La mejor noticia de Sandra Pettovello: el aumento confirmado para jubilados en abril y otro extra

Este mecanismo reemplaza al sistema anterior de aumentos trimestrales definidos por decreto, que durante años generó controversias por su discrecionalidad. En contraste, el modelo actual propone una actualización automática y previsible, basada en indicadores económicos objetivos.

Cuánto cobrarán los jubilados en abril 2026

Con la aplicación del aumento y la continuidad del bono previsional, los haberes estimados para abril quedarían configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $450.319,31 (incluye bono de $70.000)

PUAM: $374.255,44 (con refuerzo incluido)

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $336.223,52

PNC para madres de siete hijos: $450.319,31

Jubilación máxima: $2.559.188,14

Estos valores reflejan no solo la actualización por inflación, sino también la continuidad de una política clave del Gobierno: los refuerzos económicos dirigidos a quienes perciben ingresos más bajos.

El rol del bono previsional: quiénes lo cobran y cuánto

Uno de los elementos centrales del esquema actual es el bono previsional, que se mantiene como complemento para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables.

Para abril, se prevé que este refuerzo alcance hasta $70.000, con un esquema escalonado:

Cobro total del bono: destinado a jubilados que perciben el haber mínimo.

Bono proporcional: para quienes superan el mínimo, con montos decrecientes según el nivel de ingresos.

Gracias a este mecanismo, un jubilado que cobra la mínima podría alcanzar un ingreso cercano a los $450.000, lo que representa un alivio frente al contexto inflacionario.

No obstante, especialistas advierten que estos refuerzos, aunque necesarios, no se incorporan al haber base, lo que limita su impacto a largo plazo en la estructura del sistema previsional.

Un sistema en transición: del ajuste discrecional a la fórmula automática

El cambio hacia una actualización mensual basada en la inflación marca un punto de inflexión en la política previsional argentina. El objetivo central es garantizar que los haberes acompañen la evolución de los precios, reduciendo la pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, este esquema también presenta desafíos. En contextos de alta inflación, los ajustes mensuales pueden resultar insuficientes para recuperar ingresos ya deteriorados, especialmente cuando los aumentos se aplican con rezago respecto a la dinámica de precios.

A pesar de estas limitaciones, desde el Gobierno sostienen que el sistema actual aporta mayor previsibilidad y transparencia, dos factores clave para la planificación económica de los beneficiarios.

Calendario de pagos modificado: cómo se cobra en marzo

En paralelo a la actualización de abril, la ANSES dispuso cambios en el calendario de pagos de marzo debido a un fin de semana largo que alteró la programación habitual.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Impacto social: entre el alivio inmediato y los desafíos estructurales

El aumento de abril llega en un contexto económico complejo, donde la inflación sigue siendo uno de los principales factores que afectan el ingreso real de los jubilados.

Si bien el ajuste del 2,9% y el bono adicional representan un alivio inmediato, distintos analistas coinciden en que el desafío de fondo sigue siendo mejorar el nivel general de las jubilaciones.

En Argentina, una gran proporción de beneficiarios percibe haberes mínimos, lo que obliga al Estado a complementar ingresos de manera constante. Este esquema, aunque efectivo en el corto plazo, plantea interrogantes sobre su sostenibilidad en el tiempo.

Lo que viene: expectativas para los próximos meses

De cara al resto del año, el comportamiento de la inflación será determinante para la evolución de las jubilaciones. Si los precios logran desacelerarse, los aumentos mensuales podrían comenzar a reflejar una mejora real en los ingresos.

Por el contrario, si la inflación se mantiene elevada, los ajustes podrían quedar nuevamente por detrás del costo de vida, obligando al Gobierno a sostener o incluso ampliar los bonos compensatorios.

En este escenario, la política previsional continuará siendo uno de los ejes centrales de la gestión económica, con impacto directo en millones de hogares.