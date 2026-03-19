Las pensiones de ANSES suben en abril y cambian los ingresos finales

PUAM: $304.255

Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): $266.223

Madres de 7 hijos: $380.319

Estos montos corresponden al haber base sin adicionales.

¿Cómo impacta el bono en las pensiones?

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en abril y eleva los ingresos finales:

PUAM con bono: $374.255

PNC con bono: $336.223

Madres de 7 hijos con bono: $450.319

En los casos donde el haber supera la mínima, el refuerzo se reduce de forma proporcional.

¿Cómo se calcula el aumento de ANSES?

El ajuste mensual se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Cada variación de la inflación se traslada de manera directa a jubilaciones y pensiones, lo que determina las actualizaciones periódicas del sistema previsional.

Este mecanismo se aplica automáticamente en la liquidación mensual.

¿Cuándo se cobran las pensiones en abril 2026?

El calendario de pagos para pensiones no contributivas se organiza según la terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Los pagos se realizan junto con el resto de las prestaciones administradas por ANSES.

¿Qué tener en cuenta para cobrar sin inconvenientes?

Para evitar demoras o problemas en el cobro, se recomienda:

Mantener actualizados los datos personales

Verificar la información registrada en ANSES

Controlar la liquidación mensual

El sistema aplica los aumentos y bonos de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.