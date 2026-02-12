El impactante video de Camilota desde la cama, en ropa interior y con un fogoso mensaje

Sin embargo, lo que realmente convirtió al video en viral no fue únicamente el doble sentido del chiste, sino la reacción inmediata de la propia Camilota. Apenas termina de pronunciar la frase, su expresión cambia por completo: la seriedad se quiebra y da paso a una sonrisa amplia que desemboca en una carcajada sonora, exagerada y absolutamente contagiosa.

Entre risas, se cubre la boca con la mano, intentando —sin éxito— contenerse. La risa le sale rítmica, intensa, casi incontrolable, dejando en evidencia cuánto se divierte con su propia ocurrencia. Esa espontaneidad, lejos de pasar desapercibida, fue lo que terminó conquistando a sus seguidores, que replicaron el video y lo llevaron a sumar miles de reproducciones en cuestión de horas.

Camilota

Quién es Camilota y cómo se hizo famosa

Camilota es Camila Deniz, una influencer y personalidad de la televisión argentina que convirtió su espontaneidad en marca registrada. Dueña de frases virales y de un estilo frontal que no pasa desapercibido, logró instalar su nombre propio más allá de ser “la hermana de”. Sí, es la hermana de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano(edición 2022), pero su historia va mucho más allá de ese vínculo.

Su salto a la popularidad comenzó, justamente, gracias al fenómeno que generó su hermano dentro de la casa más famosa del país. En medio de esa exposición, Camila empezó a aparecer en distintos programas, entre ellos el de Juana Viale. Fue allí donde lanzó la frase que cambiaría todo: “No me lleno con 4 ravioles”. La ocurrencia se transformó en meme nacional, explotó en redes sociales y la catapultó a un lugar inesperado en el mundo del espectáculo.

Desde entonces, su figura empezó a crecer en pantalla. En 2024 participó en Cuestión de Peso (El Trece), donde abrió su corazón y compartió su historia personal vinculada a los desafíos con el peso y la vida cotidiana. No fue solo una participación televisiva: también expuso aspectos sensibles de su vida, como el abuso sufrido en la infancia, un trauma que decidió contar públicamente.

Su presencia mediática también se potenció con cruces virales en programas como Que Tupé, incluyendo un tenso ida y vuelta con Charlotte Caniggia que dio que hablar y amplificó aún más su visibilidad.

Pero detrás del personaje carismático hay una historia atravesada por pérdidas y responsabilidades tempranas. Camilota creció en una familia humilde y marcada por tragedias. A los 17 años perdió a su madre y debió asumir un rol maternal para sus hermanos, haciéndose cargo de la comida y del cuidado del hogar mientras convivía con su padrastro, Julio, padre de Thiago, en un contexto de tensiones familiares.

En 2025, cuando Thiago enfrentó un grave accidente vial a bordo de su moto que casi le cuesta la vida —con menos del 20% de chances de supervivencia—, Camila volvió a ocupar un lugar central: estuvo al frente del apoyo emocional y logístico durante la recuperación. En ese período también salieron a la luz internas familiares, acusaciones por el manejo de dinero y roces con Daniela, la expareja de su hermano.

Lejos de quedarse quieta, en 2026 lanzó su propio emprendimiento textil: remeras estampadas con su cara y con su frase más famosa, “No me lleno con 4 ravioles”, que llegó a vender incluso en playas como Mar del Tuyú. Así, terminó de consolidar su perfil como figura carismática del entretenimiento argentino.

Hoy, más independiente, pero con lazos familiares fuertes, Camilota repite que no quiere más pérdidas en su vida y que la fe y el apoyo mutuo son sus pilares. Entre memes, televisión y resiliencia, Camila Deniz transformó una frase viral en una identidad pública que sigue dando que hablar.