AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero
Además del 2,8% de suba, titulares de AUH podrán cobrar un extra que supera los $108.000 si cumplieron un requisito clave.
Mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga en febrero con un incremento del 2,8%, en línea con la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación, miles de familias podrán acceder además a un pago adicional que puede superar los $108.000, dependiendo de la cantidad de hijos y de si cumplieron con un requisito clave ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El refuerzo no es un bono nuevo, sino la combinación de distintos beneficios que se activan en paralelo: el aumento mensual, la Tarjeta Alimentar y la posibilidad de cobrar el 20% retenido durante el año anterior tras la presentación de la Libreta AUH.
Con todos estos componentes, en febrero habrá hogares que superen los $417.000 de ingreso mensual, según la cantidad de hijos a cargo.
Aumento de ANSES para AUH en febrero 2026
El incremento del 2,8% responde a la aplicación del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. En este caso, el ajuste se basa en la inflación de diciembre de 2025.
Con la suba confirmada, el monto bruto de la AUH en febrero será de:
$129.096 por hijo menor de edad
Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH.
De esta manera, el pago directo será de:
$103.276,80 por hijo
Mientras que:
$25.819,20 quedan retenidos para su posterior liquidación.
El extra que puede superar los $108.000
Además del aumento mensual, las familias pueden cobrar un monto adicional correspondiente al 20% retenido durante 2024, siempre que hayan presentado la Libreta AUH en tiempo y forma.
Este porcentaje retenido se acumula durante todo el año y se libera una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
En el caso de familias con tres hijos, por ejemplo, el monto acumulado puede superar los $100.000, dependiendo de los valores vigentes durante el año retenido.
Por eso, en febrero muchos titulares verán acreditado un ingreso extra que no forma parte del haber mensual habitual.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente junto con la AUH y está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Pueden acceder:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.
Personas embarazadas desde el tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más.
No es necesario realizar un trámite adicional. ANSES cruza datos y deposita el monto correspondiente en la misma cuenta.
Monto de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por movilidad. Por eso, mantiene los mismos valores vigentes desde mayo de 2024:
$52.250 para un hijo
$81.936 para dos hijos
$108.062 para tres o más hijos
Cuánto se cobra en febrero sumando AUH y Tarjeta Alimentar
Al combinar el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos finales quedan de la siguiente manera: