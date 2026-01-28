En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES confirma la continuidad del bono de $70.000 para jubilados de la mínima

ANSES ratificó la continuidad del bono para jubilados y pensionados de menores ingresos en febrero 2026. Conocé el cronograma de cobro ajustado por feriados, quiénes acceden al refuerzo, montos actualizados de haberes con aumento y detalles de asignaciones. Verifica si estás incluido en esta confirmación oficial.

ANSES confirmó vía Resolución 23/2026 en el Boletín Oficial, la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados junto al aumento del 2,8% por inflación de diciembre según INDEC. Esta medida, bajo el Decreto 274/24, beneficia automáticamente a prestaciones previsionales y de la Ley 24.714 sin trámites extras.

Millones de beneficiarios verán el refuerzo en febrero 2026, compensando inflación acumulada. Los feriados de Carnaval obligaron a reordenar el cronograma de cobro por DNI, priorizando pagos fluidos en bancos. El foco está en sostener ingresos vulnerables con este esquema vigente.

Quiénes Cobran el Bono de $70.000 de ANSES en Febrero 2026

El bono de $70.000 se paga a jubilados y pensionados hasta $429.081,79. Reciben el monto completo quienes están en la mínima; proporcional si superan el haber base pero no el tope. Excluye haberes superiores, apuntando a los más necesitados.

Con el ajuste del 2,8%, la jubilación mínima llega a $429.081,79 ($359.081,79 + bono), PUAM a $357.263 y Pensión No Contributiva a $321.355. La jubilación máxima queda en $2.416.275,65, sin refuerzo. Todo automático en cuentas habituales.

Cronograma Confirmado ANSES Febrero 2026: Fechas por DNI para Jubilados

jubilados calendario anses
Los pagos inician con haberes mínimos, ajustados por Carnaval:

  • DNI 0: 9 de febrero

  • DNI 1: 10 de febrero

  • DNI 2: 11 de febrero

  • DNI 3: 12 de febrero

  • DNI 4: 13 de febrero

  • DNI 5: 18 de febrero

  • DNI 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI 8 y 9: 20 de febrero

Haberes superiores:

  • DNI 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI 8 y 9: 27 de febrero

Consulta en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Quiénes Reciben el Bono Extra de ANSES en Febrero?

Jubilados y pensionados con haberes hasta $429.081,79. Completo en mínima; no para máximos ni superiores al tope.

¿Cuáles son las Nuevas Fechas de Cobro ANSES Febrero 2026?

Ajustadas por feriados: haberes mínimos del 9 al 20; superiores del 23 al 27 de febrero, por DNI. Verificar en Mi ANSES.

¿Por Qué ANSES Mantiene el Bono de $70.000 en Febrero 2026?

Para contrarrestar inflación y apoyar vulnerables, según Resolución 23/2026. Avalado por Ejecutivo y presidente Javier Milei, sin cambios en montos.

AUH y Tarjeta Alimentar: Montos Actualizados con el Aumento de Febrero

AUH sube a $129.070 por hijo; se cobra $103.256 (80%) en febrero 2026, reteniendo 20% hasta fin de año con Libreta. Para desocupados, informales y monotributistas sociales.

Tarjeta Alimentar:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más: $108.062

Acreditación automática junto a prestaciones.

¿Cuánto es el Bono de ANSES para Jubilados en Febrero 2026?

Son $70.000 fijos para mínimos y proporcionales hasta $429.081,79. Se suma al haber con 2,8% de aumento, elevando totales sin trámites.

