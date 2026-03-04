ANSES confirmó la Ayuda Escolar Anual: cuáles son los requisitos
ANSES confirmó la Ayuda Escolar Anual 2026, que exige un requisito clave para poder cobrarla. Además, el monto es de $85.000 y en el caso del SUAF puede variar según la zona de residencia.
ANSES confirmó la Ayuda Escolar Anual: cuáles son los requisitos
La Ayuda Escolar Anual 2026 tiene como requisito obligatorio la presentación del certificado escolar actualizado. Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social estableció montos diferenciados para SUAF según zona, mientras que la AUH mantiene un valor uniforme de $85.000 en todo el país.
¿Cuál es el requisito clave para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026?
El punto central para acceder al pago automático es haber presentado el certificado escolar actualizado, documento que acredita la asistencia regular del niño, niña o adolescente a un establecimiento educativo.
Quienes no hayan percibido la Ayuda Escolar Anual 2026 en marzo deberán cargar el Formulario PS 2.68 a través de la plataforma Mi ANSES. Una vez enviada y validada la documentación, el pago se habilita en un plazo aproximado de 60 días.
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social recordaron que el trámite debe estar correctamente realizado para que se liquide el beneficio. Si el certificado no fue presentado o tiene errores, el monto no se acreditará hasta regularizar la situación.
¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF en la Ayuda Escolar 2026?
El monto general de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000, pero existen diferencias según el tipo de prestación.
En el caso de la AUH, el importe es uniforme en todo el país: se pagan $85.000 sin adicionales por zona.
Para los beneficiarios del SUAF (trabajadores en relación de dependencia), la Resolución 55/2026 estableció valores diferenciales según región. En determinadas zonas consideradas desfavorables se aplica un plus que eleva el total.
Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:
Valor general: $85.000 ($55.672 de base y $29.328 de refuerzo)
Zona 1: $85.000 ($74.257 de base y $10.743 de refuerzo)
Zona 2: $92.877
Zona 3: $110.967
Zona 4: $110.967
De esta manera, trabajadores que residan en regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable pueden percibir un monto superior al general.
¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026?
La prestación está dirigida a cada niño o niña desde los 45 días hasta los 17 años inclusive que asista a:
Jardín
Nivel preescolar
Nivel primario
Nivel secundario
No corresponde para estudios terciarios ni universitarios. Además, se paga una vez por año y lo cobra uno de los padres, madres o tutores legales.
La Ayuda Escolar forma parte del esquema de acompañamiento al inicio del ciclo lectivo y busca cubrir parte de los gastos vinculados a útiles, indumentaria y materiales necesarios para la escolaridad.