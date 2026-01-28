En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH: ANSES confirmó el cobro de $103.256 por hijo este febrero 2026

ANSES oficializó el aumento de la AUH para febrero 2026 junto a la Tarjeta Alimentar y prestaciones complementarias. Conocé el detalle de los montos actualizados, fechas de cobro por DNI ajustadas por feriados y cómo se aplica el ajuste automático por inflación. Toda la información clave para verificar tu beneficio familiar.

ANSES AUH y asignaciones familiares registran un aumento oficial para febrero 2026, confirmado por la Resolución 23/2026 en el Boletín Oficial. Este ajuste del 2,8%, basado en la inflación de diciembre según INDEC, se incorpora automáticamente bajo la fórmula de movilidad del Decreto 274/24, regulada por la Ley 24.714.

AUH con doble refuerzo en febrero: ANSES paga extras y el monto se dispara
AUH con doble refuerzo en febrero: ANSES paga extras y el monto se dispara

El foco principal beneficia a familias con hijos, desocupados, trabajadores informales y monotributistas sociales, sin requerir trámites. La Tarjeta Alimentar acompaña con acreditaciones directas en cuentas bancarias. Los feriados de Carnaval motivaron cambios en el cronograma de cobro para garantizar operaciones fluidas.

Nuevo Monto AUH Febrero 2026: Cuánto Cobran por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 total por hijo tras el aumento de febrero 2026. ANSES liquida el 80% mensual, es decir $103.256 por hijo, reteniendo el 20% hasta fin de año con presentación de la Libreta AUH.

Este esquema mensual aplica a beneficiarios de prestaciones familiares sin excepciones. El pago se integra al calendario general, accesible vía Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Millones de familias verán el depósito automático.

Tarjeta Alimentar Febrero 2026: Montos por Cantidad de Hijos

ALIMEN AUH
La Tarjeta Alimentar se actualiza junto a la AUH en febrero 2026, acreditándose sin trámites:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más hijos: $108.062

Los fondos llegan directamente a cuentas vinculadas a prestaciones compatibles. Este beneficio complementa ingresos familiares automáticamente.

Cronograma de Cobro AUH y Asignaciones Febrero 2026 por DNI

ANSES ajustó fechas por feriados de Carnaval, priorizando haberes mínimos (donde se incluye AUH):

  • DNI 0: 9 de febrero

  • DNI 1: 10 de febrero

  • DNI 2: 11 de febrero

  • DNI 3: 12 de febrero

  • DNI 4: 13 de febrero

  • DNI 5: 18 de febrero

  • DNI 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI 8 y 9: 20 de febrero

Para haberes superiores: del 23 al 27 de febrero por pares de DNI. Consulta personalizada en Mi ANSES.

¿Cuánto es el Aumento de AUH en Febrero 2026?

El aumento es del 2,8% por IPC de diciembre-INDEC, elevando AUH a $129.070 total ($103.256 a cobrar). Aplica a todas las asignaciones sin trámites.

¿Cuándo Cobran la AUH en Febrero 2026?

Sigue el calendario de haberes mínimos ajustado por feriados, del 9 al 20 de febrero según DNI. Verificar en Mi ANSES.

¿Cuánto Paga la Tarjeta Alimentar Febrero 2026?

$52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3+ hijos), junto a AUH automáticamente.

¿Cómo Consulto mi Fecha de AUH ANSES Febrero 2026?

Ingresa a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para ver liquidación y fecha exacta por DNI.

