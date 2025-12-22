Murió en la ruta cuando llevaba cajas navideñas y le robaron algo invaluable: el desesperado pedido de la familia

Embed

“Yo les pido de todo corazón al pueblo santiagueño que me ayuden a que la alianza vuelva a casa”, expresó Natalí en el video, donde solicitó colaboración para recuperar la joya.

Según el seguimiento realizado por la familia junto a su abogada, Sandra Zeman, lograron determinar que la alianza habría sido robada en la ciudad de Santiago del Estero, en algún momento comprendido entre el lugar del siniestro y la llegada del cuerpo a la morgue.

En ese sentido, la hija de la víctima explicó: “A partir del rastreo que hicimos nos lleva a que a Santiago llegó con su alianza y a mí en la morgue me entregaron como alianza un aro de mujer roto de color dorado”.

La familia remarcó que el reclamo no está vinculado a una cuestión económica. Según expresaron, están dispuestos incluso a comprar la alianza si fuera necesario, con el único objetivo de recuperar una pieza que consideran una parte fundamental del recuerdo de Rubén Ruatta.

El pedido fue difundido con la intención de que cualquier persona que tenga información sobre el paradero del anillo pueda comunicarse y colaborar con su devolución.

Cómo fue el siniestro vial en el que murió Rubén Ruatta

El siniestro ocurrió mientras Ruatta conducía la camioneta por una ruta provincial de Santiago del Estero. En el vehículo viajaban junto a él Luis Alberto Beltramo, de 72 años, quien ocupaba el asiento delantero, y Néstor Carlos Combo, de 69, que se encontraba en la parte trasera.

Según el testimonio de Combo, el productor comenzó a descomponerse mientras manejaba. “Se desvió del carril, le grité, pero no respondió”, relató al medio Nuestras Voces.

A raíz de la descompensación, la camioneta salió de la calzada, cruzó la banquina y terminó impactando de manera violenta contra un quebracho colorado, ubicado a unos 15 metros del camino. Como consecuencia del choque, Rubén Ruatta murió en el acto producto del impacto.

Los otros dos ocupantes del vehículo sobrevivieron al siniestro y brindaron su testimonio sobre lo ocurrido minutos antes del accidente.

Quién era Rubén Ruatta

Rubén Ruatta era un reconocido productor agropecuario de La Tordilla, una pequeña localidad de la provincia de Córdoba que cuenta con aproximadamente 1.500 habitantes y cuya actividad principal está vinculada a la ganadería y la agricultura.

Estaba casado y era padre de dos hijas. De acuerdo con el relato de vecinos y personas de la comunidad, se trataba de una figura muy apreciada en el pueblo, donde desarrolló gran parte de su actividad laboral vinculada al sector rural.

Al momento del siniestro, Ruatta se encontraba trasladando cajas navideñas destinadas a empleados rurales, lo que refuerza el impacto que su fallecimiento generó tanto en su entorno familiar como en la comunidad donde residía.

Mientras se avanza con las actuaciones correspondientes por el accidente vial, la familia continúa con el pedido público para recuperar la alianza matrimonial, a la que consideran un objeto de valor emocional irremplazable.