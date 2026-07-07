ANSES: el certificado que tiene validez por 30 días y puede ser clave para tus trámites

Por este motivo, suele ser requerida para realizar trámites relacionados con créditos, programas sociales, becas, subsidios, inscripciones o gestiones administrativas en diferentes organismos.

¿Qué información acredita este certificado?

Al emitir la Certificación Negativa, ANSES informa si la persona consultada no registra:

Declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia.

Aportes como trabajador autónomo.

Inscripción como monotributista del régimen general.

Registro como personal de casas particulares.

Cobro de jubilaciones o pensiones nacionales.

Percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cobro de la Asignación por Embarazo.

Asignaciones Familiares.

Prestación por Desempleo.

Becas Progresar.

Programas sociales nacionales vigentes.

Asimismo, el certificado también informa si la persona se encuentra inscripta como monotributista social, dato que puede ser relevante para determinados trámites.

Siete oficinas de la ANSES permanecerán cerradas en provincia de Buenos Aires por el temporal (Foto: archivo).

¿Para qué sirve la Certificación Negativa?

Este comprobante suele ser solicitado por distintas instituciones para verificar la situación del solicitante antes de otorgar un beneficio o aprobar un trámite.

Entre los casos más frecuentes se encuentran:

Solicitudes de créditos.

Trámites bancarios.

Inscripción en programas sociales.

Gestión de subsidios.

Trámites provinciales o municipales.

Presentaciones ante organismos públicos.

Por tratarse de un documento oficial emitido por ANSES, tiene plena validez durante el período establecido por el organismo.

Cómo sacar la Certificación Negativa de ANSES

El trámite es completamente gratuito y puede realizarse desde cualquier lugar con acceso a internet.

Para obtener el certificado solo es necesario contar con el CUIL del titular.

El procedimiento consiste en:

Ingresar al sitio oficial de ANSES.

Acceder a la sección "Certificación Negativa" .

. Escribir el número de CUIL.

Seleccionar el período por el cual se desea emitir el certificado.

Descargar o imprimir el comprobante generado por el sistema.

Otra alternativa es realizar la consulta desde la aplicación Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En ambos casos, la emisión es inmediata y no tiene costo.

¿Cuánto tiempo dura la Certificación Negativa?

ANSES recordó que este documento tiene una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión.

Una vez vencido ese plazo, el certificado deja de tener validez y deberá generarse nuevamente si vuelve a ser requerido para otro trámite.

Además, el organismo aclaró que no necesita firma ni sello de un agente de ANSES para ser considerado válido, ya que su autenticidad puede verificarse mediante los sistemas oficiales.