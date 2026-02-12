ANSES y SUAF en febrero 2026: el aumento que actualiza el monto por hijo

IGF hasta $971.786: $64.553,80 por hijo

Entre $971.786,01 y $1.425.219: $45.543,60 por hijo

Entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $26.337,83 por hijo

Entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.587,51 por hijo

Estos montos corresponden al valor mensual que se deposita por cada hijo declarado dentro del grupo familiar.

¿Quiénes cobran el SUAF con aumento en febrero?

El aumento alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de una ART y titulares de la prestación por desempleo que perciben Asignaciones Familiares a través de ANSES.

Para acceder al monto actualizado, el grupo familiar debe encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos. Además, ninguno de sus integrantes puede superar el tope individual fijado por la normativa vigente.

¿Cómo se calcula el monto del SUAF según el ingreso familiar?

El sistema SUAF determina el valor de la asignación a partir del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que surge de la suma de los ingresos declarados de todos los integrantes.

Cuanto menor es el ingreso total, mayor es el monto por hijo. A medida que el IGF se incrementa, el valor mensual de la asignación disminuye hasta el tope máximo permitido.

Este mecanismo explica por qué el monto final puede variar entre familias con la misma cantidad de hijos.

¿Cuándo se cobra el SUAF en febrero y cómo consultar el pago?

Las fechas de cobro del SUAF en febrero se organizan según la terminación del DNI del titular y forman parte del calendario mensual de ANSES.

El detalle del día exacto y el monto acreditado puede consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también es posible verificar los datos del grupo familiar y el tramo de ingresos asignado.

El aumento se liquida de forma automática y se refleja directamente en la acreditación del mes.