mes de septiembre.

ANSES: cuánto cobrarán la AUH y las asignaciones familiares

La actualización de septiembre también impactará en las asignaciones familiares y prestaciones que se ajustan mediante el mismo mecanismo de movilidad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $154.011,11 por hijo, mientras que la AUH para personas con discapacidad alcanzará los $501.473,96.

Los nuevos valores son:

AUH: $154.011,11.

$154.011,11. AUH por hijo con discapacidad: $501.473,96.

Inflación de julio: el dato que define el aumento de ANSES

El INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, lo que significó una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio.

El dato interrumpió la tendencia descendente observada durante los tres meses anteriores. En términos interanuales, la inflación acumuló un 33,8%, mientras que la variación acumulada entre enero y julio llegó al 19,3%.

Este indicador es clave para los beneficiarios de ANSES porque, bajo el esquema de movilidad vigente, determina el porcentaje de actualización que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre.