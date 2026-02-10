En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Javier Milei
PREVISIONALES

Milei y un aumento confirmado para jubilados de ANSES: todos los detalles

La jubilación mínima tendrá una nueva actualización en marzo de 2026 como consecuencia del esquema de movilidad mensual por inflación que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El incremento estará atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero y alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales.

Milei y un aumento confirmado para jubilados de ANSES: todos los detalles

La jubilación mínima tendrá una nueva actualización en marzo de 2026 como consecuencia del esquema de movilidad mensual por inflación que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El incremento estará atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero y alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales.

Leé también Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 ahora podrán acceder al 100% de la pensión
los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 ahora podran acceder al 100% de la pension

El dato se conoce en un contexto económico todavía desafiante para los adultos mayores, cuyo poder adquisitivo continúa condicionado por la evolución de los precios. De acuerdo con las principales consultoras privadas, la inflación del primer mes del año se ubicaría en torno al 2,5%, porcentaje que impactará directamente en los haberes que se cobrarán en marzo.

Cómo quedará la jubilación mínima en marzo de 2026

Si la estimación de inflación se confirma y el IPC de enero cierra en torno al 2,5%, la jubilación mínima pasará de los valores actuales a $ 368.199 a partir de marzo de 2026.

Sin embargo, el dato más relevante para millones de beneficiarios es la posible continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 que el Gobierno viene otorgando para reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. En caso de confirmarse su extensión, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzaría los $ 438.199.

Este refuerzo mensual se ha convertido en una pieza central del esquema previsional actual, ya que permite compensar parcialmente la pérdida de poder de compra frente a la inflación acumulada de los últimos años.

De esta manera, el ingreso final de los jubilados que perciben el haber mínimo quedaría compuesto por:

  • Haber actualizado por movilidad: $ 368.199

  • Bono extraordinario: $ 70.000

  • Total a cobrar en marzo 2026: $ 438.199

La confirmación oficial llegará una vez que el INDEC publique el dato definitivo de inflación y ANSES formalice la actualización correspondiente.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero de 2026

Mientras se aguarda la actualización de marzo, los jubilados y pensionados perciben en febrero un incremento del 2,84%, en línea con la inflación de diciembre. Este ajuste impacta en todas las prestaciones previsionales.

Los valores vigentes en febrero de 2026 son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $ 359.219,42

  • Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42

  • Jubilación máxima: $ 2.358.940,75

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54

  • PUAM con bono: $ 357.375,54

  • Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

  • Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

  • Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

  • Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

Estos montos reflejan la aplicación automática del nuevo esquema de movilidad mensual, que reemplazó al sistema trimestral anterior y ajusta los haberes en función del último dato de inflación disponible.

El impacto del bono en los ingresos previsionales

El bono extraordinario de $ 70.000 se mantiene como un elemento clave para los jubilados que cobran la mínima y para los titulares de pensiones no contributivas y PUAM.

Sin el refuerzo, la diferencia entre el haber mínimo y el costo de vida sería considerablemente mayor. Con el bono incluido, la jubilación mínima supera actualmente los $ 429.000 en febrero y podría ubicarse por encima de los $ 438.000 en marzo si se confirma la continuidad del adicional.

No obstante, especialistas en seguridad social advierten que el bono no se incorpora al haber, lo que significa que no impacta en el cálculo de futuros aumentos ni en el aguinaldo. Es un complemento mensual que depende de decisiones del Poder Ejecutivo y que debe ser confirmado mes a mes.

Quiénes reciben el aumento

El ajuste por inflación alcanza a:

  • Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

  • Pensiones contributivas

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Pensiones no contributivas

  • Pensiones para madres de siete hijos

En todos los casos, el aumento se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Calendario de pagos de febrero 2026 para jubilados y pensionados

ANSES ya oficializó el cronograma de pagos correspondiente a febrero, organizado según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Los haberes se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios y pueden extraerse por ventanilla o a través de cajeros automáticos.

La evolución de la jubilación mínima en 2026

El comienzo del año muestra una dinámica de incrementos moderados pero constantes. En enero se aplicó la actualización correspondiente a noviembre, en febrero la vinculada a diciembre y en marzo impactará el dato de enero.

De confirmarse el incremento estimado, la jubilación mínima acumularía en el primer trimestre del año una mejora cercana al 8%, considerando los ajustes sucesivos.

Sin embargo, economistas advierten que la clave estará en la evolución de la inflación en los próximos meses. Si el proceso de desaceleración se consolida, los aumentos podrían sostener una tendencia previsible. En cambio, cualquier repunte de precios volvería a tensionar el poder adquisitivo de los jubilados.

Qué esperar para los próximos meses

Todo dependerá de la evolución de la inflación. Si el IPC de enero confirma la proyección cercana al 2,5%, marzo traerá una nueva suba que llevará la mínima a $ 368.199, con posibilidad de alcanzar los $ 438.199 con bono incluido.

La confirmación oficial se conocerá en las próximas semanas, cuando se publique el índice definitivo y ANSES formalice la actualización.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados Javier Milei ANSES
Notas relacionadas
Jubilados se sorprenden con un extra adicional de ANSES en febrero
Milei y Pettovello definieron el cambio que da alivio a jubilados
Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados en febrero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar