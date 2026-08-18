La serie de Moria Casán y una polémica inesperada: quiénes fueron “borrados” de la ficción

Pero Tinelli no fue el único nombre que generó interrogantes. Durante el debate sobre los personajes que no forman parte de la producción, en Puro Show también analizaron la ausencia de Jorge Rial en determinados momentos de la historia.

Al ser consultada sobre esta cuestión Marina Calabró, la conductora de Primicias Ya (América TV) puso como ejemplo una escena específica y señaló: “Faltó Rial en el cara a cara entre Badalá y Castiglione”. De esta manera, destacó el papel que el periodista tuvo en ese fragmento y llamó la atención sobre su ausencia.

De acuerdo con lo explicado por Calabró, Rial sí es mencionado en otro momento, aunque no aparece en algunas de las escenas consideradas centrales. En el caso de Carmen Barbieri, en cambio, la periodista planteó otra interpretación.

“Tampoco la idea era hacer una postal de época”, sostuvo la conductora de América TV, antes de explicar el criterio que, según su mirada, habría seguido la producción: “Esto es el personaje central y nada más que el personaje central. Todo lo demás es decorado. Y el decorado se calla”.

En tanto, en medio de la polémica por los nombres que quedaron afuera, Carmen Barbieri recordó en primera persona su particular vínculo con Moria Casán y los históricos cruces que protagonizaron. Entre las frases más recordadas de aquellos enfrentamientos aparece una de La One dirigida a Barbieri: “Carmen tiene cara de pato y cuerpo de lavarropa”.

Sin embargo, Carmen aseguró que nunca tomó esas palabras como una verdadera ofensa y explicó que ambas conocían perfectamente las reglas de ese juego mediático. “Yo le dije Patoruzú a ella y ella me dijo eso”, recordó entre risas.

Finalmente, Barbieri remarcó que aquellos episodios no deberían interpretarse como enfrentamientos reales, sino como un intercambio de frases filosas que ambas sabían sostener. “No empecé nunca las peleas. Yo empezaba a tirar bocadillos y yo le contestaba”, explicó. Y, para cerrar, agregó: “Quizás fuimos fuertes en algún momento, pero bueno, fue ese momento nada más”.

Amor y Moria, el talk show que hizo en América TV y consagró a Moria Casán como conductora televisiva

Además del estreno de Moria, la biopic de Moria Casán en la plataforma de Netflix, en las últimas horas América TV compartió en sus redes varios icónicos programas de Amor y Moria.

Se trata nada menos que del talk show que La One condujo en el canal del cubo allá por fines de los '90, más precisamente entre 1997 y 1998, donde la exvedette se consagró como conductora televisiva, abordado temas de actualidad.

Aquí, uno de los icónicos programas de Moria Casán que ocupan un lugar preponderante en la biopic, y que pueden verse a través de las redes sociales de América TV.