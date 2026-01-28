Tarjeta Alimentar Febrero 2026: Montos por Cantidad de Hijos

ALIMEN AUH AUH: ANSES confirmó el cobro de $103.256 por hijo este febrero 2026

La Tarjeta Alimentar se actualiza junto a la AUH en febrero 2026, acreditándose sin trámites:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Los fondos llegan directamente a cuentas vinculadas a prestaciones compatibles. Este beneficio complementa ingresos familiares automáticamente.

Cronograma de Cobro AUH y Asignaciones Febrero 2026 por DNI

ANSES ajustó fechas por feriados de Carnaval, priorizando haberes mínimos (donde se incluye AUH):

DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6 y 7: 19 de febrero

DNI 8 y 9: 20 de febrero

Para haberes superiores: del 23 al 27 de febrero por pares de DNI. Consulta personalizada en Mi ANSES.

¿Cuánto es el Aumento de AUH en Febrero 2026?

El aumento es del 2,8% por IPC de diciembre-INDEC, elevando AUH a $129.070 total ($103.256 a cobrar). Aplica a todas las asignaciones sin trámites.

¿Cuándo Cobran la AUH en Febrero 2026?

Sigue el calendario de haberes mínimos ajustado por feriados, del 9 al 20 de febrero según DNI. Verificar en Mi ANSES.

¿Cuánto Paga la Tarjeta Alimentar Febrero 2026?

$52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3+ hijos), junto a AUH automáticamente.

¿Cómo Consulto mi Fecha de AUH ANSES Febrero 2026?

Ingresa a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para ver liquidación y fecha exacta por DNI.