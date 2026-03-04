En vivo Radio La Red
Previsional
Préstamos
Jubilados
Previsional

Préstamos para jubilados de ANSES: cuánto podés sacar y qué cuota pagarías hoy

En esta guía detallada te mostramos cuánto dinero podés solicitar realmente, la cuota máxima que podrías pagar por mes según tus haberes, y cómo impacta esta decisión en tu bolsillo antes de endeudarte.

En 2026, los jubilados vuelven a mirar el crédito como herramienta para sostener el consumo o afrontar gastos extraordinarios. Desde que la línea propia de préstamos quedó suspendida en la ANSES, el financiamiento pasó casi exclusivamente a manos del sistema bancario.

En marzo 2026, la jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88, a lo que se suma el bono de $70.000, alcanzando un ingreso total de $439.600,88. Ese número, que en términos nominales muestra una mejora del 2,88% respecto al mes anterior, también redefine cuánto puede endeudarse un jubilado sin superar el límite legal de afectación.

Hoy, tres bancos públicos concentran la mayor oferta: Banco Provincia, Banco Nación y Banco Ciudad. Todos permiten iniciar el trámite online.

Cuánto puede sacar de préstamo un jubilado que cobra la mínima

La normativa bancaria establece que la cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto.

Si tomamos el ingreso total de marzo, $439.600,88 x 35% = $153.860,30, ese es el tope teórico máximo que podría destinarse a una cuota mensual, siempre que el jubilado no tenga otros descuentos activos.

Ahora bien, si se excluyera el bono (ya que no siempre es permanente), el cálculo sería diferente: $369.600,88 x 35% = $129.360,30

La diferencia es significativa: más de $24.000 mensuales de capacidad de endeudamiento que dependen de la continuidad del bono.

Banco Provincia: préstamos de hasta $50 millones y cuota bajo sistema francés

El Banco Provincia mantiene activa su línea para jubilados que cobran allí sus haberes.

Condiciones principales

  • Monto máximo: $50.000.000

  • Plazo: hasta 48 meses

  • Sin gastos de otorgamiento

  • Límite de cuota: 35% del ingreso

  • Sistema: amortización francés con débito automático

El sistema francés implica cuotas fijas, pero con mayor carga de intereses en los primeros meses. Esto significa que, si el jubilado cancela anticipadamente, puede haber pagado una proporción elevada de intereses en relación al capital.

Desde el impacto económico, el plazo máximo de 4 años implica cuotas más altas que en bancos con financiamiento a 6 años.

Banco Nación: hasta 72 meses para aliviar la cuota

El Banco Nación ofrece una ventaja central: plazo de hasta 72 meses, es decir, 6 años.

Características

  • Monto máximo: $50.000.000

  • Monto mínimo: $100.000

  • Plazo: hasta 72 meses

  • Sin gastos de otorgamiento

  • Tope de afectación: 35%

Desde el punto de vista económico, extender el plazo reduce la cuota mensual, pero aumenta el total de intereses pagados a lo largo del tiempo.

Para un jubilado que busca preservar liquidez mensual, puede ser una alternativa más cómoda. Pero si el objetivo es minimizar el costo financiero total, los plazos más cortos resultan más convenientes.

Banco Ciudad: hasta $40 millones con evaluación crediticia

El Banco Ciudad también mantiene préstamos para jubilados que acrediten haberes en la entidad.

Condiciones

  • Monto máximo: $40.000.000

  • Plazo: hasta 72 meses

  • Cuotas fijas

  • Evaluación crediticia previa

Aquí el monto final dependerá del perfil del solicitante. No todos accederán al máximo publicitado.

Calendario de pagos de marzo 2026

La ANSES confirmó el siguiente cronograma:

Jubilados que cobran la mínima

  • 9 de marzo: DNI terminados en 0

  • 10 de marzo: DNI terminados en 1

  • 11 de marzo: DNI terminados en 2

  • 12 de marzo: DNI terminados en 3

  • 13 de marzo: DNI terminados en 4

  • 16 de marzo: DNI terminados en 5

  • 17 de marzo: DNI terminados en 6

  • 18 de marzo: DNI terminados en 7

  • 19 de marzo: DNI terminados en 8

  • 20 de marzo: DNI terminados en 9

Jubilados que superan la mínima

  • 20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

  • 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

  • 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

  • 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

  • 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Este cronograma también impacta en el crédito, ya que la fecha de cobro define el momento en que se debita la cuota.

Simular antes de decidir

Los tres bancos ofrecen simuladores online. Este paso es fundamental para:

  • Conocer la cuota exacta

  • Evaluar distintos plazos

  • Medir el impacto sobre el ingreso

  • Comparar entre entidades

