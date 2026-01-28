ANSES confirma la continuidad del bono de $70.000 para jubilados de la mínima
ANSES ratificó la continuidad del bono para jubilados y pensionados de menores ingresos en febrero 2026. Conocé el cronograma de cobro ajustado por feriados, quiénes acceden al refuerzo, montos actualizados de haberes con aumento y detalles de asignaciones. Verifica si estás incluido en esta confirmación oficial.
ANSES confirmó vía Resolución 23/2026 en el Boletín Oficial, la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados junto al aumento del 2,8% por inflación de diciembre según INDEC. Esta medida, bajo el Decreto 274/24, beneficia automáticamente a prestaciones previsionales y de la Ley 24.714 sin trámites extras.
Millones de beneficiarios verán el refuerzo en febrero 2026, compensando inflación acumulada. Los feriados de Carnaval obligaron a reordenar el cronograma de cobro por DNI, priorizando pagos fluidos en bancos. El foco está en sostener ingresos vulnerables con este esquema vigente.
Quiénes Cobran el Bono de $70.000 de ANSES en Febrero 2026
El bono de $70.000 se paga a jubilados y pensionados hasta $429.081,79. Reciben el monto completo quienes están en la mínima; proporcional si superan el haber base pero no el tope. Excluye haberes superiores, apuntando a los más necesitados.
Con el ajuste del 2,8%, la jubilación mínima llega a $429.081,79 ($359.081,79 + bono), PUAM a $357.263 y Pensión No Contributiva a $321.355. La jubilación máxima queda en $2.416.275,65, sin refuerzo. Todo automático en cuentas habituales.
Cronograma Confirmado ANSES Febrero 2026: Fechas por DNI para Jubilados
Los pagos inician con haberes mínimos, ajustados por Carnaval:
DNI 0: 9 de febrero
DNI 1: 10 de febrero
DNI 2: 11 de febrero
DNI 3: 12 de febrero
DNI 4: 13 de febrero
DNI 5: 18 de febrero
DNI 6 y 7: 19 de febrero
DNI 8 y 9: 20 de febrero
Haberes superiores:
DNI 0 y 1: 23 de febrero
DNI 2 y 3: 24 de febrero
DNI 4 y 5: 25 de febrero
DNI 6 y 7: 26 de febrero
DNI 8 y 9: 27 de febrero
Consulta en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
¿Quiénes Reciben el Bono Extra de ANSES en Febrero?
Jubilados y pensionados con haberes hasta $429.081,79. Completo en mínima; no para máximos ni superiores al tope.
¿Cuáles son las Nuevas Fechas de Cobro ANSES Febrero 2026?
Ajustadas por feriados: haberes mínimos del 9 al 20; superiores del 23 al 27 de febrero, por DNI. Verificar en Mi ANSES.
¿Por Qué ANSES Mantiene el Bono de $70.000 en Febrero 2026?
Para contrarrestar inflación y apoyar vulnerables, según Resolución 23/2026. Avalado por Ejecutivo y presidente Javier Milei, sin cambios en montos.
AUH y Tarjeta Alimentar: Montos Actualizados con el Aumento de Febrero
AUH sube a $129.070 por hijo; se cobra $103.256 (80%) en febrero 2026, reteniendo 20% hasta fin de año con Libreta. Para desocupados, informales y monotributistas sociales.
Tarjeta Alimentar:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más: $108.062
Acreditación automática junto a prestaciones.
¿Cuánto es el Bono de ANSES para Jubilados en Febrero 2026?
Son $70.000 fijos para mínimos y proporcionales hasta $429.081,79. Se suma al haber con 2,8% de aumento, elevando totales sin trámites.