Jubilaciones de ANSES en noviembre: de cuánto es la mínima, la máxima y cómo queda el tope con el bono

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

¿Cómo quedan la PBU y las bases imponibles previsionales en noviembre?

La actualización mensual fijada por el Decreto 274/2024 ajusta de forma integral todos los parámetros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $203.182,22, actuando como el componente fijo sobre el cual se calculan los haberes del régimen ordinario.

A su vez, los topes legales de aportes y contribuciones de los trabajadores registrados se actualizan de la siguiente forma: la base imponible mínima para realizar aportes al sistema queda en $149.592,45, mientras que la base imponible máxima alcanza los $4.861.685,38.

¿Cuál es el calendario de cobro confirmado para la jubilación mínima en noviembre?

ANSES liquida los haberes mensuales a través de la cuenta bancaria del titular siguiendo el esquema dispuesto por la terminación del DNI: