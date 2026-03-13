Javier Milei y Sandra Pettovello activaron el beneficio más esperado para jubilados en 2026

El organismo previsional Administración Nacional de la Seguridad Social será el encargado de articular la difusión del programa entre los beneficiarios, quienes podrán consultar los detalles desde sus cuentas personales o mediante las entidades bancarias donde cobran sus haberes.

La propuesta establece rebajas directas en el momento de la compra o reintegros posteriores, dependiendo del banco y el comercio en el que se realice la operación.

Entre las cadenas que participan del esquema aparecen algunos de los supermercados más importantes del país, lo que permitirá que los jubilados puedan utilizar el beneficio en distintos puntos del territorio nacional.

Entre los comercios incluidos se encuentran:

Carrefour

Coto

Jumbo

Disco

Vea

La Anónima

Día

Chango Más

Josimar

En estos establecimientos los adultos mayores podrán encontrar descuentos en productos de consumo cotidiano, desde alimentos hasta artículos de limpieza o perfumería.

Cómo funcionan los descuentos y reintegros

El programa no establece un único porcentaje de rebaja. Cada banco firmó acuerdos particulares con los comercios, por lo que el beneficio puede variar dependiendo del medio de pago utilizado y del lugar donde se realice la compra.

En algunos casos el descuento se aplica directamente en la caja, mientras que en otros el banco devuelve una parte del dinero en la cuenta del jubilado unos días después de la operación.

Además, ciertas categorías de productos tienen beneficios adicionales, especialmente los artículos de perfumería y limpieza, donde los reintegros pueden llegar hasta el 20% del valor de la compra.

De acuerdo con fuentes oficiales, los costos de estas promociones serán absorbidos principalmente por las entidades financieras, lo que permite mantener el programa sin afectar los precios de los comercios.

Beneficios para quienes cobran en Banco Supervielle

Una de las entidades que se sumó recientemente al plan es Banco Supervielle, que ofrecerá un reintegro del 20% en compras realizadas con tarjeta de débito.

El beneficio estará disponible para jubilados que perciban sus haberes en esta entidad y se aplicará en las siguientes cadenas:

Jumbo

Disco

Vea

Chango Más

El reintegro tendrá un tope mensual de 25.000 pesos, lo que representa un ahorro considerable para quienes realizan compras semanales en supermercados.

Desde el banco señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer el uso de medios de pago electrónicos, especialmente entre los adultos mayores.

Descuentos y promociones para clientes del Banco Nación

Otra entidad que participa activamente en el programa es el Banco Nación, que otorgará un reintegro del 5% en compras en supermercados.

El beneficio se aplicará al pagar mediante BNA+ MODO, la billetera digital que permite realizar operaciones desde el teléfono celular.

Los jubilados que utilicen este sistema podrán obtener devoluciones al comprar en:

Carrefour

Chango Más

Coto

Josimar

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

En este caso, el tope de devolución será de 20.000 pesos por mes, tanto para pagos con tarjeta de crédito como con débito.

Además, la entidad financiera anunció una remuneración diaria del saldo de las cuentas, con una tasa nominal anual cercana al 32% para montos de hasta 500.000 pesos.

Las promociones disponibles con Banco Galicia

Los jubilados que cobran sus haberes a través de Banco Galicia también podrán acceder a una serie de beneficios destacados.

En este caso, el banco anunció:

25% de descuento en supermercados , con un tope mensual de 20.000 pesos.

25% de descuento en farmacias y ópticas, con un límite de 12.000 pesos.

Dentro de este esquema, cada cadena comercial aplicará promociones particulares.

Por ejemplo:

En Disco, Jumbo y Vea se ofrecerá 10% de descuento general en todos los rubros , más 20% adicional en perfumería y productos de limpieza .

En Coto y La Anónima el descuento será del 10% en todos los rubros sin tope , aunque no incluirá ciertos productos seleccionados.

En Josimar se aplicará 15% de rebaja en toda la compra .

En Carrefour el descuento será del 10% con un límite de 35.000 pesos .

En Día la rebaja también será del 10% , aunque con un tope menor de 2.000 pesos por transacción .

En Chango Más el beneficio alcanzará 10% de descuento con un tope de 15.000 pesos.

Según aclararon desde el banco, algunas promociones no son acumulables con otras ofertas vigentes, por lo que los clientes deberán verificar las condiciones al momento de pagar.

Cuentas remuneradas y rendimientos diarios

El programa de beneficios también incluye opciones de ahorro con rendimientos diarios, un aspecto que busca incentivar el uso de cuentas bancarias por parte de los jubilados.

En el caso del Banco Galicia, los clientes que tengan una cuenta remunerada FIMA podrán obtener una tasa nominal anual del 33,2% sin límite de saldo.

Este tipo de instrumentos permite generar intereses diariamente sobre el dinero depositado, algo que resulta atractivo para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inflación.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados

Además de los descuentos en comercios, los jubilados continúan atentos al calendario de pagos mensual. Los cronogramas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para quienes perciben jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo, el esquema de pagos comienza a principios de mes y se extiende durante varias jornadas consecutivas.

En cambio, los beneficiarios cuyos haberes superan el mínimo previsional reciben su dinero en fechas posteriores, también ordenadas por la terminación del documento.

Desde Administración Nacional de la Seguridad Social recomiendan a los beneficiarios consultar periódicamente el calendario oficial, disponible en el portal del organismo o en la aplicación móvil.

Un intento por reforzar el poder de compra

La implementación de este programa llega en un contexto económico complejo para los jubilados argentinos, quienes destinan una parte significativa de sus ingresos a alimentos y medicamentos.

Por ese motivo, el Gobierno considera que las rebajas en supermercados y farmacias pueden representar un alivio concreto para el presupuesto mensual de los adultos mayores.

Si bien el impacto dependerá de los hábitos de consumo de cada beneficiario, especialistas en economía del consumo señalan que los reintegros y descuentos pueden generar un ahorro acumulado importante a lo largo del mes.

El desafío ahora será garantizar que la información llegue a todos los jubilados, especialmente a quienes tienen menor familiaridad con las herramientas digitales.

Mientras tanto, el nuevo esquema de beneficios se presenta como una de las iniciativas más amplias de descuentos para adultos mayores en los últimos años, con la participación de bancos, supermercados y organismos del Estado.