Previsional
ANSES
Cobro
Previsional

La noticia que esperaban millones: ANSES habilitó una nueva forma de cobro

ANSES confirmó una nueva modalidad de cobro para las prestaciones sociales y hay expectativa por la opción que se suma a las ya vigentes dentro del organismo.

La noticia que esperaban millones: ANSES habilitó una nueva forma de cobro

La noticia que esperaban millones: ANSES habilitó una nueva forma de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una nueva medida que amplía las alternativas de cobro para millones de beneficiarios de planes y asignaciones sociales. A partir de esta semana, quienes perciben prestaciones podrán optar por una nueva billetera virtual habilitada, que se incorpora a la red de medios de pago disponibles.

ANSES confirmó un aumento para jubilados en febrero 2026
ANSES confirmó un aumento para jubilados en febrero 2026

La posibilidad de cobrar haberes a través de billeteras digitales comenzó a implementarse el año pasado, cuando ANSES autorizó a Mercado Pago como canal de cobro. Desde entonces, el uso de herramientas digitales fue en aumento y, hacia fines de 2025, casi un millón de afiliados ya cobraba sus prestaciones de forma virtual, lo que anticipaba la incorporación de nuevas opciones.

Cuál es la nueva billetera virtual habilitada por ANSES

En esta oportunidad, ANSES confirmó que Naranja X se suma oficialmente como billetera virtual habilitada para el cobro de prestaciones sociales.

Para recibir los haberes a través de este medio, cada beneficiario deberá declarar expresamente ante ANSES que desea cambiar su forma de cobro y seleccionar Naranja X como opción.

Por el momento, esta modalidad está disponible para quienes cobran:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignaciones Familiares

  • Asignación por Embarazo (AUE)

  • Asignaciones de Pago Único

  • Prestación Alimentar

  • Programa Hogar

  • Vouchers Educativos

Desde la empresa señalaron que el objetivo es simplificar la administración del dinero mensual, facilitar pagos y permitir una mejor organización de los gastos familiares a través de una herramienta digital.

anses-oficina.jpg

Cuándo cobro ANSES en febrero 2026: calendario de pagos

ANSES también confirmó el cronograma completo de pagos de febrero 2026, organizado según la terminación del DNI de cada titular.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 9

  • DNI terminados en 1: martes 10

  • DNI terminados en 2: miércoles 11

  • DNI terminados en 3: jueves 12

  • DNI terminados en 4: viernes 13

  • DNI terminados en 5: miércoles 18

  • DNI terminados en 6: jueves 19

  • DNI terminados en 7: viernes 20

  • DNI terminados en 8: lunes 23

  • DNI terminados en 9: martes 24

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

Los pagos se concentran en la última parte del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 26

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 27

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Este grupo es el primero en cobrar:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 2

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 3

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 5

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 6

AUH y Asignación Familiar por Hijo

El calendario queda conformado de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 9

  • DNI terminados en 1: martes 10

  • DNI terminados en 2: miércoles 11

  • DNI terminados en 3: jueves 12

  • DNI terminados en 4: viernes 13

  • DNI terminados en 5: martes 18

  • DNI terminados en 6: miércoles 19

  • DNI terminados en 7: jueves 20

  • DNI terminados en 8: lunes 23

  • DNI terminados en 9: martes 24

