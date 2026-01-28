La noticia que esperaban millones: ANSES habilitó una nueva forma de cobro

Por el momento, esta modalidad está disponible para quienes cobran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones de Pago Único

Prestación Alimentar

Programa Hogar

Vouchers Educativos

Desde la empresa señalaron que el objetivo es simplificar la administración del dinero mensual, facilitar pagos y permitir una mejor organización de los gastos familiares a través de una herramienta digital.

Cuándo cobro ANSES en febrero 2026: calendario de pagos

ANSES también confirmó el cronograma completo de pagos de febrero 2026, organizado según la terminación del DNI de cada titular.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 9

DNI terminados en 1: martes 10

DNI terminados en 2: miércoles 11

DNI terminados en 3: jueves 12

DNI terminados en 4: viernes 13

DNI terminados en 5: miércoles 18

DNI terminados en 6: jueves 19

DNI terminados en 7: viernes 20

DNI terminados en 8: lunes 23

DNI terminados en 9: martes 24

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

Los pagos se concentran en la última parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27

DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Este grupo es el primero en cobrar:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2

DNI terminados en 2 y 3: martes 3

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6

AUH y Asignación Familiar por Hijo

El calendario queda conformado de la siguiente manera: