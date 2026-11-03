Jubilaciones de ANSES en noviembre: de cuánto es la mínima, la máxima y cómo queda el tope con el bono

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI
¿Cómo quedan la PBU y las bases imponibles previsionales en noviembre?
La actualización mensual fijada por el Decreto 274/2024 ajusta de forma integral todos los parámetros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $203.182,22, actuando como el componente fijo sobre el cual se calculan los haberes del régimen ordinario.
A su vez, los topes legales de aportes y contribuciones de los trabajadores registrados se actualizan de la siguiente forma: la base imponible mínima para realizar aportes al sistema queda en $149.592,45, mientras que la base imponible máxima alcanza los $4.861.685,38.
¿Cuál es el calendario de cobro confirmado para la jubilación mínima en noviembre?
ANSES liquida los haberes mensuales a través de la cuenta bancaria del titular siguiendo el esquema dispuesto por la terminación del DNI:
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DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
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DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
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DNI terminado en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre
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DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre
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DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre
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DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre
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DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre
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DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre