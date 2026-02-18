En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilación
marzo
ATENCIÓN JUBILADOS

La jubilación mínima se actualiza en marzo 2026 y el ingreso total podría rondar los $450.000

Las jubilaciones de ANSES tendrán un nuevo aumento en marzo 2026 por la movilidad mensual. El ajuste modificará los haberes mínimos y máximos y podría combinarse con el bono vigente. Cuáles serían los nuevos valores y a quiénes alcanza.

Las jubilaciones que paga ANSES se actualizarán en marzo 2026 mediante el esquema de movilidad mensual que ajusta los haberes según la inflación. El incremento impactará en jubilados y pensionados del sistema general, así como en otras prestaciones atadas a la misma fórmula.

El porcentaje definitivo se conocerá cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al período de cálculo. Sin embargo, la suba está prevista por ley y se aplicará de manera automática en el calendario habitual de pagos.

El ajuste se calculará sobre los valores vigentes en febrero y modificará tanto la jubilación mínima como la máxima, además de la Prestación Básica Universal y las pensiones no contributivas.

¿De cuánto será el aumento a jubilados en marzo 2026?

El incremento dependerá del IPC nacional que se tome como referencia para la movilidad mensual. Desde la implementación de este esquema, los haberes se actualizan todos los meses en función de la inflación informada oficialmente.

En febrero, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $359.254,35

  • Jubilación mínima con bono: $429.219,42

  • Jubilación máxima: $2.417.441,63

  • Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47

  • PUAM: $287.403,48

  • Pensiones No Contributivas: $251.453,59

El nuevo porcentaje se aplicará sobre estas cifras y se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.

¿El bono de $70.000 se paga junto con el aumento?

Actualmente, quienes perciben la jubilación mínima cobran un bono extraordinario de $70.000 que se deposita junto al haber mensual.

Si el Gobierno decide mantener el refuerzo en marzo, el monto final para los haberes más bajos será superior al que surja únicamente de la movilidad. La confirmación suele oficializarse días antes del inicio del cronograma de pagos.

¿Qué otras prestaciones aumentan en marzo?

La movilidad mensual también impacta en:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación por Embarazo (AUE)

  • Asignaciones Familiares del SUAF

En febrero, la AUH se ubicó en $129.082,71, con el esquema de pago del 80% mensual y 20% retenido. Estos valores volverán a actualizarse en marzo conforme al nuevo índice.

¿Quiénes cobran el aumento de marzo 2026?

El ajuste alcanza a:

  • Jubilados del sistema general

  • Pensionados

  • Titulares de Pensiones No Contributivas

  • Beneficiarios de asignaciones incluidas en la movilidad

El incremento se depositará automáticamente en las fechas habituales de cobro. Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras en la liquidación.

Con esta actualización, marzo marcará una nueva modificación en los ingresos previsionales, en línea con el esquema que busca acompañar la evolución de los precios.

