Murió en la ruta cuando llevaba cajas navideñas y le robaron algo invaluable: el desesperado pedido de la familia
El productor ganadero Rubén Juan Ruatta murió tras descompensarse mientras conducía en Santiago del Estero. Se descompensó y falleció por el impacto.
Le robaron la alianza al empresario que murió cuando llevaba cajas navideñas a sus emplead
El productor ganadero Rubén Juan Ruatta, de 58 años, murió tras protagonizar un siniestro vial fatal en la provincia de Santiago del Estero cuando transportaba cajas navideñas para empleados rurales cuando ocurrió el siniestro fatal. En las horas posteriores al hecho, su familia denunció un episodio que generó indignación: la desaparición de la alianza de matrimonio que la víctima llevaba puesta al momento de fallecer.
Ruatta manejaba una Toyota Hilux gris y viajaba acompañado por otras dos personas, también oriundas de Córdoba. En determinado momento del trayecto, el productor comenzó a sentirse mal, perdió el control del vehículo y terminó protagonizando un choque que le provocó la muerte en el acto.
El pedido de la familia por la alianza robada
Tras el fallecimiento del productor agropecuario, Natalí Ruatta, hija de la víctima, difundió un video a través de su cuenta de Instagram en el que aseguró que a su padre le sustrajeron la alianza cuando ya se encontraba sin vida. Según explicó, el anillo no fue entregado correctamente a la familia durante el procedimiento posterior al accidente.
La joven detalló que la alianza tiene un fuerte valor sentimental. En su interior, el anillo lleva grabado el nombre de la esposa de Rubén Ruatta, Rosana, junto con la fecha 20-04-96, correspondiente al día en que la pareja contrajo matrimonio.
Embed
“Yo les pido de todo corazón al pueblo santiagueño que me ayuden a que la alianza vuelva a casa”, expresó Natalí en el video, donde solicitó colaboración para recuperar la joya.
Según el seguimiento realizado por la familia junto a su abogada, Sandra Zeman, lograron determinar que la alianza habría sido robada en la ciudad de Santiago del Estero, en algún momento comprendido entre el lugar del siniestro y la llegada del cuerpo a la morgue.
En ese sentido, la hija de la víctima explicó: “A partir del rastreo que hicimos nos lleva a que a Santiago llegó con su alianza y a mí en la morgue me entregaron como alianza un aro de mujer roto de color dorado”.
La familia remarcó que el reclamo no está vinculado a una cuestión económica. Según expresaron, están dispuestos incluso a comprar la alianza si fuera necesario, con el único objetivo de recuperar una pieza que consideran una parte fundamental del recuerdo de Rubén Ruatta.
El pedido fue difundido con la intención de que cualquier persona que tenga información sobre el paradero del anillo pueda comunicarse y colaborar con su devolución.
Cómo fue el siniestro vial en el que murió Rubén Ruatta
El siniestro ocurrió mientras Ruatta conducía la camioneta por una ruta provincial de Santiago del Estero. En el vehículo viajaban junto a él Luis Alberto Beltramo, de 72 años, quien ocupaba el asiento delantero, y Néstor Carlos Combo, de 69, que se encontraba en la parte trasera.
Según el testimonio de Combo, el productor comenzó a descomponerse mientras manejaba. “Se desvió del carril, le grité, pero no respondió”, relató al medio Nuestras Voces.
A raíz de la descompensación, la camioneta salió de la calzada, cruzó la banquina y terminó impactando de manera violenta contra un quebracho colorado, ubicado a unos 15 metros del camino. Como consecuencia del choque, Rubén Ruatta murió en el acto producto del impacto.
Los otros dos ocupantes del vehículo sobrevivieron al siniestro y brindaron su testimonio sobre lo ocurrido minutos antes del accidente.
Quién era Rubén Ruatta
Rubén Ruatta era un reconocido productor agropecuario de La Tordilla, una pequeña localidad de la provincia de Córdoba que cuenta con aproximadamente 1.500 habitantes y cuya actividad principal está vinculada a la ganadería y la agricultura.
Estaba casado y era padre de dos hijas. De acuerdo con el relato de vecinos y personas de la comunidad, se trataba de una figura muy apreciada en el pueblo, donde desarrolló gran parte de su actividad laboral vinculada al sector rural.
Al momento del siniestro, Ruatta se encontraba trasladando cajas navideñas destinadas a empleados rurales, lo que refuerza el impacto que su fallecimiento generó tanto en su entorno familiar como en la comunidad donde residía.
Mientras se avanza con las actuaciones correspondientes por el accidente vial, la familia continúa con el pedido público para recuperar la alianza matrimonial, a la que consideran un objeto de valor emocional irremplazable.