Riesgo país en baja: tocó mínimos de tres semanas con mejora de los bonos soberanos

Qué pasó con las acciones locales

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos. Entre las alzas se destacó Grupo Financiero Galicia, con una suba de 1,7%, mientras que las bajas fueron encabezadas por Loma Negra, que cedió 1,7%.

En la plaza local, el índice S&P Merval retrocedió 0,1% y se ubicó en 3.288.894,22 puntos medidos en pesos. En dólares también registró una caída de 0,1%, hasta los 2.086,90 puntos.

La mayoría de las acciones operó en terreno negativo y las pérdidas llegaron hasta 2,3%.

El petróleo cayó más de 4% por expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán

En los mercados internacionales, el petróleo registró una fuerte baja ante la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contribuya a reducir las tensiones en Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent retrocedieron más de 4% y se ubicaron cerca de los U$S 83,88 por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que este lunes se realizarían nuevas conversaciones con representantes iraníes.

El petróleo registró una fuerte baja ante la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contribuya a reducir las tensiones en Medio Oriente. (Foto: archivo)

La expectativa de una salida diplomática disminuyó los temores sobre eventuales interrupciones en el suministro energético de la región. Al mismo tiempo, el mercado siguió de cerca la posibilidad de una normalización de la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte global de petróleo y gas.

La baja del crudo también estuvo vinculada a ese escenario. Días atrás, Trump había suspendido temporalmente nuevos ataques contra Irán con el objetivo de dar margen a las negociaciones.