Javier Milei y Sandra Pettovello oficializaron la mejor medida para los jubilados

pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión.

Sin embargo, ese beneficio inicial es apenas el punto de partida. A partir de ahí, cada supermercado define sus propias condiciones, lo que genera un escenario fragmentado:

Días específicos en los que aplica el descuento

en los que aplica el descuento Topes mensuales o por compra

Restricciones de acumulación con otras promos

Exclusión de compras online en algunos casos

El resultado final depende más de la estrategia del consumidor que del descuento anunciado.

Promociones bancarias: el “extra” que puede duplicar el ahorro

Durante marzo, varios bancos refuerzan el esquema con beneficios adicionales. En muchos casos, estos descuentos pueden combinarse —aunque no siempre— con los de ANSES.

Entre los más destacados aparecen:

Banco Nación: 5% de descuento utilizando MODO

5% de descuento utilizando MODO Banco Galicia: promociones que pueden alcanzar hasta el 25%

promociones que pueden alcanzar hasta el 25% Banco Supervielle: 20% de ahorro los martes

20% de ahorro los martes Cuenta DNI (Banco Provincia): 5% en supermercados seleccionados

Este combo de beneficios puede marcar una diferencia fuerte en el ticket final, pero también exige atención a la “letra chica”.

Coto: descuentos directos y reglas que limitan la acumulación

En la cadena Coto, los jubilados y pensionados cuentan con un 15% de descuento específico, una de las ofertas más altas dentro del promedio general.

Las condiciones principales incluyen:

Presentación de DNI

Pago en una sola cuota

Compra exclusivamente presencial

No aplica para compras online, lo que ya limita su alcance.

Además, convive con el programa Comunidad Coto, que ofrece beneficios adicionales. Pero hay una condición clave:

los descuentos exclusivos para miembros no se acumulan con otras promociones vigentes.

Esto implica que, en muchos casos, el sistema aplica automáticamente el beneficio más conveniente, dejando fuera otras ofertas disponibles.

Carrefour: descuentos semanales con tope elevado

La cadena Carrefour mantiene su programa de beneficios a través de “Mi Carrefour”.

El esquema incluye:

10% de descuento de lunes a viernes

Disponible para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES

Uno de los puntos más relevantes es el tope mensual de $35.000, uno de los más altos del mercado.

Sin embargo, también hay restricciones:

En algunas promociones, no se permite acumular descuentos

Los beneficios pueden variar según el formato de tienda (Hiper, Market, Express, Maxi u online)

Esto significa que el ahorro puede cambiar incluso dentro de la misma marca.

Jumbo, Disco y Vea: el peso de los “días especiales”

Las cadenas del grupo Cencosud —Jumbo, Disco y Vea— mantienen el esquema clásico de ANSES:

10% de descuento, principalmente de lunes a jueves

Pero el verdadero atractivo aparece en promociones específicas:

Hasta 20% en rubros como limpieza y perfumería

“Martes Jubilados” con 25% de descuento

Este último incluye:

Tope mensual de $25.000

Pago con tarjeta de débito

Compras presenciales

La clave en estas cadenas está en elegir el día correcto, ya que el ahorro puede más que duplicarse.

Día: un descuento fijo que rinde más en compras chicas

En Día, el beneficio se mantiene en:

10% de descuento, con foco en los lunes

Pero hay una limitación importante:

Tope de $2.000 por transacción

Esto genera un efecto concreto:

el descuento es más eficiente en compras pequeñas, mientras que en tickets grandes se alcanza rápidamente el límite.

Además, quienes cobran a través del Banco Provincia pueden sumar:

5% adicional con Cuenta DNI

Día está dentro de los supermercados adheridos, lo que permite mejorar el ahorro en determinadas operaciones.

Chango Más: vigencia amplia, pero con doble límite

En Chango Más, el beneficio tiene una particularidad que lo diferencia:

10% de descuento todos los días (lunes a domingo)

Pero esa flexibilidad viene acompañada de dos topes:

$1.000 por transacción

$15.000 por mes

Este doble límite condiciona el ahorro real, especialmente en compras grandes.

Por otro lado, se suma un beneficio adicional para clientes previsionales de Banco Supervielle:

20% de descuento los martes

Este extra también aplica en otras cadenas del mismo grupo, lo que amplía las opciones disponibles.

La letra chica que define el ahorro real

Más allá de los porcentajes, hay factores que terminan siendo determinantes:

Topes por compra o por mes

Días específicos de vigencia

Condiciones de pago (débito, QR, apps)

Restricciones de acumulación

Ignorar estos detalles puede reducir significativamente el beneficio anunciado.

Por ejemplo, un descuento del 25% con tope bajo puede terminar siendo menos conveniente que uno del 10% sin límite.

Estrategias para aprovechar mejor los descuentos

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que el ahorro depende cada vez más de la planificación.

Algunas recomendaciones clave:

Dividir compras grandes en varias operaciones para evitar topes

para evitar topes Elegir días específicos con mayores descuentos

Combinar beneficios bancarios cuando sea posible

Priorizar productos con promociones adicionales

El consumidor informado tiene ventaja en un sistema cada vez más complejo.

Un sistema que sigue vigente, pero exige atención constante

Los descuentos para jubilados y pensionados continúan siendo una herramienta importante para aliviar el gasto mensual. Sin embargo, la creciente cantidad de condiciones y limitaciones obliga a estar atentos en cada compra.

Lejos de ser un beneficio automático, el ahorro real depende de múltiples variables que cambian semana a semana.

En ese contexto, marzo de 2026 confirma una tendencia clara:

los descuentos siguen, pero aprovecharlos al máximo requiere estrategia, información y tiempo.