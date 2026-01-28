ANSES confirmó un aumento para jubilados en febrero 2026

Cronograma de Cobro ANSES Febrero 2026: Fechas por DNI para Jubilados y Pensiones

Debido a los feriados de Carnaval, ANSES modificó el calendario para evitar demoras en bancos. Para haberes mínimos:

DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6 y 7: 19 de febrero

DNI 8 y 9: 20 de febrero

Para haberes superiores al mínimo:

DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero

Los depósitos se realizan en cuentas habituales. Beneficiarios pueden chequear detalles en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH y Tarjeta Alimentar Febrero 2026: Montos y Fechas de Pago Confirmados

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 por hijo, pero se cobra $103.256 (80%) en febrero, reteniendo el 20% hasta fin de año con Libreta AUH. Aplica a desocupados, informales y monotributistas sociales.

La Tarjeta Alimentar se acredita con AUH u otras prestaciones:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más: $108.062

Pagos automáticos, sin trámites.

¿Cuánto es el Aumento de ANSES para Jubilados en Febrero 2026?

El incremento es del 2,8%, basado en el IPC de diciembre del INDEC. Se suma al haber base y bono donde corresponde, elevando la mínima a $429.081,79. Afecta todas las prestaciones sin excepciones.

¿Quiénes Reciben el Bono de $70.000 de ANSES en Febrero?

Exclusivo para jubilados y pensionados hasta $429.081,79. Completo para mínimos; proporcional si superan pero no exceden el tope. No aplica a máximos.

¿Cuáles son las Fechas de Cobro de AUH en Febrero 2026?

Sigue el calendario de haberes mínimos, ajustado por feriados. Verificar en Mi ANSES por DNI. Se paga junto a Tarjeta Alimentar.

¿Por Qué Cambiaron las Fechas de ANSES en Febrero 2026?

Por feriados de Carnaval, que afectan operaciones bancarias. ANSES reordenó para garantizar acreditaciones puntuales, avalado por el Ejecutivo y confirmado por el presidente Javier Milei.