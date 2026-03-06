La determinante decisión de Javier Milei para Becas Progresar en este 2026

Un programa que busca sostener las trayectorias educativas

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, más conocido como Progresar, nació con el objetivo de reducir la deserción escolar y facilitar el acceso a estudios superiores o formación profesional.

En términos concretos, el plan ofrece un estímulo económico mensual para que los jóvenes puedan concentrarse en su formación académica sin que las dificultades económicas se conviertan en una barrera.

Según explicaron desde el área educativa, el objetivo central del programa es acompañar tres momentos clave en la vida educativa de los estudiantes:

La finalización de la escuela obligatoria

El ingreso y permanencia en estudios superiores

La capacitación laboral mediante formación profesional

De esta manera, el Estado intenta garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, especialmente entre los sectores más vulnerables.

Las cuatro líneas de Becas Progresar en 2026

Para este nuevo ciclo, el esquema del programa se reorganiza en cuatro líneas principales, cada una pensada para una etapa educativa diferente.

Las becas disponibles serán:

Progresar Nivel Obligatorio

Progresar Nivel Superior

Progresar Enfermería

Progresar Trabajo

Las autoridades educativas explicaron que algunas denominaciones fueron modificadas para hacer más clara la orientación de cada línea, facilitando que los estudiantes identifiquen rápidamente cuál corresponde a su situación académica.

Cada una de estas categorías tiene requisitos específicos de edad, nivel educativo e ingresos familiares, aunque comparten el mismo espíritu: acompañar económicamente a los estudiantes para que puedan completar sus estudios.

Cómo se realizan los pagos de la beca

Uno de los puntos que más consultas genera entre los estudiantes tiene que ver con el sistema de pago del beneficio.

Las transferencias mensuales se realizan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo que administra el cronograma de cobros.

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario, un sistema que ya utilizan muchos otros programas sociales en Argentina.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon un punto clave: ANSES solo se encarga del pago, pero no gestiona la inscripción al programa.

Dónde se realiza la inscripción a las Becas Progresar

A diferencia de lo que muchas personas creen, la inscripción no se realiza directamente en ANSES.

El proceso está a cargo de la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Para completar el trámite, los estudiantes deberán ingresar a la plataforma digital Mi Argentina, donde se centraliza gran parte de los servicios estatales.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan verificar con anticipación que la cuenta esté activa y que los datos personales estén actualizados, para evitar demoras cuando se habilite el formulario de inscripción.

Requisitos para acceder al Progresar Nivel Obligatorio

La línea destinada a estudiantes de escuela secundaria apunta principalmente a jóvenes que buscan terminar la educación obligatoria.

Entre los principales requisitos figuran:

Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.

Que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles .

Ser alumno regular en una institución educativa .

Participar de actividades complementarias propuestas por el programa .

Cumplir con las condiciones académicas establecidas por el reglamento Progresar .

Contar con el calendario de vacunación completo o en proceso, según la edad del estudiante.

Existe una excepción en el requisito de ingresos: quedan excluidos del cálculo quienes perciben una pensión no contributiva por invalidez, otorgada bajo la normativa vigente.

Requisitos para Progresar Nivel Superior y Enfermería

La segunda línea del programa está dirigida a estudiantes que cursan carreras terciarias o universitarias.

Los requisitos generales incluyen:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país .

Tener entre 17 y 24 años si se trata de estudiantes ingresantes .

Hasta 30 años para estudiantes avanzados .

Sin límite de edad para quienes estudian enfermería .

Ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Además, existen otras condiciones académicas obligatorias:

Haber finalizado la escuela secundaria sin materias pendientes al momento de la inscripción .

Estar inscripto o cursando en universidades o institutos de gestión estatal .

Cumplir con las exigencias académicas establecidas por el reglamento del programa .

Participar en las actividades complementarias definidas por la iniciativa .

Contar con el esquema de vacunación correspondiente.

Las carreras de enfermería cuentan con beneficios especiales, ya que el Estado busca incentivar la formación de profesionales en el área de la salud, considerada estratégica para el sistema sanitario.

Requisitos para acceder a Progresar Trabajo

La cuarta línea del programa está orientada a personas que desean capacitarse en oficios o formación profesional.

En este caso, los requisitos principales son:

Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país .

Tener entre 18 y 24 años .

La edad máxima se amplía hasta los 35 años para personas sin empleo formal registrado .

Ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Además, los aspirantes deberán realizar cursos de formación profesional validados por el sistema educativo.

Estas capacitaciones deben estar avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y consideradas estratégicas por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

El objetivo de esta línea es mejorar la inserción laboral de jóvenes y adultos mediante la capacitación en áreas con demanda de empleo.

Un programa que impacta en miles de estudiantes

Cada año, cientos de miles de estudiantes argentinos solicitan las Becas Progresar, lo que convierte al programa en una herramienta clave dentro de la política educativa nacional.

Las autoridades sostienen que el acompañamiento económico no solo ayuda a cubrir gastos básicos relacionados con el estudio, sino que también funciona como un incentivo para evitar el abandono escolar.

En especial en contextos económicos complejos, este tipo de políticas busca sostener las trayectorias educativas y ampliar las oportunidades laborales futuras.

Con la apertura de las inscripciones cada vez más cerca, se espera que miles de jóvenes comiencen a preparar la documentación necesaria para postularse.