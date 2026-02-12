AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero

Con la suba confirmada, el monto bruto de la AUH en febrero será de:

$129.096 por hijo menor de edad

Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH.

De esta manera, el pago directo será de:

$103.276,80 por hijo

Mientras que:

$25.819,20 quedan retenidos para su posterior liquidación.

El extra que puede superar los $108.000

Además del aumento mensual, las familias pueden cobrar un monto adicional correspondiente al 20% retenido durante 2024, siempre que hayan presentado la Libreta AUH en tiempo y forma.

Este porcentaje retenido se acumula durante todo el año y se libera una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

En el caso de familias con tres hijos, por ejemplo, el monto acumulado puede superar los $100.000, dependiendo de los valores vigentes durante el año retenido.

Por eso, en febrero muchos titulares verán acreditado un ingreso extra que no forma parte del haber mensual habitual.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente junto con la AUH y está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Pueden acceder:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas desde el tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más.

No es necesario realizar un trámite adicional. ANSES cruza datos y deposita el monto correspondiente en la misma cuenta.

Monto de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por movilidad. Por eso, mantiene los mismos valores vigentes desde mayo de 2024:

$52.250 para un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

Cuánto se cobra en febrero sumando AUH y Tarjeta Alimentar

Al combinar el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos finales quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $103.276,80 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $155.526,80

2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60

3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40

4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20

5 hijos: $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00

6 hijos: $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80

A estos valores puede sumarse el 20% retenido acumulado, que se paga por única vez a quienes hayan cumplido con la presentación de la Libreta.