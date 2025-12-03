ANSES actualiza montos de AUH y SUAF en diciembre 2025
ANSES confirmó cambios que entrarán en vigencia en diciembre e impactarán en AUH, SUAF y otras prestaciones. Se actualizarán cifras, topes y el calendario de pagos para millones de titulares. Conocé cómo afectan los nuevos valores y quiénes accederán al incremento.
ANSES diciembre 2025 comienza con novedades que impactan directamente en el cobro de AUH y asignaciones familiares. Desde este mes se aplicará una actualización que modifica montos, escalas y fechas de pago, en línea con la movilidad vigente del sistema.
La medida quedó oficializada con la Resolución 361/2025, que establece un incremento del 2,34% sobre todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual. Este ajuste también repercute en jubilados, pensionados, AUE y otras asignaciones administradas por el organismo.
Además del aumento, ANSES confirmó que se actualizan los topes y rangos del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para acceder al SUAF, así como los valores mínimos y máximos según zona geográfica. Estos cambios regirán desde diciembre en todo el país.
¿Cuánto se cobra por SUAF en diciembre 2025?
El monto de cada asignación del SUAF depende del IGF, que contempla los ingresos declarados por ambos responsables parentales.
Los nuevos valores confirmados por ANSES quedan así:
Asignación por Hijo
IGF hasta $948.361: $61.252
IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316
IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990
IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892
Hijo con Discapacidad
Hasta $948.361: $199.434
Hasta $1.390.864: $141.086
Superior a $1.390.864: $89.043
Asignación por Prenatal
Mismos valores que Asignación por Hijo según rango
Asignaciones Pago Único
Nacimiento: $71.396
Adopción: $426.877
Matrimonio: $106.904
Asignación por Maternidad
Se calcula según el sueldo bruto, sin tope de ingresos
¿Quiénes pueden cobrar SUAF por ANSES?
Los titulares deben cumplir con los límites actualizados del IGF y estar en alguno de los siguientes grupos habilitados:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Trabajadores rurales y temporarios
Beneficiarios de Prestación por Desempleo
Titulares de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Personas con PNC por Invalidez o Asignación por Trasplante
Jubilados y pensionados del sistema previsional
Fechas de cobro ANSES AUH diciembre 2025
El organismo confirmó el calendario de pagos según terminación de DNI:
DNI 0: martes 9
DNI 1: miércoles 10
DNI 2 y 3: jueves 11
DNI 4 y 5: viernes 12
DNI 6 y 7: lunes 15
DNI 8 y 9: martes 16
Fechas de cobro ANSES jubilados y pensionados diciembre 2025
Quienes cobran la mínima
Del 9 al 16 de diciembre, según DNI
Haberes superiores a la mínima
Del 17 al 23 de diciembre, según DNI
También se confirmaron pagos para Pensiones No Contributivas (PNC) entre el 9 y el 12 de diciembre.
¿Cuándo impacta el aumento y dónde consultar el pago?
El incremento del 2,34% se verá aplicado automáticamente en todas las cuentas, sin necesidad de trámites.
Los titulares pueden consultar monto exacto y lugar de cobro desde: