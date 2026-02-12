ANSES y SUAF en febrero 2026: el aumento que actualiza el monto por hijo

ANSES confirmó en febrero la actualización de las Asignaciones Familiares del SUAF, con un aumento del 2,85% en línea con el esquema de movilidad mensual. La suba redefine el monto que se cobra por hijo en todo el país.
ANSES confirmó en febrero la actualización de las Asignaciones Familiares del SUAF, con un aumento del 2,85% en línea con el esquema de movilidad mensual. La suba redefine el monto que se cobra por hijo en todo el país.
El ajuste se aplica automáticamente y se acredita junto con el calendario habitual de pagos. No es necesario realizar trámites adicionales, siempre que la información personal y del grupo familiar esté actualizada en el sistema.
Con este incremento, el valor mensual del SUAF varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), criterio que determina qué tramo corresponde a cada titular.
Tras el aumento aplicado en febrero 2026, los valores de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedan establecidos de la siguiente manera:
IGF hasta $971.786: $64.553,80 por hijo
Entre $971.786,01 y $1.425.219: $45.543,60 por hijo
Entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $26.337,83 por hijo
Entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.587,51 por hijo
Estos montos corresponden al valor mensual que se deposita por cada hijo declarado dentro del grupo familiar.
El aumento alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de una ART y titulares de la prestación por desempleo que perciben Asignaciones Familiares a través de ANSES.
Para acceder al monto actualizado, el grupo familiar debe encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos. Además, ninguno de sus integrantes puede superar el tope individual fijado por la normativa vigente.
El sistema SUAF determina el valor de la asignación a partir del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que surge de la suma de los ingresos declarados de todos los integrantes.
Cuanto menor es el ingreso total, mayor es el monto por hijo. A medida que el IGF se incrementa, el valor mensual de la asignación disminuye hasta el tope máximo permitido.
Este mecanismo explica por qué el monto final puede variar entre familias con la misma cantidad de hijos.
Las fechas de cobro del SUAF en febrero se organizan según la terminación del DNI del titular y forman parte del calendario mensual de ANSES.
El detalle del día exacto y el monto acreditado puede consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también es posible verificar los datos del grupo familiar y el tramo de ingresos asignado.
El aumento se liquida de forma automática y se refleja directamente en la acreditación del mes.