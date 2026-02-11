Milei confirmó un nuevo aumento de marzo 2026

$132.813 (monto total bruto)

Sin embargo, es importante recordar que ese valor no se cobra íntegramente todos los meses. El esquema de liquidación mantiene el sistema de retención vigente desde la creación del beneficio.

Los titulares perciben el 80% del monto mensual en mano, mientras que el 20% restante se retiene y se acumula para ser abonado en un pago anual, siempre que se presente la Libreta AUH que certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De este modo:

Monto mensual efectivo (80%) : $106.250,40 aproximadamente.

Monto retenido (20%): $26.562,60 por mes.

Ese porcentaje retenido se paga una vez al año tras la presentación de la documentación obligatoria. La medida tiene como objetivo garantizar que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios cumplan con los controles sanitarios y la asistencia escolar.

La fórmula de movilidad y el contexto inflacionario

El incremento dispuesto por ANSES responde a la actual Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece ajustes mensuales en función de la inflación registrada por el INDEC. De esta manera, las prestaciones sociales buscan mantener su poder adquisitivo frente al avance de los precios.

El IPC de enero, que fue del 2,9%, marcó una desaceleración respecto de meses anteriores, aunque la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 32,4%. Este dato impacta directamente en jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y AUH.

Desde el organismo previsional destacaron que la actualización se aplicará de forma automática y que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para recibir el aumento.

Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra la AUH en febrero 2026

En paralelo al anuncio del incremento, ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente al mes de febrero de 2026 para la Asignación Universal por Hijo.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Grupo de Pago 1 : Documentos terminados en 0 y 1, a partir del 9 de febrero de 2026.

Grupo de Pago 2 : Documentos terminados en 2 y 3, a partir del 10 de febrero de 2026.

Grupo de Pago 3 : Documentos terminados en 4 y 5, a partir del 11 de febrero de 2026.

Grupo de Pago 4 : Documentos terminados en 6 y 7, a partir del 12 de febrero de 2026.

Grupo de Pago 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del 13 de febrero de 2026.

Como es habitual, los pagos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y el dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada.

Quiénes pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo

De acuerdo con la información oficial del organismo previsional, la AUH está dirigida a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social.

Entre los destinatarios se encuentran:

Trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia .

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

Monotributistas .

Trabajadoras y trabajadores de temporada .

Trabajadoras rurales .

Titulares de la Prestación por Desempleo .

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante .

Titulares de jubilaciones y pensiones.

El objetivo central de la AUH es garantizar un ingreso mínimo para los hogares con menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El beneficio se otorga por cada hijo menor de 18 años y no tiene límite de hijos por familia, aunque sí existen topes y condiciones específicas que deben cumplirse.

La importancia de la Libreta AUH

Uno de los puntos centrales del sistema es la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita:

Cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.

Controles de salud periódicos.

Asistencia escolar.

Sin la presentación de esta libreta, el titular no puede cobrar el 20% retenido durante el año. Por eso, desde ANSES recuerdan periódicamente la importancia de completar el trámite dentro de los plazos establecidos.

La libreta puede presentarse de manera presencial o digital, dependiendo de la modalidad habilitada por el organismo en cada período.

El impacto social del aumento

La actualización de marzo 2026 se produce en un contexto económico complejo, donde las familias de menores ingresos continúan enfrentando dificultades para sostener el poder adquisitivo.

Especialistas en políticas sociales remarcan que la AUH cumple un rol clave en la reducción de la indigencia infantil, ya que representa una fuente de ingreso estable para millones de hogares.

El incremento del 2,9% busca acompañar la evolución de los precios, aunque distintos sectores sostienen que el desafío principal sigue siendo recuperar poder de compra perdido en períodos anteriores.

Cómo consultar el monto actualizado

Los beneficiarios pueden verificar los montos actualizados a través de:

La página oficial de ANSES .

La aplicación móvil “Mi ANSES”.

Atención presencial con turno previo.

Llamando al número 130.

Para ingresar al sistema digital es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Un sistema que alcanza a millones

La Asignación Universal por Hijo es uno de los pilares del esquema de asistencia social en Argentina. Desde su implementación, ha alcanzado a millones de niños y adolescentes, funcionando como complemento del ingreso familiar.

Con el nuevo aumento confirmado para marzo de 2026, el Estado busca sostener el acompañamiento a los sectores más vulnerables, en línea con la normativa vigente y los datos inflacionarios publicados oficialmente.

Mientras tanto, los beneficiarios ya pueden consultar el calendario y organizar sus finanzas teniendo en cuenta las nuevas cifras que regirán en las próximas liquidaciones.