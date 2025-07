Jubilados de ANSES: qué grupo cobrará $700 MIL y un bono de $100 MIL

¿Quiénes son los beneficiarios del aumento y el bono de $100.000?

El aumento anunciado afecta principalmente a jubilados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba que recibían haberes mínimos, que hasta junio 2025 no superaban los $380.000. También incluye a pensionados dentro del rango de $210.000 a $370.000 y en general al 15% de los beneficiarios con ingresos inferiores a $750.000.

El bono bimestral no contributivo de $100.000 tiene un límite de acceso para quienes cobren hasta $1.300.000 mensuales. Este refuerzo no se incorpora al haber mensual habitual, por lo que no afecta aportes ni descuentos y busca aliviar el impacto de la inflación en los ciudadanos cordobeses en situación de vulnerabilidad económica.

El proceso de pago y consulta se realiza a través de los canales oficiales de ANSES y la Caja de Jubilaciones local, quienes ofrecen información precisa sobre fechas, montos y modalidades de cobro para los beneficiarios.