ANSES actualiza montos de AUH y SUAF en diciembre 2025

Los nuevos valores confirmados por ANSES quedan así:

Asignación por Hijo IGF hasta $948.361 : $61.252 IGF entre $948.361 y $1.390.864 : $41.316 IGF entre $1.390.864 y $1.605.800 : $24.990 IGF entre $1.605.800 y $5.022.048 : $12.892

Hijo con Discapacidad Hasta $948.361 : $199.434 Hasta $1.390.864 : $141.086 Superior a $1.390.864 : $89.043

Asignación por Prenatal Mismos valores que Asignación por Hijo según rango

Asignaciones Pago Único Nacimiento: $71.396 Adopción: $426.877 Matrimonio: $106.904

Asignación por Maternidad Se calcula según el sueldo bruto , sin tope de ingresos



¿Quiénes pueden cobrar SUAF por ANSES?

Los titulares deben cumplir con los límites actualizados del IGF y estar en alguno de los siguientes grupos habilitados:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Trabajadores rurales y temporarios

Beneficiarios de Prestación por Desempleo

Titulares de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas con PNC por Invalidez o Asignación por Trasplante

Jubilados y pensionados del sistema previsional

Fechas de cobro ANSES AUH diciembre 2025

El organismo confirmó el calendario de pagos según terminación de DNI:

DNI 0: martes 9

DNI 1: miércoles 10

DNI 2 y 3: jueves 11

DNI 4 y 5: viernes 12

DNI 6 y 7: lunes 15

DNI 8 y 9: martes 16

Fechas de cobro ANSES jubilados y pensionados diciembre 2025

Quienes cobran la mínima

Del 9 al 16 de diciembre, según DNI

Haberes superiores a la mínima

Del 17 al 23 de diciembre, según DNI

También se confirmaron pagos para Pensiones No Contributivas (PNC) entre el 9 y el 12 de diciembre.

¿Cuándo impacta el aumento y dónde consultar el pago?

El incremento del 2,34% se verá aplicado automáticamente en todas las cuentas, sin necesidad de trámites.

Los titulares pueden consultar monto exacto y lugar de cobro desde: