Jubilados y pensionados: cuánto cobrás en abril con el bono de $70.000

Jubilación mínima: $285.820,63 + bono = $355.820,63

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $228.656 + bono = $298.656,50

Pensiones No Contributivas (PNC): $200.074,44 + bono = $270.074,44

En el caso de quienes perciben ingresos superiores al mínimo, el bono se entrega de forma proporcional, disminuyendo hasta desaparecer para quienes superen los dos haberes mínimos.

¿Por qué no aumentó el bono?

A pesar del incremento en los haberes por movilidad, el bono extraordinario no está incluido en la fórmula de ajuste, ya que se trata de un monto no remunerativo. Esto significa que no forma parte del cálculo de las jubilaciones y, por ende, no se actualiza automáticamente.

El esquema actual seguirá en vigencia durante abril, con el objetivo de garantizar un ingreso extra a quienes más lo necesitan, según confirmaron desde el organismo previsional.