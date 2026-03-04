¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF en la Ayuda Escolar 2026?

image.png ANSES confirmó la Ayuda Escolar Anual: cuáles son los requisitos

El monto general de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000, pero existen diferencias según el tipo de prestación.

En el caso de la AUH, el importe es uniforme en todo el país: se pagan $85.000 sin adicionales por zona.

Para los beneficiarios del SUAF (trabajadores en relación de dependencia), la Resolución 55/2026 estableció valores diferenciales según región. En determinadas zonas consideradas desfavorables se aplica un plus que eleva el total.

Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Valor general : $85.000 ($55.672 de base y $29.328 de refuerzo)

Zona 1 : $85.000 ($74.257 de base y $10.743 de refuerzo)

Zona 2 : $92.877

Zona 3 : $110.967

Zona 4: $110.967

De esta manera, trabajadores que residan en regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable pueden percibir un monto superior al general.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026?

La prestación está dirigida a cada niño o niña desde los 45 días hasta los 17 años inclusive que asista a:

Jardín

Nivel preescolar

Nivel primario

Nivel secundario

No corresponde para estudios terciarios ni universitarios. Además, se paga una vez por año y lo cobra uno de los padres, madres o tutores legales.

La Ayuda Escolar forma parte del esquema de acompañamiento al inicio del ciclo lectivo y busca cubrir parte de los gastos vinculados a útiles, indumentaria y materiales necesarios para la escolaridad.