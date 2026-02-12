En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Asignaciones Pago Unico
Previsional

Confirmado por ANSES: cómo cobrar $219.794 en un solo pago este mes

Es un beneficio especial que no se deposita automáticamente y puede duplicarse si se cumple un requisito clave.

Confirmado por ANSES: cómo cobrar $219.794 en un solo pago este mes

Confirmado por ANSES: cómo cobrar $219.794 en un solo pago este mes

ANSES confirmó un pago extraordinario que puede alcanzar los $219.794 y se deposita por única vez durante febrero. No se trata de un bono mensual ni de un refuerzo automático: es una Asignación de Pago Único destinada a quienes cumplan un requisito específico y realicen el trámite correspondiente.

Leé también Milei y una importante decisión sobre la pensión por discapacidad
milei y una importante decision sobre la pension por discapacidad

El beneficio está vinculado al matrimonio y puede duplicarse si ambos integrantes de la pareja reúnen las condiciones exigidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Qué es el bono de hasta $220.000 de ANSES

El adicional corresponde a la Asignación de Pago Único por Matrimonio, una prestación excepcional que se cobra una sola vez.

En febrero 2026, el monto actualizado es de:

  • $109.897 por persona

Como cada integrante de la pareja puede solicitarlo en forma individual, si ambos cumplen los requisitos el total asciende a:

  • $219.794 por única vez

Es decir, el monto puede rondar los $220.000 en un solo pago, siempre que los dos estén habilitados para cobrarlo.

Cómo funciona el pago único por matrimonio

A diferencia de prestaciones como la AUH o jubilaciones, este beneficio:

  • No se deposita automáticamente

  • Requiere iniciar un trámite ante ANSES

  • Exige presentar el acta de matrimonio

  • Está sujeto a topes de ingresos

Una vez aprobada la solicitud y validada la documentación, el dinero se acredita en la cuenta bancaria declarada por el titular.

ANSES_pago

Quiénes pueden acceder al bono de ANSES en febrero 2026

La Asignación de Pago Único por Matrimonio está dirigida a trabajadores formales y ciertos beneficiarios previsionales.

Pueden solicitarla:

  • Empleados en relación de dependencia del sector privado

  • Personas que cobran a través de una ART

  • Titulares de la Prestación por Desempleo

  • Trabajadores temporarios

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Cuáles son los límites de ingresos

Para poder acceder al pago único, se deben respetar los topes establecidos por ANSES:

  • Ingreso familiar bruto máximo: $5.022.048

  • Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos

Si alguno de estos valores es superado, el beneficio no se otorga.

Cómo tramitar la Asignación de Pago Único por Matrimonio

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Online

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se deben:

  • Verificar los datos personales y del grupo familiar

  • Cargar el acta de matrimonio

  • Confirmar la solicitud

Presencial

Solicitando un turno previo a través de la web oficial de ANSES o llamando al 130.

Cuándo se paga el bono de hasta $220.000

El pago se realiza una vez que ANSES aprueba la solicitud y valida la documentación presentada. El dinero se deposita en la cuenta bancaria habitual del beneficiario.

Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares en el sistema, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras o impedir el cobro.

Un beneficio poco conocido que puede duplicarse

Aunque no es un bono masivo ni automático, la Asignación por Matrimonio representa un ingreso significativo en febrero: casi $110.000 por persona, que puede transformarse en casi $220.000 por pareja.

La clave está en cumplir con los requisitos, respetar los topes de ingresos y realizar el trámite correspondiente dentro de los plazos establecidos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Asignaciones Pago Unico Matrimonio
Notas relacionadas
Milei confirmó la jubilación mínima para marzo
AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero
ANSES y SUAF en febrero 2026: el aumento que actualiza el monto por hijo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar