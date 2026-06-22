Ni bono ni aguinaldo: el nuevo beneficio para los jubilados que se suma ahora

Los descuentos disponibles para jubilados durante junio

El programa Beneficios ANSES continúa sumando comercios que ofrecen promociones especiales para jubilados y pensionados. Las condiciones dependen de cada empresa, aunque una de las características más destacadas es que en varios casos los descuentos no cuentan con un límite máximo de devolución.

Entre los establecimientos participantes se encuentran algunas de las principales cadenas de supermercados del país. En los locales de Disco, Jumbo y Vea, los jubilados pueden acceder a un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo alimentos como carnes, mientras que determinados productos de perfumería y limpieza cuentan con una bonificación mayor, del 20%.

Según las condiciones informadas, estas promociones no tienen tope de reintegro, lo que representa una ventaja para quienes realizan compras grandes o aprovechan la fecha de cobro para abastecerse.

Por otra parte, en supermercados como Coto, La Anónima y Super CAS/FASA, también se ofrece un descuento general del 10%, aunque con algunas restricciones. En estos casos, la promoción no se aplica sobre ciertos productos, como carnes, artículos electrónicos o determinadas marcas seleccionadas.

Desde ANSES remarcaron que los beneficios abarcan mucho más que supermercados. Los adultos mayores pueden encontrar descuentos en farmacias, comercios de ropa, locales de electrodomésticos, materiales de construcción y diferentes servicios, dependiendo de la zona donde residan.

El programa se convirtió en una herramienta utilizada por muchos jubilados para reducir gastos mensuales, especialmente en un contexto donde los precios de alimentos, medicamentos y servicios representan una parte importante del presupuesto familiar.

Cómo consultar los comercios adheridos a Beneficios ANSES

Para conocer qué negocios participan del programa, los jubilados pueden ingresar al buscador oficial de comercios adheridos y filtrar la información según sus necesidades.

La plataforma permite realizar búsquedas personalizadas mediante diferentes categorías:

Nombre del comercio

Rubro del establecimiento

Tipo de descuento disponible

Modalidad de compra

Provincia

Localidad

De esta manera, cada beneficiario puede identificar rápidamente qué promociones están disponibles cerca de su domicilio y planificar sus compras teniendo en cuenta los descuentos vigentes.

La medida apunta especialmente a facilitar el acceso a los beneficios para los adultos mayores, evitando que deban recorrer distintos comercios para conocer dónde pueden obtener mejores precios.

Aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobran los jubilados en junio

Además de los descuentos comerciales, junio representa un mes importante para los jubilados porque llegan varios componentes adicionales al ingreso habitual.

Durante este período, ANSES aplicó una actualización del 2,58% en los haberes previsionales, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Con este incremento, la jubilación mínima alcanzó los $473.317,99.

Pero el pago mensual no termina allí. En junio también se liquida el aguinaldo, conocido formalmente como la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Este beneficio corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida durante el último semestre.

A eso se suma el bono extraordinario destinado a los jubilados que reciben los haberes más bajos. Con la incorporación de todos estos componentes, el ingreso mínimo total durante junio llega a $674.976,99.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en junio

ANSES dio a conocer el cronograma oficial de pagos para jubilaciones y pensiones. Las fechas están organizadas según el número final del DNI del titular y se dividen entre quienes cobran el haber mínimo y quienes superan ese monto.

Para los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 8 de junio

8 de junio DNI terminado en 1: 9 de junio

9 de junio DNI terminado en 2: 10 de junio

10 de junio DNI terminado en 3: 11 de junio

11 de junio DNI terminado en 4: 12 de junio

12 de junio DNI terminado en 5: 16 de junio

16 de junio DNI terminado en 6: 17 de junio

17 de junio DNI terminado en 7: 18 de junio

18 de junio DNI terminado en 8: 19 de junio

19 de junio DNI terminado en 9: 22 de junio

En tanto, aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

23 de junio DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

24 de junio DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

25 de junio DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

26 de junio DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Un mes clave para los adultos mayores

Con estas medidas, junio se presenta como un mes con varias novedades para los jubilados argentinos. El pago con aumento, la llegada del aguinaldo, la continuidad del bono y los descuentos comerciales forman parte de una serie de herramientas destinadas a mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores.

Desde ANSES señalaron que el programa de beneficios seguirá funcionando como una alternativa para que los titulares puedan acceder a precios más convenientes en productos esenciales.

Mientras avanza el calendario de pagos, los jubilados podrán aprovechar estas promociones utilizando la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben sus haberes. La recomendación es revisar previamente los comercios disponibles en cada localidad para conocer las condiciones específicas de cada descuento.