ANSES confirmó un aumento para jubilados en febrero 2026

Previsional
ANSES
Aumento
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES confirmó el cronograma de cobro para febrero 2026 con un ajuste por inflación en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Conocé las fechas de cobro modificadas por feriados, montos exactos de AUH y Tarjeta Alimentar, y quiénes reciben el bono de $70.000. Todo lo que necesitas saber para verificar tu pago.

ANSES oficializó este martes, mediante la Resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial, un nuevo aumento para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que se pagará en febrero 2026. El ajuste del 2,8% responde a la inflación de diciembre medida por el INDEC, bajo la fórmula de movilidad del Decreto 274/24. Millones de beneficiarios verán el incremento de forma automática en sus cuentas, sin trámites adicionales.

La noticia que esperaban millones: ANSES habilitó una nueva forma de cobro

Los pagos ya están en marcha y consideran el bono de refuerzo de $70.000 para ingresos bajos. Este esquema beneficia a prestaciones previsionales y familiares reguladas por la Ley 24.714. Además, los feriados de Carnaval provocaron un reordenamiento del cronograma de cobro, alterando fechas según terminación de DNI.

Montos Actualizados de ANSES en Febrero 2026: Jubilaciones, Pensiones y Bonos

La actualización mensual por inflación eleva los haberes mínimos. La jubilación mínima alcanza $429.081,79 ($359.081,79 de haber base más $70.000 de bono). La PUAM queda en $357.263 ($287.263 + bono), y la Pensión No Contributiva en $321.355 ($251.355 + bono). La jubilación máxima es de $2.416.275,65, sin bono.

El bono de $70.000 se dirige a jubilados y pensionados con haberes hasta $429.081,79. Quienes superan el mínimo pero no llegan a ese tope reciben una proporción. Este refuerzo busca compensar la inflación acumulada y apoya a sectores vulnerables, aplicándose automáticamente.

Cronograma de Cobro ANSES Febrero 2026: Fechas por DNI para Jubilados y Pensiones

Debido a los feriados de Carnaval, ANSES modificó el calendario para evitar demoras en bancos. Para haberes mínimos:

  • DNI 0: 9 de febrero

  • DNI 1: 10 de febrero

  • DNI 2: 11 de febrero

  • DNI 3: 12 de febrero

  • DNI 4: 13 de febrero

  • DNI 5: 18 de febrero

  • DNI 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI 8 y 9: 20 de febrero

Para haberes superiores al mínimo:

  • DNI 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI 8 y 9: 27 de febrero

Los depósitos se realizan en cuentas habituales. Beneficiarios pueden chequear detalles en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH y Tarjeta Alimentar Febrero 2026: Montos y Fechas de Pago Confirmados

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 por hijo, pero se cobra $103.256 (80%) en febrero, reteniendo el 20% hasta fin de año con Libreta AUH. Aplica a desocupados, informales y monotributistas sociales.

La Tarjeta Alimentar se acredita con AUH u otras prestaciones:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más: $108.062

Pagos automáticos, sin trámites.

¿Cuánto es el Aumento de ANSES para Jubilados en Febrero 2026?

El incremento es del 2,8%, basado en el IPC de diciembre del INDEC. Se suma al haber base y bono donde corresponde, elevando la mínima a $429.081,79. Afecta todas las prestaciones sin excepciones.

¿Quiénes Reciben el Bono de $70.000 de ANSES en Febrero?

Exclusivo para jubilados y pensionados hasta $429.081,79. Completo para mínimos; proporcional si superan pero no exceden el tope. No aplica a máximos.

¿Cuáles son las Fechas de Cobro de AUH en Febrero 2026?

Sigue el calendario de haberes mínimos, ajustado por feriados. Verificar en Mi ANSES por DNI. Se paga junto a Tarjeta Alimentar.

¿Por Qué Cambiaron las Fechas de ANSES en Febrero 2026?

Por feriados de Carnaval, que afectan operaciones bancarias. ANSES reordenó para garantizar acreditaciones puntuales, avalado por el Ejecutivo y confirmado por el presidente Javier Milei.

