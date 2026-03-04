Préstamos para jubilados de ANSES: cuánto podés sacar y qué cuota pagarías hoy

Si tomamos el ingreso total de marzo, $439.600,88 x 35% = $153.860,30, ese es el tope teórico máximo que podría destinarse a una cuota mensual, siempre que el jubilado no tenga otros descuentos activos.

Ahora bien, si se excluyera el bono (ya que no siempre es permanente), el cálculo sería diferente: $369.600,88 x 35% = $129.360,30

La diferencia es significativa: más de $24.000 mensuales de capacidad de endeudamiento que dependen de la continuidad del bono.

Banco Provincia: préstamos de hasta $50 millones y cuota bajo sistema francés

El Banco Provincia mantiene activa su línea para jubilados que cobran allí sus haberes.

Condiciones principales

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 48 meses

Sin gastos de otorgamiento

Límite de cuota: 35% del ingreso

Sistema: amortización francés con débito automático

El sistema francés implica cuotas fijas, pero con mayor carga de intereses en los primeros meses. Esto significa que, si el jubilado cancela anticipadamente, puede haber pagado una proporción elevada de intereses en relación al capital.

Desde el impacto económico, el plazo máximo de 4 años implica cuotas más altas que en bancos con financiamiento a 6 años.

Banco Nación: hasta 72 meses para aliviar la cuota

El Banco Nación ofrece una ventaja central: plazo de hasta 72 meses, es decir, 6 años.

Características

Monto máximo: $50.000.000

Monto mínimo: $100.000

Plazo: hasta 72 meses

Sin gastos de otorgamiento

Tope de afectación: 35%

Desde el punto de vista económico, extender el plazo reduce la cuota mensual, pero aumenta el total de intereses pagados a lo largo del tiempo.

Para un jubilado que busca preservar liquidez mensual, puede ser una alternativa más cómoda. Pero si el objetivo es minimizar el costo financiero total, los plazos más cortos resultan más convenientes.

Banco Ciudad: hasta $40 millones con evaluación crediticia

El Banco Ciudad también mantiene préstamos para jubilados que acrediten haberes en la entidad.

Condiciones

Monto máximo: $40.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Cuotas fijas

Evaluación crediticia previa

Aquí el monto final dependerá del perfil del solicitante. No todos accederán al máximo publicitado.

Calendario de pagos de marzo 2026

La ANSES confirmó el siguiente cronograma:

Jubilados que cobran la mínima

9 de marzo: DNI terminados en 0

10 de marzo: DNI terminados en 1

11 de marzo: DNI terminados en 2

12 de marzo: DNI terminados en 3

13 de marzo: DNI terminados en 4

16 de marzo: DNI terminados en 5

17 de marzo: DNI terminados en 6

18 de marzo: DNI terminados en 7

19 de marzo: DNI terminados en 8

20 de marzo: DNI terminados en 9

Jubilados que superan la mínima

20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Este cronograma también impacta en el crédito, ya que la fecha de cobro define el momento en que se debita la cuota.

Simular antes de decidir

Los tres bancos ofrecen simuladores online. Este paso es fundamental para:

Conocer la cuota exacta

Evaluar distintos plazos

Medir el impacto sobre el ingreso

Comparar entre entidades