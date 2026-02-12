Confirmado por ANSES: cómo cobrar $219.794 en un solo pago este mes

Como cada integrante de la pareja puede solicitarlo en forma individual, si ambos cumplen los requisitos el total asciende a:
Es decir, el monto puede rondar los
$220.000 en un solo pago, siempre que los dos estén habilitados para cobrarlo. Cómo funciona el pago único por matrimonio
A diferencia de prestaciones como la AUH o jubilaciones, este beneficio:
No se deposita automáticamente
Requiere iniciar un trámite ante ANSES
Exige presentar el acta de matrimonio
Está sujeto a topes de ingresos
Una vez aprobada la solicitud y validada la documentación, el dinero se acredita en la cuenta bancaria declarada por el titular.
ANSES_pago
Quiénes pueden acceder al bono de ANSES en febrero 2026
La Asignación de Pago Único por Matrimonio está dirigida a trabajadores formales y ciertos beneficiarios previsionales.
Pueden solicitarla:
Empleados en relación de dependencia del sector privado
Personas que cobran a través de una ART
Titulares de la Prestación por Desempleo
Trabajadores temporarios
Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra
Cuáles son los límites de ingresos
Para poder acceder al pago único, se deben respetar los topes establecidos por ANSES:
Si alguno de estos valores es superado, el beneficio no se otorga.
Cómo tramitar la Asignación de Pago Único por Matrimonio
El trámite puede realizarse de dos maneras:
Online
Ingresando a
Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se deben:
Presencial
Solicitando un turno previo a través de la web oficial de ANSES o llamando al 130.
Cuándo se paga el bono de hasta $220.000
El pago se realiza una vez que ANSES aprueba la solicitud y valida la documentación presentada. El dinero se deposita en la cuenta bancaria habitual del beneficiario.
Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares en el sistema, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras o impedir el cobro.
Un beneficio poco conocido que puede duplicarse
Aunque no es un bono masivo ni automático, la
Asignación por Matrimonio representa un ingreso significativo en febrero: casi $110.000 por persona, que puede transformarse en casi $220.000 por pareja.
La clave está en cumplir con los requisitos, respetar los topes de ingresos y realizar el trámite correspondiente dentro de los plazos establecidos.