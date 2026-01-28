AUH: ANSES confirmó el cobro de $103.256 por hijo este febrero 2026
ANSES oficializó el aumento de la AUH para febrero 2026 junto a la Tarjeta Alimentar y prestaciones complementarias.
ANSES AUH y asignaciones familiares registran un aumento oficial para febrero 2026, confirmado por la Resolución 23/2026 en el Boletín Oficial. Este ajuste del 2,8%, basado en la inflación de diciembre según INDEC, se incorpora automáticamente bajo la fórmula de movilidad del Decreto 274/24, regulada por la Ley 24.714.
El foco principal beneficia a familias con hijos, desocupados, trabajadores informales y monotributistas sociales, sin requerir trámites. La Tarjeta Alimentar acompaña con acreditaciones directas en cuentas bancarias. Los feriados de Carnaval motivaron cambios en el cronograma de cobro para garantizar operaciones fluidas.
Nuevo Monto AUH Febrero 2026: Cuánto Cobran por Hijo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 total por hijo tras el aumento de febrero 2026. ANSES liquida el 80% mensual, es decir $103.256 por hijo, reteniendo el 20% hasta fin de año con presentación de la Libreta AUH.
Este esquema mensual aplica a beneficiarios de prestaciones familiares sin excepciones. El pago se integra al calendario general, accesible vía Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Millones de familias verán el depósito automático.
Tarjeta Alimentar Febrero 2026: Montos por Cantidad de Hijos
La Tarjeta Alimentar se actualiza junto a la AUH en febrero 2026, acreditándose sin trámites:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
Los fondos llegan directamente a cuentas vinculadas a prestaciones compatibles. Este beneficio complementa ingresos familiares automáticamente.
Cronograma de Cobro AUH y Asignaciones Febrero 2026 por DNI
ANSES ajustó fechas por feriados de Carnaval, priorizando haberes mínimos (donde se incluye AUH):
DNI 0: 9 de febrero
DNI 1: 10 de febrero
DNI 2: 11 de febrero
DNI 3: 12 de febrero
DNI 4: 13 de febrero
DNI 5: 18 de febrero
DNI 6 y 7: 19 de febrero
DNI 8 y 9: 20 de febrero
Para haberes superiores: del 23 al 27 de febrero por pares de DNI. Consulta personalizada en Mi ANSES.
