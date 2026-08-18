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Jubilación mínima de ANSES: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en septiembre

La jubilación mínima pasará a $428.591,11 en septiembre. Además, se actualizarán la PUAM, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares.

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Jubilación mínima de ANSES: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en septiembre

Jubilación mínima de ANSES: el nuevo monto que cobrarán los jubilados en septiembre

La jubilación mínima de ANSES tendrá un nuevo aumento en septiembre de 2026 luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el dato de inflación correspondiente a julio.

Leé también ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre y qué pasará con el bono de $70.000
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en julio, porcentaje que, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente, será utilizado para actualizar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares durante septiembre.

De esta manera, el haber mínimo jubilatorio pasará a $428.591,11. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarían $498.591,11 en total.

ANSES: cuánto será la jubilación mínima en septiembre

La actualización de septiembre surge de la aplicación de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que determina aumentos mensuales de acuerdo con la variación del IPC de dos meses anteriores.

Como el IPC de julio fue del 2,1%, ese porcentaje se aplicará sobre los haberes previsionales correspondientes a septiembre.

Así, la jubilación mínima quedará en:

  • Jubilación mínima: $428.591,11.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: $498.591,11.

El bono extraordinario todavía debe ser confirmado oficialmente para septiembre. Si se mantiene el mismo monto otorgado en meses anteriores, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzaría los $498.591,11.

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Cuánto cobrarán las pensiones de ANSES en septiembre

El aumento también alcanzará a las distintas pensiones que paga ANSES.

Los valores estimados para septiembre son:

  • PUAM: $342.872,88.
  • PUAM con bono: $414.349,88.
  • Pensiones No Contributivas: $300.015,36.
  • PNC con bono: $370.015,36.
  • Pensión para Madres de 7 Hijos: $428.591,11.
  • Pensión para Madres de 7 Hijos con bono: $498.591,11.

En todos los casos, el bono de $70.000 queda sujeto a la confirmación oficial correspondiente al mes de septiembre.

ANSES: cuánto cobrarán la AUH y las asignaciones familiares

La actualización de septiembre también impactará en las asignaciones familiares y prestaciones que se ajustan mediante el mismo mecanismo de movilidad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $154.011,11 por hijo, mientras que la AUH para personas con discapacidad alcanzará los $501.473,96.

Los nuevos valores son:

  • AUH: $154.011,11.
  • AUH por hijo con discapacidad: $501.473,96.

Inflación de julio: el dato que define el aumento de ANSES

El INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, lo que significó una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio.

El dato interrumpió la tendencia descendente observada durante los tres meses anteriores. En términos interanuales, la inflación acumuló un 33,8%, mientras que la variación acumulada entre enero y julio llegó al 19,3%.

Este indicador es clave para los beneficiarios de ANSES porque, bajo el esquema de movilidad vigente, determina el porcentaje de actualización que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre.

En pocas palabras

  • Jubilación mínima: ANSES aumentará los haberes en septiembre un 2,1% según la inflación de julio.
  • Nuevos montos: La mínima será de $428.591,11, y con bono de $70.000 ascendería a $498.591,11.
  • Otras prestaciones: AUH, pensiones no contributivas y PUAM también recibirán actualizaciones en sus montos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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