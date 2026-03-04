Se inauguró la placa planta en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nominados

Más atrás, pero igualmente dentro de la placa, se ubicaron Martín, Nazareno, Titi y Zunino, con 4 votos cada uno. Aunque la diferencia numérica es clara respecto a los más votados, su presencia en esta instancia los obliga a recalcular estrategias y reforzar vínculos.

Embed

Quién fue el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió la primera eliminación de la edición 2026. Después de un fin de semana movido por la reapertura de puertas y el ingreso de nuevos jugadores, el reality volvió a su esquema tradicional: gala en vivo, Santiago del Moro al frente y el voto negativo del público definiendo el destino de los nominados.

El primer participante en despedirse fue Gabriel Lucero. El caricaturista quedó en el mano a mano final junto a Yanina Zilli y terminó dejando la competencia con el 54,8% de los votos en su contra. De esta manera, su paso por la casa fue breve y su intención de abandonar el juego terminó concretándose antes de lo imaginado.

Durante los días previos, Lucero había sido catalogado por varios compañeros como “planta”, una marca difícil de revertir en una dinámica donde la exposición y el protagonismo suelen ser determinantes. En el duelo final no logró revertir esa percepción y el respaldo del público no le alcanzó para continuar.

Antes de llegar a esa instancia, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento ya habían sido salvados, lo que les permitió seguir en carrera con alivio visible. Yanina, por su parte, celebró con emoción su continuidad, justo en la antesala de su cumpleaños número 60 dentro del programa.

Como cierre de su participación, Lucero tuvo su primer análisis post salida en el streaming que conduce Del Moro tras cada gala, donde los eliminados repasan estrategias, errores y cuentas pendientes de su paso por el juego.