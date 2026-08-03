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Riesgo país en baja: tocó mínimos de tres semanas con mejora de los bonos soberanos

El indicador elaborado por JP Morgan cayó hasta la zona de los 412 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo en casi tres semanas. La mejora estuvo acompañada por subas de hasta 1,1% en los bonos soberanos en dólares, aunque el mercado mantiene cautela frente al escenario político y electoral.

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Los bonos soberanos en dólares iniciaron la semana con mayoría de ganancias y registraron avances de hasta 1

Los bonos soberanos en dólares iniciaron la semana con mayoría de ganancias y registraron avances de hasta 1,1%, en una jornada que estuvo marcada por una nueva baja del riesgo país. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos en dólares iniciaron la semana con mayoría de ganancias y registraron avances de hasta 1,1%, en una jornada que estuvo marcada por una nueva baja del riesgo país. El indicador que elabora JP Morgan descendió hasta los 412 puntos básicos y tocó su menor nivel en casi tres semanas.

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El riesgo país desciende a 430 puntos básicos este lunes, en una jornada positiva para los activos argentinos. (Foto: archivo)

Entre los títulos en moneda extranjera, las mayores subas correspondieron al Global 2038, que lideró los avances, seguido por el Global 2035, con una mejora de 0,8%. En contraste, el Bonar 2029 y el Global 2029 retrocedieron 0,1%.

El indicador que elabora JP Morgan descendió hasta los 412 puntos básicos y tocó su menor nivel en casi tres semanas. (Foto: archivo)

El indicador que elabora JP Morgan descendió hasta los 412 puntos básicos y tocó su menor nivel en casi tres semanas. (Foto: archivo)

El riesgo país vuelve a bajar

La caída del riesgo país se produjo luego de un julio de comportamiento volátil para los activos argentinos. Durante ese mes, el indicador acumuló una suba cercana al 2%, lo que puso fin a la tendencia descendente que mantenía desde abril.

Tras alcanzar un piso de 402 puntos básicos el 10 de julio, el índice cerró el mes por encima de los 430 puntos. Ese movimiento reflejó que los inversores continúan incorporando cautela ante el panorama político y electoral, pese a la reciente mejora en la calificación crediticia de la Argentina otorgada por Moody's.

Qué pasó con las acciones locales

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos. Entre las alzas se destacó Grupo Financiero Galicia, con una suba de 1,7%, mientras que las bajas fueron encabezadas por Loma Negra, que cedió 1,7%.

En la plaza local, el índice S&P Merval retrocedió 0,1% y se ubicó en 3.288.894,22 puntos medidos en pesos. En dólares también registró una caída de 0,1%, hasta los 2.086,90 puntos.

La mayoría de las acciones operó en terreno negativo y las pérdidas llegaron hasta 2,3%.

El petróleo cayó más de 4% por expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán

En los mercados internacionales, el petróleo registró una fuerte baja ante la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contribuya a reducir las tensiones en Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent retrocedieron más de 4% y se ubicaron cerca de los U$S 83,88 por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que este lunes se realizarían nuevas conversaciones con representantes iraníes.

El petróleo registró una fuerte baja ante la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contribuya a reducir las tensiones en Medio Oriente. (Foto: archivo)

El petróleo registró una fuerte baja ante la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contribuya a reducir las tensiones en Medio Oriente. (Foto: archivo)

La expectativa de una salida diplomática disminuyó los temores sobre eventuales interrupciones en el suministro energético de la región. Al mismo tiempo, el mercado siguió de cerca la posibilidad de una normalización de la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte global de petróleo y gas.

La baja del crudo también estuvo vinculada a ese escenario. Días atrás, Trump había suspendido temporalmente nuevos ataques contra Irán con el objetivo de dar margen a las negociaciones.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Cayó a 412 puntos básicos, su nivel más bajo en casi tres semanas.
  • Bonos soberanos: Registraron avances de hasta 1,1% en moneda extranjera, con subas en Global 2038 y 2035.
  • Petróleo: Bajó más de 4% por expectativas de diálogo entre EE.UU. e Irán y posible alivio de tensiones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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