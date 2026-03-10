Afirman que Andrea del Boca rompió el aislamiento en Gran Hermano y le hizo un pedido a un productor

En cuanto a esa supuesta charla de la actriz con el productor, detalló que la misma no queda grabada ya que se implementa el mecanismo cuando los participantes piden hablar con un psicólogo.

"Parece que hay un sistema que lo quiero leer textual porque es delicado y la fuente es inobjetable: me dicen que hay un sistema como si estuvieras hablando con el psicólogo, que nada de lo que hablas queda grabado por razones de privacidad, ni tampoco queda grabado el micrófono del participante. Se escucha en el confesionario pero nada de eso se graba", detalló la panelista en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe.

Marina Calabró remarcó que esta situación no ocurrió solo una vez sino que fueron varias: "Me cuentan que en cinco oportunidades la señora Andrea del Boca se habría sentado en el confesionario bajo el paraguas del psicólogo a pedir que venga el productor que quería hablar con él".

"Me dicen que todas esas charlas fueron después del mediodía y primeras horas de la tarde y que habría quedado el registro en los libros de los estudios Pampa del ingreso del productor ejecutivo para escuchar a Andrea del Boca", profundizó sobre los momentos que se habrían dado esos diálogos de la actriz con una persona importante de la producción del programa.

Y cerró sobre la bomba informativa sobre los días de la famosa actriz en el reality: "Se que lo van a salir a negar y que nada de eso quedó grabado, lo que juega en mi contra. Pero sé que ustedes que están del otro lado saben que cuando digo algo no lo digo por decir, tengon una fuente inobjetable que escuchó, vio y sabe del registro de ingresos en este libro. Esto es lo que se y seguramente esta data como me llega a mí a algún otro colega le llegará".

Andrea del Boca y la versión del "topo" en la casa de Gran Hermano

En el programa DDM (América TV) contaron que habría un “topo” dentro del juego que estaría asesorando a Andrea del Boca y filtrándole información clave sobre lo que ocurre en la casa.

Según la versión que dio al aire Guido Záffora, existiría una persona que formaría parte de la producción y que le advertiría que está perdiendo poder dentro del reality, y que su liderazgo ya no sería el mismo que al inicio de la competencia.

El foco más sensible, sin embargo, no estaría puesto únicamente en la existencia de un supuesto informante, sino en un movimiento interno que alteró el equilibrio del juego: la cocina dejó de ser su base de operaciones.

Durante varios días, ese espacio funcionó como su centro neurálgico, donde articulaba alianzas, escuchaba confidencias y ordenaba la convivencia.

Allí construyó autoridad sin levantar la voz, administrando tiempos y silencios. Pero en las últimas horas ese dominio se habría diluido, y para muchos eso representa el primer síntoma concreto de un liderazgo en retroceso.

Dentro de la casa, Andrea del Boca no tardó en marcar territorio. Se movió con una mezcla de diva clásica y jugadora intuitiva: escuchó más de lo que habló en las primeras horas, pero cuando tomó la palabra lo hizo con oficio, modulando cada frase como si estuviera en una escena clave.

El timing para hacerlo en determinadas situaciones, e incluso adelantándose a algunos movimientos, llamó la atención. ¿Cuenta con información de más?