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CONFIRMADO por Javier Milei: habrá bono para JUBILADOS de ANSES

Se oficializaron las nuevas escalas para jubilados tras el dato de inflación del 1,89%. Con la suma unificada del haber ajustado y el refuerzo de $70.000, ningún jubilado percibirá menos de ese piso neto en su cuenta bancaria.

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CONFIRMADO por Javier Milei: habrá bono para JUBILADOS de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA.

CONFIRMADO por Javier Milei: habrá bono para JUBILADOS de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El poder Ejecutivo nacional reconfiguró el esquema de haberes que regirá para el sistema previsional durante el ciclo operativo en curso. Tras registrarse que el índice de precios al consumidor del INDEC se ubicó en el 1,89%, el Estado aplicará ese mismo porcentaje de indexación sobre todas las prestaciones jubilatorias del país.

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La resolución del Ministerio de Economía fija los importes exactos que percibirán los adultos mayores según su tramo de aportes. Los jubilados en agosto recibirán el ajuste de manera directa en sus cuentas habituales, garantizando que el bono extraordinario de contención se abone de oficio en la misma fecha de cobro asignada por documento.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto entre haber y bono?

CONFIRMADO por Javier Milei: habr&aacute; bono para JUBILADOS de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA.

CONFIRMADO por Javier Milei: habrá bono para JUBILADOS de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El haber básico regular del jubilado de la mínima se ubicará en $419.775,92 netos gracias al ajuste mensual por movilidad (superando las escalas de julio). A este importe de base se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que determina un ingreso final consolidado en mano de $489.775,92 netos de bolsillo.

Este adicional no remunerativo se acredita directamente junto a la liquidación corriente en el recibo de sueldo. De esta forma, el Gobierno fija el ingreso mínimo de la clase pasiva sin requerir gestiones o trámites de convalidación presencial en las oficinas públicas.

¿Cómo se aplica el bono proporcional para quienes ganan más de la mínima?

Los jubilados que perciben ingresos mensuales por encima del haber básico pero que no alcanzan el techo de los $489.775,92 reciben una compensación proporcional. En estos casos, el sistema liquida un extra variable calculado para completar de manera exacta dicho tope de ingresos.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber base actualizado de $440.000, el Estado le transferirá un bono reducido de $49.775,92 para equiparar el piso garantizado en mano. Quienes superen ese umbral unificado de ingresos cobran únicamente su haber indexado sin derecho al plus de emergencia.

¿A cuánto asciende la jubilación máxima que paga la ANSES?

El incremento mensual del 1,89% alcanza también al escalón más alto del padrón previsional. Con esta actualización ordenada por las resoluciones oficiales, el haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un tope bruto de $2.824.694,50 mensuales.

Este grupo de haberes superiores no accede al bono de $70.000, manteniendo la indexación directa según la inflación informada por el INDEC. Los desgloses correspondientes a los aportes obligatorios se aplican de manera automatizada sobre estos nuevos valores brutos.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación en bancos para los jubilados que perciben el haber mínimo y el bono se organizaron de la siguiente forma:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Oficializan aumento: Nuevas escalas para jubilados con un piso neto garantizado de $489.775,92.
  • Bono y haber mínimo: Jubilados de la mínima cobrarán $419.775,92 más $70.000 de refuerzo.
  • Fechas de cobro: Cronograma de pago por terminación de DNI para agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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