ANSES confirmó un aumento para jubilados en febrero 2026

Cronograma de Cobro ANSES Febrero 2026: Fechas por DNI para Jubilados y Pensiones
Debido a los feriados de Carnaval, ANSES modificó el calendario para evitar demoras en bancos. Para haberes mínimos:
-
DNI 0: 9 de febrero
-
DNI 1: 10 de febrero
-
DNI 2: 11 de febrero
-
DNI 3: 12 de febrero
-
DNI 4: 13 de febrero
-
DNI 5: 18 de febrero
-
DNI 6 y 7: 19 de febrero
-
DNI 8 y 9: 20 de febrero
Para haberes superiores al mínimo:
-
DNI 0 y 1: 23 de febrero
-
DNI 2 y 3: 24 de febrero
-
DNI 4 y 5: 25 de febrero
-
DNI 6 y 7: 26 de febrero
-
DNI 8 y 9: 27 de febrero
Los depósitos se realizan en cuentas habituales. Beneficiarios pueden chequear detalles en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
AUH y Tarjeta Alimentar Febrero 2026: Montos y Fechas de Pago Confirmados
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 por hijo, pero se cobra $103.256 (80%) en febrero, reteniendo el 20% hasta fin de año con Libreta AUH. Aplica a desocupados, informales y monotributistas sociales.
La Tarjeta Alimentar se acredita con AUH u otras prestaciones:
-
Un hijo: $52.250
-
Dos hijos: $81.936
-
Tres o más: $108.062
Pagos automáticos, sin trámites.
¿Cuánto es el Aumento de ANSES para Jubilados en Febrero 2026?
El incremento es del 2,8%, basado en el IPC de diciembre del INDEC. Se suma al haber base y bono donde corresponde, elevando la mínima a $429.081,79. Afecta todas las prestaciones sin excepciones.
¿Quiénes Reciben el Bono de $70.000 de ANSES en Febrero?
Exclusivo para jubilados y pensionados hasta $429.081,79. Completo para mínimos; proporcional si superan pero no exceden el tope. No aplica a máximos.
¿Cuáles son las Fechas de Cobro de AUH en Febrero 2026?
Sigue el calendario de haberes mínimos, ajustado por feriados. Verificar en Mi ANSES por DNI. Se paga junto a Tarjeta Alimentar.
¿Por Qué Cambiaron las Fechas de ANSES en Febrero 2026?
Por feriados de Carnaval, que afectan operaciones bancarias. ANSES reordenó para garantizar acreditaciones puntuales, avalado por el Ejecutivo y confirmado por el presidente Javier Milei.