Atención trabajadores despedidos: ANSES actualizó la Prestación por Desempleo

El cálculo se realiza tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, neta y normal, percibida durante los seis meses previos a la finalización de la relación laboral.

El mecanismo funciona de la siguiente manera:

Si el 75% del salario promedio supera el tope vigente, el beneficiario cobrará $341.000 .

Si el cálculo arroja una cifra menor, ANSES abonará el monto exacto resultante, sin alcanzar el tope máximo.

Según el calendario oficial, los pagos correspondientes a enero se acreditan en la última semana del mes, comenzando el 22 de enero para los DNI terminados en 0 y 1.

ANSES_calendario

Requisitos para cobrar la prestación por desempleo de ANSES

Para acceder al beneficio, los trabajadores deben cumplir una serie de condiciones que varían según el tipo de contratación que tenían antes del despido.

En el caso de trabajadores permanentes, se requiere:

Haber realizado al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores al despido.

Para trabajadores eventuales o de temporada, los requisitos son:

Haber trabajado más de 90 días en el último año.

Contar con menos de 12 meses de aportes en los últimos 3 años.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese laboral. Si se supera ese plazo, ANSES descuenta un día de cobro por cada día hábil de demora.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para solicitar la Prestación por Desempleo, ANSES exige la siguiente documentación:

DNI (original y copia).

Documentación que acredite el desempleo , como: Telegrama de despido. Carta documento. Nota de despido con firma certificada.

En casos de quiebra del empleador , se debe presentar la sentencia judicial o la certificación del síndico.

Cruce de telegramas, si el trabajador se consideró despedido con causa justa y realizó intercambio formal de notificaciones.

Seguro de desempleo: cuántas cuotas se cobran según los aportes

La duración del beneficio está directamente relacionada con la cantidad de aportes acumulados en el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS). El esquema vigente establece:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses de aportes: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses de aportes: 8 cuotas.

36 meses o más de aportes: hasta 12 cuotas (máximo).

Además del cobro mensual, quienes acceden a la prestación mantienen: