Milei confirmó la jubilación mínima para marzo

A cuánto llegará la jubilación mínima en marzo de 2026

Con la aplicación del aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en torno a los $369.672. Este monto surge de aplicar el porcentaje inflacionario sobre el haber vigente en febrero.

Sin embargo, el ingreso final que perciban muchos jubilados dependerá de la continuidad del bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses. Si se confirma la extensión del bono adicional de $70.000, el haber mínimo alcanzaría los $439.672 en marzo de 2026.

Este refuerzo económico ha tenido un papel clave en los ingresos de quienes perciben los montos más bajos del sistema previsional. El bono no se incorpora al haber, sino que se liquida como un adicional mensual, por lo que su continuidad depende de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.

Para miles de jubilados y pensionados, la confirmación del bono resulta determinante, ya que representa una diferencia significativa en el ingreso mensual y permite compensar parcialmente el impacto de los aumentos en alimentos, medicamentos y servicios básicos.

Cómo quedaron los haberes en febrero de 2026

Antes de la actualización prevista para marzo, los beneficiarios recibieron en febrero un incremento del 2,84%, correspondiente al IPC de diciembre. Ese ajuste alcanzó a todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES.

Los valores vigentes durante febrero de 2026 fueron los siguientes:

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $429.219,42

Estos montos reflejan la actualización automática que se aplica mes a mes bajo el esquema vigente. La jubilación máxima, por su parte, también se ajusta en el mismo porcentaje, aunque no percibe el bono adicional.

El alcance del bono extraordinario

El bono de $70.000 ha sido una herramienta utilizada para reforzar los ingresos más bajos del sistema. Está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las pensiones no contributivas, con montos proporcionales para quienes superan levemente el haber mínimo.

Desde el Gobierno sostienen que el refuerzo apunta a proteger a los sectores más vulnerables frente al proceso inflacionario. No obstante, economistas y especialistas previsionales remarcan que, al no integrarse al haber, el bono no impacta en el cálculo de futuros aumentos ni en el medio aguinaldo.

Por eso, la continuidad de esta suma extraordinaria para marzo de 2026 se convierte en uno de los puntos centrales de atención para jubilados y pensionados. Sin bono, el ingreso real se reduce considerablemente en comparación con los meses en los que se liquida el adicional.

Calendario de pagos de febrero 2026

ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a febrero de 2026, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El calendario se divide entre quienes perciben haberes que no superan el mínimo y aquellos que cobran montos superiores.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

El esquema escalonado busca ordenar la acreditación de haberes y evitar aglomeraciones en entidades bancarias. Los pagos se depositan automáticamente en las cuentas declaradas por los beneficiarios.

La Ley de Movilidad y el esquema de actualización mensual

La actual Ley de Movilidad establece que los haberes previsionales se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. A diferencia de fórmulas anteriores que combinaban salarios y recaudación, el mecanismo vigente se basa exclusivamente en la evolución de la inflación.

De esta forma, cada mes se toma como referencia el IPC de dos meses previos. En este caso, el dato de enero impacta en los haberes de marzo.

El objetivo declarado del sistema es acompañar la variación de precios y evitar que las jubilaciones queden rezagadas frente al costo de vida. Sin embargo, algunos especialistas advierten que, en contextos de alta volatilidad, el desfase temporal puede afectar el poder adquisitivo real.

Qué deben tener en cuenta los jubilados

Ante cada actualización, ANSES recomienda a los beneficiarios consultar los canales oficiales para verificar montos y fechas de cobro. La información puede revisarse a través de la página web del organismo o mediante la aplicación Mi ANSES.

Es importante recordar que no es necesario realizar ningún trámite para recibir el aumento, ya que la actualización se aplica de manera automática. Tampoco se requiere gestionar el bono en caso de que el Gobierno confirme su continuidad.

En un escenario económico complejo, cada anuncio vinculado a jubilaciones genera fuerte expectativa. Los aumentos mensuales permiten una actualización constante, pero el debate sobre la suficiencia de los haberes continúa siendo parte central de la agenda pública.

Un ingreso clave para millones de argentinos

El sistema previsional argentino abarca a millones de jubilados y pensionados en todo el territorio nacional. Para muchos hogares, el haber previsional constituye la principal fuente de ingresos.

La actualización de marzo de 2026 representa un nuevo ajuste en esa estructura de ingresos, con una suba del 2,9% basada en la inflación de enero. Si se confirma el bono de $70.000, la jubilación mínima podría rozar los $440.000, una cifra que marcaría el nuevo piso de ingresos para el sector más amplio del sistema.

Mientras tanto, el calendario de pagos de febrero ya se encuentra en marcha, y los beneficiarios aguardan las definiciones oficiales respecto al refuerzo extraordinario.