A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONTROVERTIDO

La serie de Moria Casán y una polémica inesperada: quiénes fueron "borrados" de la ficción

A cuatro días del exitoso estreno de la biopic de Moria Casán, salió a luz la lista de figuras que fueron ninguneados por la producción de Netflix. Todos los detalles.

18 ago 2026, 13:57
Banner seguínos en google Primicias Ya
La serie de Moria Casán y una polémica inesperada: quiénes fueron “borrados” de la ficción

La serie de Moria Casán y una polémica inesperada: quiénes fueron “borrados” de la ficción

La serie de Moria Casán y una polémica inesperada: quiénes fueron “borrados” de la ficción

La serie de Moria Casán y una polémica inesperada: quiénes fueron “borrados” de la ficción

Desde que se estrenó el viernes pasado la serie sobre Moria Casán, no para de dar que hablar. No solamente por lo que Netflix decidió contar sobre la vida y trayectoria de la diva, sino también por aquellas figuras que finalmente quedaron fuera de la producción. Así las cosas, este martes en Puro Show (El Trece) pusieron la lupa sobre algunos de los personajes que, por su vínculo con La One, parecían tener un lugar asegurado en la historia.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Marcelo Tinelli, con quien Moria Casán mantuvo durante años una relación tanto profesional como de amistad personal. El dato que sorprendió especialmente fue que, aun cuando la ficción aborda momentos relacionados con el Bailando, el conductor no es mencionado directamente por su nombre. No lo nombran ni como Marcelo, señaló Pampito durante el análisis del ciclo de espectáculos.

Leé también

Marcelo Polino reveló la llamativa actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria

Marcelo Polino reveló la llamativa actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria

Según recordaron, la relación entre la diva y Marcelo Hugo Tinelli comenzó a atravesar un momento de quiebre en 2018, cuando Moria dejó de formar parte del jurado del certamen. Tiempo después, la propia actriz y conductora se refirió al presente del empresario y compartió una mirada contundente sobre su situación profesional.

En una entrevista con Marcelo Polino, la diva había expresado: Marcelo me da una cosa de lástima. Lo veo que no encuentra el rumbo. Y agregó, fiel a su particular estilo: “Era el hombre de televisión. Y de pronto que todo eso se desvanezca. Lo de Tinelli lo encuentro como que no encaja en ningún lugar. Está buscando su nueva forma de transmitir y de acomodarse a esta nueva cosa”.

Pero Tinelli no fue el único nombre que generó interrogantes. Durante el debate sobre los personajes que no forman parte de la producción, en Puro Show también analizaron la ausencia de Jorge Rial en determinados momentos de la historia.

Al ser consultada sobre esta cuestión Marina Calabró, la conductora de Primicias Ya (América TV) puso como ejemplo una escena específica y señaló: Faltó Rial en el cara a cara entre Badalá y Castiglione. De esta manera, destacó el papel que el periodista tuvo en ese fragmento y llamó la atención sobre su ausencia.

De acuerdo con lo explicado por Calabró, Rial sí es mencionado en otro momento, aunque no aparece en algunas de las escenas consideradas centrales. En el caso de Carmen Barbieri, en cambio, la periodista planteó otra interpretación.

Tampoco la idea era hacer una postal de época, sostuvo la conductora de América TV, antes de explicar el criterio que, según su mirada, habría seguido la producción:Esto es el personaje central y nada más que el personaje central. Todo lo demás es decorado. Y el decorado se calla.

En tanto, en medio de la polémica por los nombres que quedaron afuera, Carmen Barbieri recordó en primera persona su particular vínculo con Moria Casán y los históricos cruces que protagonizaron. Entre las frases más recordadas de aquellos enfrentamientos aparece una de La One dirigida a Barbieri: Carmen tiene cara de pato y cuerpo de lavarropa.

Sin embargo, Carmen aseguró que nunca tomó esas palabras como una verdadera ofensa y explicó que ambas conocían perfectamente las reglas de ese juego mediático.Yo le dije Patoruzú a ella y ella me dijo eso, recordó entre risas.

Finalmente, Barbieri remarcó que aquellos episodios no deberían interpretarse como enfrentamientos reales, sino como un intercambio de frases filosas que ambas sabían sostener.No empecé nunca las peleas. Yo empezaba a tirar bocadillos y yo le contestaba, explicó. Y, para cerrar, agregó: Quizás fuimos fuertes en algún momento, pero bueno, fue ese momento nada más.

Amor y Moria, el talk show que hizo en América TV y consagró a Moria Casán como conductora televisiva

Además del estreno de Moria, la biopic de Moria Casán en la plataforma de Netflix, en las últimas horas América TV compartió en sus redes varios icónicos programas de Amor y Moria.

Se trata nada menos que del talk show que La One condujo en el canal del cubo allá por fines de los '90, más precisamente entre 1997 y 1998, donde la exvedette se consagró como conductora televisiva, abordado temas de actualidad.

Aquí, uno de los icónicos programas de Moria Casán que ocupan un lugar preponderante en la biopic, y que pueden verse a través de las redes sociales de América TV.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Moria Casán

Lo más visto