Previsional
AUH
ANSES
Previsional

Más de $50.000 por hijo sin trámite: el beneficio automático que se suma a la AUH

Se deposita todos los meses junto con la AUH, no requiere inscripción ni gestión previa y en marzo 2026 superará los $50.000 por cada hijo menor de 3 años.

Muchas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo reciben todos los meses un ingreso extra que, aunque figura en la liquidación, suele pasar desapercibido. No es un bono extraordinario ni requiere inscripción previa: es automático y se deposita junto con la prestación principal. Se trata del Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, un refuerzo que en marzo de 2026 superará los $50.000 por cada hijo menor de 3 años.

Este adicional, que en febrero es de $48.691 y desde marzo llegará a $50.094 tras la actualización por movilidad (2,85%), se acredita directamente en la cuenta donde se cobra la asignación. Es compatible con la Tarjeta Alimentar y potencia de forma directa el ingreso mensual de las familias. En un contexto donde cada peso impacta en la economía del hogar, se convirtió en uno de los beneficios más importantes —y menos identificados— del sistema que administra la ANSES.

En la práctica, el Complemento Leche funciona como el plus que eleva el ingreso real de quienes tienen hijos pequeños, sin trámites, sin gestiones extra y con actualización mensual basada en el IPC.

Qué es el Complemento Leche y por qué es clave para AUH

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública destinada a garantizar:

  • La nutrición durante el embarazo

  • El desarrollo saludable en la primera infancia

  • El acceso a alimentos esenciales

El objetivo es asegurar la compra de leche y productos básicos en una etapa clave del crecimiento infantil.

A diferencia de otros refuerzos, no es un pago extraordinario:

es un ingreso fijo que se cobra todos los meses mientras se cumplan los requisitos.

Monto actualizado del Complemento Leche

Con la fórmula de movilidad ajustada por inflación, el refuerzo vuelve a aumentar en marzo:

  • Febrero 2026: $48.691

  • Aumento aplicado: 2,85%

  • Marzo 2026: $50.094

Este ajuste lo posiciona como uno de los adicionales más altos dentro del esquema de asignaciones sociales vigentes.

ANSES_AUH

Quiénes cobran los $50.094 extra de ANSES

El pago es automático para:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

No hay que completar formularios ni presentar documentación adicional.

Si se cumple con la edad y la asignación está activa, el dinero se acredita directamente.

Además, el beneficio se paga por cada hijo que esté dentro de ese rango etario. Esto significa que si una familia tiene dos niños menores de 3 años, el complemento se liquida dos veces.

AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: cuánto se puede cobrar en marzo 2026

El impacto real del Complemento Leche se entiende cuando se suma al resto de las prestaciones.

Actualmente, la AUH tiene un monto bruto de $111.140 (con el 20% retenido hasta presentar Libreta), y la Tarjeta Alimentar para un hijo es de $52.250.

Si una familia tiene:

  • 1 hijo menor de 3 años → cobra AUH + Tarjeta Alimentar + $50.094 de Complemento Leche.

  • 2 hijos menores de 3 años → el refuerzo se duplica.

De esta manera, el ingreso mensual puede superar ampliamente los $200.000 dependiendo de la composición familiar.

El Complemento Leche se convirtió así en un refuerzo estructural dentro del esquema de ingresos sociales.

Cuándo se cobra el Complemento Leche

El calendario es el mismo que el de la prestación principal.

Esto significa que:

  • Se cobra el mismo día que la AUH o la AUE

  • Se deposita en la misma cuenta

  • No existen fechas adicionales de pago

En el recibo aparece como un concepto diferenciado, lo que permite identificarlo dentro de la liquidación mensual.

Cómo saber si estás recibiendo este extra

La forma más simple de verificarlo es ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social.

En la sección “Liquidación” figura como:

Complemento Leche – Plan de los 1000 Días

Si no aparece pero se cumplen los requisitos, es importante revisar:

  • Datos personales actualizados

  • Edad del niño correctamente registrada

  • Asignación activa y sin suspensiones

Estos puntos son fundamentales para que el pago se realice automáticamente sin interrupciones.

