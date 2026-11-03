En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilaciones
ANSES
Previsional

Jubilaciones de ANSES en noviembre: de cuánto es la mínima, la máxima y cómo queda el tope con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 304/2026 el incremento previsional del 1,93% para noviembre de 2026, fijando el haber mínimo garantizado en $444.158,46 y el máximo en $2.988.765,82.

Jubilaciones de ANSES en noviembre: de cuánto es la mínima

Jubilaciones de ANSES en noviembre: de cuánto es la mínima, la máxima y cómo queda el tope con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización previsional del 1,93% para noviembre de 2026 mediante la Resolución 304/2026. Con esta suba ajustada por movilidad, la jubilación mínima alcanza los $444.158,46 y la máxima se ubica en $2.988.765,82, mientras se proyecta la liquidadión del refuerzo extraordinario de hasta $70.000 para llevar el haber de bolsillo garantizado a un piso de $514.158,46.

Leé también ANSES relanzó beneficios para jubilados: la lista completa de supermercados y farmacias con descuento
ANSES relanzó los beneficios para jubilados: la lista completa de supermercados y farmacias con descuento

¿De cuánto son la jubilación mínima y la máxima de ANSES en noviembre?

En noviembre, la jubilación mínima se fija en $444.158,46, lo que representa el haber básico de referencia del sistema general. Por su parte, el tope máximo jubilatorio del organismo previsional queda establecido en $2.988.765,82 mensuales de bolsillo.

  • Jubilación mínima (haber base): $444.158,46

  • Jubilación máxima: $2.988.765,82

  • Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22

  • Base imponible mínima: $149.592,45

  • Base imponible máxima: $4.861.685,38

¿De cuánto es el bono y cómo quedan las prestaciones de menores ingresos?

De ratificarse el esquema de refuerzo extraordinario de hasta $70.000 aplicado de forma continua por el Poder Ejecutivo, las prestaciones previsionales de menores ingresos se liquidarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima consolidada: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 netos en mano.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (80% del haber mínimo) + $70.000 (bono) = $425.326,77 totales.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): $310.910,92 (70% del haber mínimo) + $70.000 (bono) = $380.910,92 en mano.

  • Pensión Madre de 7 Hijos: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 (bono) = $514.158,46 consolidados.

Para los jubilados que perciben un ingreso superior a la mínima ($444.158,46) pero inferior al piso de $514.158,46, ANSES otorga un bono proporcional de monto variable hasta cubrir esa diferencia.

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

¿Cómo quedan la PBU y las bases imponibles previsionales en noviembre?

La actualización mensual fijada por el Decreto 274/2024 ajusta de forma integral todos los parámetros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $203.182,22, actuando como el componente fijo sobre el cual se calculan los haberes del régimen ordinario.

A su vez, los topes legales de aportes y contribuciones de los trabajadores registrados se actualizan de la siguiente forma: la base imponible mínima para realizar aportes al sistema queda en $149.592,45, mientras que la base imponible máxima alcanza los $4.861.685,38.

¿Cuál es el calendario de cobro confirmado para la jubilación mínima en noviembre?

ANSES liquida los haberes mensuales a través de la cuenta bancaria del titular siguiendo el esquema dispuesto por la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: El 1,93% de actualización previsional para noviembre de 2026, elevando la mínima a $444.158,46.
  • Refuerzo extraordinario: Se proyecta un bono de hasta $70.000, alcanzando un piso de $514.158,46 para jubilados de menores ingresos.
  • Calendario de cobro: ANSES definió las fechas de pago de noviembre según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilaciones ANSES
Notas relacionadas
ANSES paga el extra de $60.203 en noviembre: la lista completa de beneficiarios que lo cobran con la AUH
Pensiones de ANSES en noviembre: confirman nuevo monto con aumento y bono
El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar