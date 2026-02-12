Confirmado por ANSES: cómo cobrar $219.794 en un solo pago este mes

$109.897 por persona

Como cada integrante de la pareja puede solicitarlo en forma individual, si ambos cumplen los requisitos el total asciende a:

$219.794 por única vez

Es decir, el monto puede rondar los $220.000 en un solo pago, siempre que los dos estén habilitados para cobrarlo.

Cómo funciona el pago único por matrimonio

A diferencia de prestaciones como la AUH o jubilaciones, este beneficio:

No se deposita automáticamente

Requiere iniciar un trámite ante ANSES

Exige presentar el acta de matrimonio

Está sujeto a topes de ingresos

Una vez aprobada la solicitud y validada la documentación, el dinero se acredita en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Quiénes pueden acceder al bono de ANSES en febrero 2026

La Asignación de Pago Único por Matrimonio está dirigida a trabajadores formales y ciertos beneficiarios previsionales.

Pueden solicitarla:

Empleados en relación de dependencia del sector privado

Personas que cobran a través de una ART

Titulares de la Prestación por Desempleo

Trabajadores temporarios

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Cuáles son los límites de ingresos

Para poder acceder al pago único, se deben respetar los topes establecidos por ANSES:

Ingreso familiar bruto máximo: $5.022.048

Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos

Si alguno de estos valores es superado, el beneficio no se otorga.

Cómo tramitar la Asignación de Pago Único por Matrimonio

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Online

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se deben:

Verificar los datos personales y del grupo familiar

Cargar el acta de matrimonio

Confirmar la solicitud

Presencial

Solicitando un turno previo a través de la web oficial de ANSES o llamando al 130.

Cuándo se paga el bono de hasta $220.000

El pago se realiza una vez que ANSES aprueba la solicitud y valida la documentación presentada. El dinero se deposita en la cuenta bancaria habitual del beneficiario.

Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares en el sistema, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras o impedir el cobro.

Un beneficio poco conocido que puede duplicarse

Aunque no es un bono masivo ni automático, la Asignación por Matrimonio representa un ingreso significativo en febrero: casi $110.000 por persona, que puede transformarse en casi $220.000 por pareja.

La clave está en cumplir con los requisitos, respetar los topes de ingresos y realizar el trámite correspondiente dentro de los plazos establecidos.