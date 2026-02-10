Milei y un aumento confirmado para jubilados de ANSES: todos los detalles

Este refuerzo mensual se ha convertido en una pieza central del esquema previsional actual, ya que permite compensar parcialmente la pérdida de poder de compra frente a la inflación acumulada de los últimos años.

De esta manera, el ingreso final de los jubilados que perciben el haber mínimo quedaría compuesto por:

Haber actualizado por movilidad: $ 368.199

Bono extraordinario: $ 70.000

Total a cobrar en marzo 2026: $ 438.199

La confirmación oficial llegará una vez que el INDEC publique el dato definitivo de inflación y ANSES formalice la actualización correspondiente.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero de 2026

Mientras se aguarda la actualización de marzo, los jubilados y pensionados perciben en febrero un incremento del 2,84%, en línea con la inflación de diciembre. Este ajuste impacta en todas las prestaciones previsionales.

Los valores vigentes en febrero de 2026 son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 359.219,42

Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42

Jubilación máxima: $ 2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54

PUAM con bono: $ 357.375,54

Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

Estos montos reflejan la aplicación automática del nuevo esquema de movilidad mensual, que reemplazó al sistema trimestral anterior y ajusta los haberes en función del último dato de inflación disponible.

El impacto del bono en los ingresos previsionales

El bono extraordinario de $ 70.000 se mantiene como un elemento clave para los jubilados que cobran la mínima y para los titulares de pensiones no contributivas y PUAM.

Sin el refuerzo, la diferencia entre el haber mínimo y el costo de vida sería considerablemente mayor. Con el bono incluido, la jubilación mínima supera actualmente los $ 429.000 en febrero y podría ubicarse por encima de los $ 438.000 en marzo si se confirma la continuidad del adicional.

No obstante, especialistas en seguridad social advierten que el bono no se incorpora al haber, lo que significa que no impacta en el cálculo de futuros aumentos ni en el aguinaldo. Es un complemento mensual que depende de decisiones del Poder Ejecutivo y que debe ser confirmado mes a mes.

Quiénes reciben el aumento

El ajuste por inflación alcanza a:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Pensiones contributivas

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones no contributivas

Pensiones para madres de siete hijos

En todos los casos, el aumento se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Calendario de pagos de febrero 2026 para jubilados y pensionados

ANSES ya oficializó el cronograma de pagos correspondiente a febrero, organizado según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Los haberes se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios y pueden extraerse por ventanilla o a través de cajeros automáticos.

La evolución de la jubilación mínima en 2026

El comienzo del año muestra una dinámica de incrementos moderados pero constantes. En enero se aplicó la actualización correspondiente a noviembre, en febrero la vinculada a diciembre y en marzo impactará el dato de enero.

De confirmarse el incremento estimado, la jubilación mínima acumularía en el primer trimestre del año una mejora cercana al 8%, considerando los ajustes sucesivos.

Sin embargo, economistas advierten que la clave estará en la evolución de la inflación en los próximos meses. Si el proceso de desaceleración se consolida, los aumentos podrían sostener una tendencia previsible. En cambio, cualquier repunte de precios volvería a tensionar el poder adquisitivo de los jubilados.

Qué esperar para los próximos meses

Todo dependerá de la evolución de la inflación. Si el IPC de enero confirma la proyección cercana al 2,5%, marzo traerá una nueva suba que llevará la mínima a $ 368.199, con posibilidad de alcanzar los $ 438.199 con bono incluido.

La confirmación oficial se conocerá en las próximas semanas, cuando se publique el índice definitivo y ANSES formalice la actualización.