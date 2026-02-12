En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero

Además del 2,8% de suba, titulares de AUH podrán cobrar un extra que supera los $108.000 si cumplieron un requisito clave.

AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero

AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero

Mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga en febrero con un incremento del 2,8%, en línea con la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación, miles de familias podrán acceder además a un pago adicional que puede superar los $108.000, dependiendo de la cantidad de hijos y de si cumplieron con un requisito clave ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé también Asignaciones Familiares ANSES: cuánto aumentan en marzo 2026 tras el anuncio del Gobierno
Asignaciones Familiares ANSES: cuánto aumentan en marzo 2026 tras el anuncio del Gobierno

El refuerzo no es un bono nuevo, sino la combinación de distintos beneficios que se activan en paralelo: el aumento mensual, la Tarjeta Alimentar y la posibilidad de cobrar el 20% retenido durante el año anterior tras la presentación de la Libreta AUH.

Con todos estos componentes, en febrero habrá hogares que superen los $417.000 de ingreso mensual, según la cantidad de hijos a cargo.

Aumento de ANSES para AUH en febrero 2026

El incremento del 2,8% responde a la aplicación del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. En este caso, el ajuste se basa en la inflación de diciembre de 2025.

Con la suba confirmada, el monto bruto de la AUH en febrero será de:

  • $129.096 por hijo menor de edad

Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH.

De esta manera, el pago directo será de:

  • $103.276,80 por hijo

Mientras que:

  • $25.819,20 quedan retenidos para su posterior liquidación.

El extra que puede superar los $108.000

Además del aumento mensual, las familias pueden cobrar un monto adicional correspondiente al 20% retenido durante 2024, siempre que hayan presentado la Libreta AUH en tiempo y forma.

Este porcentaje retenido se acumula durante todo el año y se libera una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

En el caso de familias con tres hijos, por ejemplo, el monto acumulado puede superar los $100.000, dependiendo de los valores vigentes durante el año retenido.

Por eso, en febrero muchos titulares verán acreditado un ingreso extra que no forma parte del haber mensual habitual.

ANSES_AUH_Alimentar
ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo

ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente junto con la AUH y está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Pueden acceder:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

  • Personas embarazadas desde el tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más.

No es necesario realizar un trámite adicional. ANSES cruza datos y deposita el monto correspondiente en la misma cuenta.

Monto de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por movilidad. Por eso, mantiene los mismos valores vigentes desde mayo de 2024:

  • $52.250 para un hijo

  • $81.936 para dos hijos

  • $108.062 para tres o más hijos

Cuánto se cobra en febrero sumando AUH y Tarjeta Alimentar

Al combinar el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos finales quedan de la siguiente manera:

  • 1 hijo:

    $103.276,80 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $155.526,80

  • 2 hijos:

    $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60

  • 3 hijos:

    $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40

  • 4 hijos:

    $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20

  • 5 hijos:

    $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00

  • 6 hijos:

    $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80

A estos valores puede sumarse el 20% retenido acumulado, que se paga por única vez a quienes hayan cumplido con la presentación de la Libreta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES Tarjeta Alimentar
Notas relacionadas
SUAF de ANSES redefine el monto por hijo en febrero: cuánto se cobra con el aumento
Becas Progresar 2026: cómo inscribirse y qué requisitos pide ANSES
AUH y Plan Sumar 2026: qué es y cómo cobrar hasta $129.096

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar