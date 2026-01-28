Cronograma Confirmado ANSES Febrero 2026: Fechas por DNI para Jubilados

jubilados calendario anses ANSES confirma la continuidad del bono de $70.000 para jubilados de la mínima

Los pagos inician con haberes mínimos, ajustados por Carnaval:

DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6 y 7: 19 de febrero

DNI 8 y 9: 20 de febrero

Haberes superiores:

DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero

Consulta en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Quiénes Reciben el Bono Extra de ANSES en Febrero?

Jubilados y pensionados con haberes hasta $429.081,79. Completo en mínima; no para máximos ni superiores al tope.

¿Cuáles son las Nuevas Fechas de Cobro ANSES Febrero 2026?

Ajustadas por feriados: haberes mínimos del 9 al 20; superiores del 23 al 27 de febrero, por DNI. Verificar en Mi ANSES.

¿Por Qué ANSES Mantiene el Bono de $70.000 en Febrero 2026?

Para contrarrestar inflación y apoyar vulnerables, según Resolución 23/2026. Avalado por Ejecutivo y presidente Javier Milei, sin cambios en montos.

AUH y Tarjeta Alimentar: Montos Actualizados con el Aumento de Febrero

AUH sube a $129.070 por hijo; se cobra $103.256 (80%) en febrero 2026, reteniendo 20% hasta fin de año con Libreta. Para desocupados, informales y monotributistas sociales.

Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más: $108.062

Acreditación automática junto a prestaciones.

¿Cuánto es el Bono de ANSES para Jubilados en Febrero 2026?

Son $70.000 fijos para mínimos y proporcionales hasta $429.081,79. Se suma al haber con 2,8% de aumento, elevando totales sin trámites.