Previsional
ANSES
AUH
GRAN NOTICIA

ANSES actualiza montos de AUH y SUAF en diciembre 2025

ANSES confirmó cambios que entrarán en vigencia en diciembre e impactarán en AUH, SUAF y otras prestaciones. Se actualizarán cifras, topes y el calendario de pagos para millones de titulares. Conocé cómo afectan los nuevos valores y quiénes accederán al incremento.

ANSES diciembre 2025 comienza con novedades que impactan directamente en el cobro de AUH y asignaciones familiares. Desde este mes se aplicará una actualización que modifica montos, escalas y fechas de pago, en línea con la movilidad vigente del sistema.

Leé también ANSES adelanta jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar por las Fiestas
ANSES adelanta jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar por las Fiestas

La medida quedó oficializada con la Resolución 361/2025, que establece un incremento del 2,34% sobre todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual. Este ajuste también repercute en jubilados, pensionados, AUE y otras asignaciones administradas por el organismo.

Además del aumento, ANSES confirmó que se actualizan los topes y rangos del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para acceder al SUAF, así como los valores mínimos y máximos según zona geográfica. Estos cambios regirán desde diciembre en todo el país.

¿Cuánto se cobra por SUAF en diciembre 2025?

AUH
El monto de cada asignación del SUAF depende del IGF, que contempla los ingresos declarados por ambos responsables parentales.

Los nuevos valores confirmados por ANSES quedan así:

  • Asignación por Hijo

    • IGF hasta $948.361: $61.252

    • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

    • IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

    • IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

  • Hijo con Discapacidad

    • Hasta $948.361: $199.434

    • Hasta $1.390.864: $141.086

    • Superior a $1.390.864: $89.043

  • Asignación por Prenatal

    • Mismos valores que Asignación por Hijo según rango

  • Asignaciones Pago Único

    • Nacimiento: $71.396

    • Adopción: $426.877

    • Matrimonio: $106.904

  • Asignación por Maternidad

    • Se calcula según el sueldo bruto, sin tope de ingresos

¿Quiénes pueden cobrar SUAF por ANSES?

ANSES_asignacion
Los titulares deben cumplir con los límites actualizados del IGF y estar en alguno de los siguientes grupos habilitados:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Monotributistas

  • Trabajadores rurales y temporarios

  • Beneficiarios de Prestación por Desempleo

  • Titulares de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • Personas con PNC por Invalidez o Asignación por Trasplante

  • Jubilados y pensionados del sistema previsional

Fechas de cobro ANSES AUH diciembre 2025

El organismo confirmó el calendario de pagos según terminación de DNI:

  • DNI 0: martes 9

  • DNI 1: miércoles 10

  • DNI 2 y 3: jueves 11

  • DNI 4 y 5: viernes 12

  • DNI 6 y 7: lunes 15

  • DNI 8 y 9: martes 16

Fechas de cobro ANSES jubilados y pensionados diciembre 2025

Quienes cobran la mínima

  • Del 9 al 16 de diciembre, según DNI

Haberes superiores a la mínima

  • Del 17 al 23 de diciembre, según DNI

También se confirmaron pagos para Pensiones No Contributivas (PNC) entre el 9 y el 12 de diciembre.

¿Cuándo impacta el aumento y dónde consultar el pago?

El incremento del 2,34% se verá aplicado automáticamente en todas las cuentas, sin necesidad de trámites.

Los titulares pueden consultar monto exacto y lugar de cobro desde:

  • Mi ANSES
  • Línea 130
  • Cajeros o apps bancarias en el día del depósito
