La jubilación mínima se actualiza en marzo 2026 y el ingreso total podría rondar los $450.000

En febrero, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $359.254,35

Jubilación mínima con bono : $429.219,42

Jubilación máxima : $2.417.441,63

Prestación Básica Universal (PBU) : $164.342,47

PUAM : $287.403,48

Pensiones No Contributivas: $251.453,59

El nuevo porcentaje se aplicará sobre estas cifras y se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.

¿El bono de $70.000 se paga junto con el aumento?

Actualmente, quienes perciben la jubilación mínima cobran un bono extraordinario de $70.000 que se deposita junto al haber mensual.

Si el Gobierno decide mantener el refuerzo en marzo, el monto final para los haberes más bajos será superior al que surja únicamente de la movilidad. La confirmación suele oficializarse días antes del inicio del cronograma de pagos.

¿Qué otras prestaciones aumentan en marzo?

La movilidad mensual también impacta en:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones Familiares del SUAF

En febrero, la AUH se ubicó en $129.082,71, con el esquema de pago del 80% mensual y 20% retenido. Estos valores volverán a actualizarse en marzo conforme al nuevo índice.

¿Quiénes cobran el aumento de marzo 2026?

El ajuste alcanza a:

Jubilados del sistema general

Pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas

Beneficiarios de asignaciones incluidas en la movilidad

El incremento se depositará automáticamente en las fechas habituales de cobro. Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras en la liquidación.

Con esta actualización, marzo marcará una nueva modificación en los ingresos previsionales, en línea con el esquema que busca acompañar la evolución de los precios.