En una reunión en Casa Rosada, Karina Milei se pone al frente de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

Pero este martes, según pudo confirmar A24.com, no estarán presentes representantes de las provincias de Buenos Aires ni de Córdoba,

Desde el Episcopado evitaron adelantar detalles de la visita, ya que según admitieron voceros de la Iglesia que participan de las conversaciones con el Gobierno, esperaban ser notificados este lunes de la convocatoria y los temas que planteará la Casa Rosada.

Tal como había anticipado A24.com, el Papa León XIV será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada por tratarse de una visita de un jefe de Estado, en este caso, del Vaticano. Así, en el entorno presidencial no descartan una foto de ambos saludando desde el histórico balcón que da a la Plaza de Mayo.

"También va a viajar al interior, hay que coordinar con Córdoba y demás", señalan en la Casa Rosada, sin precisar cómo ni cuándo serán las reuniones de coordinación con las autoridades de esas dos provincias, gobernadas por el peronismo.

En la Casa Rosada evitan mencionar especialmente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien ven como uno de los posibles rivales de Milei en las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Tras calificar como "histórica" la visita de León XIV, la encargada de diseñar todo el operativo de seguridad que rodeará al jefe de la Iglesia Católica será la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei, quien convocó para este martes, a las 17 en la Casa Rosada, la primera reunión de coordinación de todas las áreas involucradas.

Voceros del Episcopado confirmaron a A24.com que "lo que está confirmado por ahora son las fechas de la visita a la Argentina, entre los días 8 y 11 de noviembre. Y las tres ciudades que visitará: Buenos Aires, Luján y Córdoba".

La Iglesia creó cinco comisiones para la organización del evento, y entre los integrantes de la Conferencia Episcopal que asistirán a la reunión se destacan el coordinador general de la visita de León XIV, el secretario general del Episcopado, obispo Raúl Pizarro, que irá acompañado por el padre Matías Tarico y el vocero del Episcopado, presbítero Máximo Jurcinovica.

A dos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina y en medio de la segunda jornada consecutiva de movilizaciones sociales en las calles en el día de San Cayetano, la Iglesia expresó el pasado 7 de agosto un fuerte mensaje en el que reclamó políticas "empáticas" para "los más necesitados" y para aquellos que "tienen dos trabajos porque no llegan a fin de mes" y están "endeudados".

El itinerario del papa León XIV en Argentina:

León XIV llegará al país como parte de una gira que incluirá Uruguay y Perú. En la Argentina, visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Luego de su estadía de tres días en Uruguay, el Papa llegará el domingo 8 de noviembre a Buenos Aires.

Su primera actividad sería un encuentro en la Catedral Metropolitana con el arzobispo porteño Jorge García Cuerva y los obispos de la Conferencia Episcopal. Lo recibirá monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza.

Ese mismo día sería recibido por Javier Milei en una visita con todos los honores para un jefe de Estado, en la Casa Rosada, con una recepción oficial y un posible saludo desde el balcón.

De esos detalles hablarán Karina Milei con los representantes de la iglesia y del Gobierno de la Ciudad, y las fuerzas de seguridad. Pero también de las otras actividades que mantendrá el Papa en su estadía en el país, como por ejemplo, la posibilidad de organizar encuentros en misas multitudinarias en lugares a confirmar, y encuentros con autoridades, gobernadores, líderes religiosos y movimientos sociales.

Según el posible cronograma al que tuvo acceso A24.com, el mismo domingo el Papa sería recibido en la sede de la Cancillería (Palacio San Martín), en el barrio de Retiro, donde el canciller Quirno lo esperaría en una cumbre con gobernadores y líderes religiosos, dado que de ese ministerio depende la secretaría nacional de Cultos.

Una vez terminada la actividad oficial en el Gobierno, León XIV será agasajado con una recepción en el Palacio Libertad, a metros de la Casa Rosada. con autoridades nacionales y porteñas y representantes de la sociedad civil

Por la noche, se alojaría en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

La actividad del Papa continuaría el lunes 9 de noviembre con una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En su visita a la Argentina, el Papa León XiV dará al menos tres misas multitudinarias en Palermo, Luján y Córdoba. Foto: Archivo.

La visita podría incluir un evento en el Teatro Colón, una visita a la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, y posibles recorridas en entidades de la Iglesia reconocidas por su trabajo en barrios carenciados como el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

También hay una invitación -a confirmar por el Vaticano- para la realización de una misa dedicada a la juventud en el Estadio de River.

El martes 10 de noviembre el Papa León XIV viajaría a la provincia de Córdoba, donde además de encuentros con las autoridades locales y la sociedad civil, brindará una misa multitudinaria en un predio de FADEA (Fábrica de Aviones de la Fuerza Aérea).

El miércoles 11, a las 11, sería la misa de despedida en la Basílica de Luján, provincia de Buenos Aires.

Después del paso por la Argentina, entre el 11 y el 17 de noviembre visitará Perú, su país de nacimiento, para recorrer Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.