ANSES confirmó una nueva modalidad de cobro para las prestaciones sociales y hay expectativa por la opción que se suma a las ya vigentes dentro del organismo.
La noticia que esperaban millones: ANSES habilitó una nueva forma de cobro
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una nueva medida que amplía las alternativas de cobro para millones de beneficiarios de planes y asignaciones sociales. A partir de esta semana, quienes perciben prestaciones podrán optar por una nueva billetera virtual habilitada, que se incorpora a la red de medios de pago disponibles.
La posibilidad de cobrar haberes a través de billeteras digitales comenzó a implementarse el año pasado, cuando ANSES autorizó a Mercado Pago como canal de cobro. Desde entonces, el uso de herramientas digitales fue en aumento y, hacia fines de 2025, casi un millón de afiliados ya cobraba sus prestaciones de forma virtual, lo que anticipaba la incorporación de nuevas opciones.
Cuál es la nueva billetera virtual habilitada por ANSES
En esta oportunidad, ANSES confirmó que Naranja X se suma oficialmente como billetera virtual habilitada para el cobro de prestaciones sociales.
Para recibir los haberes a través de este medio, cada beneficiario deberá declarar expresamente ante ANSES que desea cambiar su forma de cobro y seleccionar Naranja X como opción.
Por el momento, esta modalidad está disponible para quienes cobran:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares
Asignación por Embarazo (AUE)
Asignaciones de Pago Único
Prestación Alimentar
Programa Hogar
Vouchers Educativos
Desde la empresa señalaron que el objetivo es simplificar la administración del dinero mensual, facilitar pagos y permitir una mejor organización de los gastos familiares a través de una herramienta digital.
Cuándo cobro ANSES en febrero 2026: calendario de pagos
ANSES también confirmó el cronograma completo de pagos de febrero 2026, organizado según la terminación del DNI de cada titular.
Jubilados y pensionados con haber mínimo
El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: lunes 9
DNI terminados en 1: martes 10
DNI terminados en 2: miércoles 11
DNI terminados en 3: jueves 12
DNI terminados en 4: viernes 13
DNI terminados en 5: miércoles 18
DNI terminados en 6: jueves 19
DNI terminados en 7: viernes 20
DNI terminados en 8: lunes 23
DNI terminados en 9: martes 24
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
Los pagos se concentran en la última parte del mes:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25
DNI terminados en 2 y 3: jueves 26
DNI terminados en 4 y 5: viernes 27
DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC)
Este grupo es el primero en cobrar:
DNI terminados en 0 y 1: lunes 2
DNI terminados en 2 y 3: martes 3
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4
DNI terminados en 6 y 7: jueves 5
DNI terminados en 8 y 9: viernes 6
AUH y Asignación Familiar por Hijo
El calendario queda conformado de la siguiente manera: